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Вертолеты накрыли ракетами личный состав ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 04.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 04.02.2024
https://ria.ru/20240204/spetsoperatsiya-1925283356.html
Вертолеты накрыли ракетами личный состав ВСУ на Краснолиманском направлении
Вертолеты накрыли ракетами личный состав ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 04.02.2024
Вертолеты накрыли ракетами личный состав ВСУ на Краснолиманском направлении
Группа армейской авиации РФ уничтожила ракетами личный состав украинских войск на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T05:03
2024-02-04T05:03
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
ка-52 "аллигатор"
ми-35м
ми-8 амтш
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Группа армейской авиации РФ уничтожила ракетами личный состав украинских войск на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны РФ. "Ударная группа армейской авиации ВКС России поразила живую силу и бронированную технику ВСУ на Краснолиманском направлении. Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с максимально близкого расстояния в сложных метеоусловиях", - рассказали в ведомстве. Там добавили, что, по докладу передового авиационного наводчика, все цели были успешно поражены, после чего экипажи выполнили противоракетный манёвр и вернулись в место дислокации. В состав ударной группы входили разведывательно-ударный вертолёт Ка-52 "Аллигатор", транспортно-боевой вертолёт Ми-35М и многоцелевой вертолёт Ми-8.
https://ria.ru/20240204/spetsoperatsiya-1925283226.html
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безопасность, россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор", ми-35м, ми-8 амтш, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Ка-52 "Аллигатор", Ми-35М, Ми-8 АМТШ, Вооруженные силы РФ
Вертолеты накрыли ракетами личный состав ВСУ на Краснолиманском направлении

МО: вертолеты накрыли ракетами личный состав ВСУ на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУдарный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО
Ударный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Ударный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Группа армейской авиации РФ уничтожила ракетами личный состав украинских войск на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Ударная группа армейской авиации ВКС России поразила живую силу и бронированную технику ВСУ на Краснолиманском направлении. Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с максимально близкого расстояния в сложных метеоусловиях", - рассказали в ведомстве.
Там добавили, что, по докладу передового авиационного наводчика, все цели были успешно поражены, после чего экипажи выполнили противоракетный манёвр и вернулись в место дислокации.
В состав ударной группы входили разведывательно-ударный вертолёт Ка-52 "Аллигатор", транспортно-боевой вертолёт Ми-35М и многоцелевой вертолёт Ми-8.
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Вчера, 05:02
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы УкраиныКа-52 "Аллигатор"Ми-35ММи-8 АМТШВооруженные силы РФ
 
 
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