https://ria.ru/20240204/pokhischenie-1925352857.html

Полиция проверит данные о похищении девушки в Кирове

Полиция проверит данные о похищении девушки в Кирове - РИА Новости, 04.02.2024

Полиция проверит данные о похищении девушки в Кирове

Полиция в Кирове проверяет информацию о якобы похищенной девушке, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД региона. РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T19:03

2024-02-04T19:03

2024-02-04T19:03

происшествия

киров

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 фев - РИА Новости. Полиция в Кирове проверяет информацию о якобы похищенной девушке, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД региона. Ранее Telegram-канал "Киров без цензуры" опубликовал видео с камеры домофона, как подъехавшую на машине к подъезду дома на улице Широтной девушку куда-то уводят двое набросившихся на нее мужчин. Утверждается, что девушку похитили. "По факту размещенного в соцсетях видео проводится проверка", - заявили агентству в МВД региона, не приведя никаких подробностей.

https://ria.ru/20240203/pokhischenie-1925174025.html

киров

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2024

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происшествия, киров