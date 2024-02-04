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В Белгороде и Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 04.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:43 04.02.2024 (обновлено: 17:51 04.02.2024)
https://ria.ru/20240204/opasnost-1925345510.html
В Белгороде и Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности
В Белгороде и Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 04.02.2024
В Белгороде и Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности
Сирена ракетной опасности была запущена в Белгороде и Белгородском районе в воскресенье вечером, ее отменили через несколько минут. РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T17:43
2024-02-04T17:51
белгород
происшествия
вячеслав гладков
белгородский район
белгородская область
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Сирена ракетной опасности была запущена в Белгороде и Белгородском районе в воскресенье вечером, ее отменили через несколько минут."В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место",- сообщил в воскресенье губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Через две минуты губернатор сообщил, что объявленный сигнал ракетной опасности отменен.
https://ria.ru/20240123/ukraina-1922850796.html
белгород
белгородский район
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белгород, происшествия, вячеслав гладков, белгородский район, белгородская область
Белгород, Происшествия, Вячеслав Гладков, Белгородский район, Белгородская область, Специальная военная операция на Украине
В Белгороде и Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности

Гладков: в Белгороде и Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности

© РИА НовостиЖелезобетонное модульное сооружение для защиты населения от обстрелов в центре Белгорода
Железобетонное модульное сооружение для защиты населения от обстрелов в центре Белгорода
© РИА Новости
Железобетонное модульное сооружение для защиты населения от обстрелов в центре Белгорода. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Сирена ракетной опасности была запущена в Белгороде и Белгородском районе в воскресенье вечером, ее отменили через несколько минут.
"В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место",- сообщил в воскресенье губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Через две минуты губернатор сообщил, что объявленный сигнал ракетной опасности отменен.
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