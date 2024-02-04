https://ria.ru/20240204/obstrel-1925324688.html
При обстреле Донецка пострадали два мирных жителя
При обстреле Донецка пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 04.02.2024
При обстреле Донецка пострадали два мирных жителя
Два мирных жителей пострадали при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщил в воскресенье мэр Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T15:11
2024-02-04T15:11
2024-02-04T15:13
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Два мирных жителей пострадали при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщил в воскресенье мэр Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате обстрела Куйбышевского района ... получили ранения мужчины 1952 и 1961 годов рождения", - сообщил он. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
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донецк
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донецк, куйбышевский район, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
При обстреле Донецка пострадали два мирных жителя
Мэр Кулемзин сообщил о ранении двух мирных жителей при обстреле Донецка