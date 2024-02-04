https://ria.ru/20240204/obstrel-1925350221.html

Украинские войска обстреляли ДНР

Украинские войска обстреляли ДНР - РИА Новости, 04.02.2024

Украинские войска обстреляли ДНР

Украинские войска обстреляли Горловку, Макеевку, Ясиноватский район и Донецк, выпустив 30 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T18:34

2024-02-04T18:34

2024-02-04T18:34

специальная военная операция на украине

горловка

донецк

сцкк

украина

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0e/1921269253_0:243:3093:1983_1920x0_80_0_0_32db5c8e9be10f46170a951bdfb69905.jpg

ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, Макеевку, Ясиноватский район и Донецк, выпустив 30 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.25 - населенный пункт Архангельское - населенный пункт Ясиноватский район: выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство в своем Telegram-канале. Донецк подвергся обстрелам с 16.35 по 18.05 мск, по нему выпустили восемь снарядов калибра 155 миллиметров. Макеевку обстреливали с 17.00 по 18.05 мск, по ней выпустили 11 снарядов калибра 155 миллиметров. По данным ведомства, с 17.45 по 17.55 мск украинские войска выпустили девять снарядов калибра 155 миллиметра по Горловке. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html

https://ria.ru/20240123/ukraina-1922850796.html

горловка

донецк

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

горловка, донецк, сцкк, украина, происшествия