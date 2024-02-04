https://ria.ru/20240204/obstrel-1925324688.html

При обстреле Донецка пострадали два мирных жителя

При обстреле Донецка пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 04.02.2024

При обстреле Донецка пострадали два мирных жителя

Два мирных жителей пострадали при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщил в воскресенье мэр Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T15:11

2024-02-04T15:11

2024-02-04T15:13

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

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ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Два мирных жителей пострадали при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщил в воскресенье мэр Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате обстрела Куйбышевского района ... получили ранения мужчины 1952 и 1961 годов рождения", - сообщил он. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.

https://ria.ru/20240204/obstrel-1925310231.html

донецк

куйбышевский район

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донецк, куйбышевский район, алексей кулемзин (донецк), происшествия