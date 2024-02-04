https://ria.ru/20240204/spetsoperatsiya-1925316156.html

Минобороны рассказало о потерях Киева на Запорожском направлении

Минобороны рассказало о потерях Киева на Запорожском направлении - РИА Новости, 04.02.2024

Минобороны рассказало о потерях Киева на Запорожском направлении

Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад на Запорожском направлении, потери Киева составили до 45 солдат,... РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T13:35

2024-02-04T13:35

2024-02-04T13:45

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

запорожская область

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад на Запорожском направлении, потери Киева составили до 45 солдат, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ."На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 33-й, 65-й, 118-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Вербовое, Нестерянка и Щербаки Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Противник потерял до 45 военнослужащих, два автомобиля, орудие Д-20 и боевую машину РСЗО "Град", - добавили в Минобороны РФ.

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, безопасность, запорожская область, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)