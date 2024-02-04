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Минобороны рассказало о потерях Киева на Запорожском направлении
Минобороны рассказало о потерях Киева на Запорожском направлении - РИА Новости, 04.02.2024
Минобороны рассказало о потерях Киева на Запорожском направлении
Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад на Запорожском направлении, потери Киева составили до 45 солдат,... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T13:35
2024-02-04T13:35
2024-02-04T13:45
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад на Запорожском направлении, потери Киева составили до 45 солдат, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ."На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 33-й, 65-й, 118-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Вербовое, Нестерянка и Щербаки Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Противник потерял до 45 военнослужащих, два автомобиля, орудие Д-20 и боевую машину РСЗО "Град", - добавили в Минобороны РФ.
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях Киева на Запорожском направлении
МО РФ: на Запорожском направлении ВСУ за сутки потеряли до 45 военнослужащих