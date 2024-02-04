https://ria.ru/20240204/putin-1925324487.html

Службы безопасности знают, что делать, когда Путин за рулем, заявил Песков

Службы безопасности знают, что делать, когда Путин за рулем, заявил Песков - РИА Новости, 04.02.2024

Службы безопасности знают, что делать, когда Путин за рулем, заявил Песков

Президент России Владимир Путин сам садится за руль и службы безопасности знают, как работать в таких ситуациях, рассказал пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T15:07

2024-02-04T15:07

2024-02-04T15:07

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

павел зарубин

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сам садится за руль и службы безопасности знают, как работать в таких ситуациях, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "По территории (Константиновского) дворца Путин сам ездит, делаем это оперативно, это нормально… Сам садится за руль. Все службы безопасности знают этот режим и знают, что делать в таких ситуациях", - сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину, фрагмент которого был опубликован в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20240131/prava-1924648258.html

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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, павел зарубин