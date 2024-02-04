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Службы безопасности знают, что делать, когда Путин за рулем, заявил Песков - РИА Новости, 04.02.2024
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15:07 04.02.2024
https://ria.ru/20240204/putin-1925324487.html
Службы безопасности знают, что делать, когда Путин за рулем, заявил Песков
Службы безопасности знают, что делать, когда Путин за рулем, заявил Песков - РИА Новости, 04.02.2024
Службы безопасности знают, что делать, когда Путин за рулем, заявил Песков
Президент России Владимир Путин сам садится за руль и службы безопасности знают, как работать в таких ситуациях, рассказал пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T15:07
2024-02-04T15:07
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сам садится за руль и службы безопасности знают, как работать в таких ситуациях, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "По территории (Константиновского) дворца Путин сам ездит, делаем это оперативно, это нормально… Сам садится за руль. Все службы безопасности знают этот режим и знают, что делать в таких ситуациях", - сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину, фрагмент которого был опубликован в его Telegram-канале.
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, павел зарубин
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Павел Зарубин
Службы безопасности знают, что делать, когда Путин за рулем, заявил Песков

Песков: службы безопасности знают, как работать, когда Путин садится за руль

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПутин за рулем
Путин за рулем - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин за рулем
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сам садится за руль и службы безопасности знают, как работать в таких ситуациях, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"По территории (Константиновского) дворца Путин сам ездит, делаем это оперативно, это нормально… Сам садится за руль. Все службы безопасности знают этот режим и знают, что делать в таких ситуациях", - сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину, фрагмент которого был опубликован в его Telegram-канале.
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31 января, 18:20
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковПавел Зарубин
 
 
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