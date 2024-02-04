https://ria.ru/20240204/pokhischenie-1925352857.html
Полиция проверит данные о похищении девушки в Кирове
Полиция проверит данные о похищении девушки в Кирове - РИА Новости, 04.02.2024
Полиция проверит данные о похищении девушки в Кирове
Полиция в Кирове проверяет информацию о якобы похищенной девушке, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД региона. РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T19:03
2024-02-04T19:03
2024-02-04T19:03
происшествия
киров
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 фев - РИА Новости. Полиция в Кирове проверяет информацию о якобы похищенной девушке, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД региона. Ранее Telegram-канал "Киров без цензуры" опубликовал видео с камеры домофона, как подъехавшую на машине к подъезду дома на улице Широтной девушку куда-то уводят двое набросившихся на нее мужчин. Утверждается, что девушку похитили. "По факту размещенного в соцсетях видео проводится проверка", - заявили агентству в МВД региона, не приведя никаких подробностей.
https://ria.ru/20240203/pokhischenie-1925174025.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, киров
Полиция проверит данные о похищении девушки в Кирове
МВД: полиция проверит данные о похищении девушки в Кирове
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 фев - РИА Новости. Полиция в Кирове проверяет информацию о якобы похищенной девушке, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД региона.
Ранее Telegram-канал "Киров без цензуры" опубликовал видео с камеры домофона, как подъехавшую на машине к подъезду дома на улице Широтной девушку куда-то уводят двое набросившихся на нее мужчин. Утверждается, что девушку похитили.
"По факту размещенного в соцсетях видео проводится проверка", - заявили агентству в МВД региона, не приведя никаких подробностей.
В Приморье иностранец похитил соотечественника ради выкупа