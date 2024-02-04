https://ria.ru/20240204/spetsoperatsiya-1925315575.html
Российские войска отразили две атаки ВСУ на Донецком направлении
Российские войска отразили две атаки ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 04.02.2024
Российские войска отразили две атаки ВСУ на Донецком направлении
Российские войска на Донецком направлении отразили две атаки ВСУ, потери Украины составили до 380 военнослужащих, две БМП, сообщили в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T13:33
2024-02-04T13:33
2024-02-04T13:46
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Российские войска на Донецком направлении отразили две атаки ВСУ, потери Украины составили до 380 военнослужащих, две БМП, сообщили в сводке Минобороны РФ."На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили две атаки формирований 112-й бригады теробороны и 24-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Красное и Ленинское Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.Также, по данным ведомства, нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 93-й механизированных и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Новый, Клещеевка и Шумы ДНР."Потери противника составили до 380 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три бронеавтомобиля "Козак" и шесть пикапов", - сообщило Минобороны.В ходе контрбатарейной борьбы, по информации министерства, поражены самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также две гаубицы: Д-20 и Д-30.В районе населенного пункта Покровск ДНР уничтожен склад боеприпасов 47-й механизированной бригады ВСУ.
https://ria.ru/20240204/spetsoperatsiya-1925316536.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские войска отразили две атаки ВСУ на Донецком направлении
МО РФ: на Донецком направлении потери ВСУ составили до 380 военнослужащих