https://ria.ru/20240204/spetsoperatsiya-1925315575.html

Российские войска отразили две атаки ВСУ на Донецком направлении

Российские войска отразили две атаки ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 04.02.2024

Российские войска отразили две атаки ВСУ на Донецком направлении

Российские войска на Донецком направлении отразили две атаки ВСУ, потери Украины составили до 380 военнослужащих, две БМП, сообщили в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T13:33

2024-02-04T13:33

2024-02-04T13:46

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

украина

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Российские войска на Донецком направлении отразили две атаки ВСУ, потери Украины составили до 380 военнослужащих, две БМП, сообщили в сводке Минобороны РФ."На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили две атаки формирований 112-й бригады теробороны и 24-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Красное и Ленинское Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.Также, по данным ведомства, нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 93-й механизированных и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Новый, Клещеевка и Шумы ДНР."Потери противника составили до 380 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три бронеавтомобиля "Козак" и шесть пикапов", - сообщило Минобороны.В ходе контрбатарейной борьбы, по информации министерства, поражены самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также две гаубицы: Д-20 и Д-30.В районе населенного пункта Покровск ДНР уничтожен склад боеприпасов 47-й механизированной бригады ВСУ.

https://ria.ru/20240204/spetsoperatsiya-1925316536.html

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Ольга Фомченкова

безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)