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Украинские войска обстреляли ДНР - РИА Новости, 04.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:34 04.02.2024
https://ria.ru/20240204/obstrel-1925350221.html
Украинские войска обстреляли ДНР
Украинские войска обстреляли ДНР - РИА Новости, 04.02.2024
Украинские войска обстреляли ДНР
Украинские войска обстреляли Горловку, Макеевку, Ясиноватский район и Донецк, выпустив 30 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T18:34
2024-02-04T18:34
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
сцкк
украина
происшествия
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ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, Макеевку, Ясиноватский район и Донецк, выпустив 30 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.25 - населенный пункт Архангельское - населенный пункт Ясиноватский район: выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство в своем Telegram-канале. Донецк подвергся обстрелам с 16.35 по 18.05 мск, по нему выпустили восемь снарядов калибра 155 миллиметров. Макеевку обстреливали с 17.00 по 18.05 мск, по ней выпустили 11 снарядов калибра 155 миллиметров. По данным ведомства, с 17.45 по 17.55 мск украинские войска выпустили девять снарядов калибра 155 миллиметра по Горловке. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html
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горловка, донецк, сцкк, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, СЦКК, Украина, Происшествия
Украинские войска обстреляли ДНР

СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 30 снарядов по ДНР

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
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ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, Макеевку, Ясиноватский район и Донецк, выпустив 30 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.25 - населенный пункт Архангельское - населенный пункт Ясиноватский район: выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
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Донецк подвергся обстрелам с 16.35 по 18.05 мск, по нему выпустили восемь снарядов калибра 155 миллиметров.
Макеевку обстреливали с 17.00 по 18.05 мск, по ней выпустили 11 снарядов калибра 155 миллиметров.
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По данным ведомства, с 17.45 по 17.55 мск украинские войска выпустили девять снарядов калибра 155 миллиметра по Горловке.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкСЦККУкраинаПроисшествия
 
 
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