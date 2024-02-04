https://ria.ru/20240204/opasnost-1925345510.html

В Белгороде и Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности

В Белгороде и Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 04.02.2024

В Белгороде и Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности

Сирена ракетной опасности была запущена в Белгороде и Белгородском районе в воскресенье вечером, ее отменили через несколько минут. РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T17:43

2024-02-04T17:43

2024-02-04T17:51

белгород

происшествия

вячеслав гладков

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белгородская область

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Сирена ракетной опасности была запущена в Белгороде и Белгородском районе в воскресенье вечером, ее отменили через несколько минут."В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место",- сообщил в воскресенье губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Через две минуты губернатор сообщил, что объявленный сигнал ракетной опасности отменен.

https://ria.ru/20240123/ukraina-1922850796.html

белгород

белгородский район

белгородская область

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белгород, происшествия, вячеслав гладков, белгородский район, белгородская область