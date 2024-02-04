https://ria.ru/20240204/spetsoperatsiya-1925283356.html

Вертолеты накрыли ракетами личный состав ВСУ на Краснолиманском направлении

Вертолеты накрыли ракетами личный состав ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 04.02.2024

Вертолеты накрыли ракетами личный состав ВСУ на Краснолиманском направлении

Группа армейской авиации РФ уничтожила ракетами личный состав украинских войск на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T05:03

2024-02-04T05:03

2024-02-04T05:03

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

воздушно-космические силы россии

вооруженные силы украины

ка-52 "аллигатор"

ми-35м

ми-8 амтш

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887290482_0:175:3065:1899_1920x0_80_0_0_2fbe08a43eb3cc2a687e77ac2d99c6e3.jpg

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Группа армейской авиации РФ уничтожила ракетами личный состав украинских войск на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны РФ. "Ударная группа армейской авиации ВКС России поразила живую силу и бронированную технику ВСУ на Краснолиманском направлении. Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с максимально близкого расстояния в сложных метеоусловиях", - рассказали в ведомстве. Там добавили, что, по докладу передового авиационного наводчика, все цели были успешно поражены, после чего экипажи выполнили противоракетный манёвр и вернулись в место дислокации. В состав ударной группы входили разведывательно-ударный вертолёт Ка-52 "Аллигатор", транспортно-боевой вертолёт Ми-35М и многоцелевой вертолёт Ми-8.

https://ria.ru/20240204/spetsoperatsiya-1925283226.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор", ми-35м, ми-8 амтш, вооруженные силы рф