https://ria.ru/20240204/putin-1925324487.html
Службы безопасности знают, что делать, когда Путин за рулем, заявил Песков
Службы безопасности знают, что делать, когда Путин за рулем, заявил Песков - РИА Новости, 04.02.2024
Службы безопасности знают, что делать, когда Путин за рулем, заявил Песков
Президент России Владимир Путин сам садится за руль и службы безопасности знают, как работать в таких ситуациях, рассказал пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T15:07
2024-02-04T15:07
2024-02-04T15:07
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сам садится за руль и службы безопасности знают, как работать в таких ситуациях, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "По территории (Константиновского) дворца Путин сам ездит, делаем это оперативно, это нормально… Сам садится за руль. Все службы безопасности знают этот режим и знают, что делать в таких ситуациях", - сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину, фрагмент которого был опубликован в его Telegram-канале.
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, павел зарубин
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Павел Зарубин
Службы безопасности знают, что делать, когда Путин за рулем, заявил Песков
Песков: службы безопасности знают, как работать, когда Путин садится за руль