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Вертолеты накрыли ракетами личный состав ВСУ на Краснолиманском направлении
Вертолеты накрыли ракетами личный состав ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 04.02.2024
Вертолеты накрыли ракетами личный состав ВСУ на Краснолиманском направлении
Группа армейской авиации РФ уничтожила ракетами личный состав украинских войск на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T05:03
2024-02-04T05:03
2024-02-04T05:03
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безопасность
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Группа армейской авиации РФ уничтожила ракетами личный состав украинских войск на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны РФ. "Ударная группа армейской авиации ВКС России поразила живую силу и бронированную технику ВСУ на Краснолиманском направлении. Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с максимально близкого расстояния в сложных метеоусловиях", - рассказали в ведомстве. Там добавили, что, по докладу передового авиационного наводчика, все цели были успешно поражены, после чего экипажи выполнили противоракетный манёвр и вернулись в место дислокации. В состав ударной группы входили разведывательно-ударный вертолёт Ка-52 "Аллигатор", транспортно-боевой вертолёт Ми-35М и многоцелевой вертолёт Ми-8.
https://ria.ru/20240204/spetsoperatsiya-1925283226.html
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безопасность, россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор", ми-35м, ми-8 амтш, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Ка-52 "Аллигатор", Ми-35М, Ми-8 АМТШ, Вооруженные силы РФ
Вертолеты накрыли ракетами личный состав ВСУ на Краснолиманском направлении
МО: вертолеты накрыли ракетами личный состав ВСУ на Краснолиманском направлении