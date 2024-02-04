Рейтинг@Mail.ru
В Махачкале автомобиль с детьми упал в канал - РИА Новости, 04.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:44 04.02.2024 (обновлено: 14:08 04.02.2024)
https://ria.ru/20240204/makhachkala-1925311527.html
В Махачкале автомобиль с детьми упал в канал
В Махачкале автомобиль с детьми упал в канал - РИА Новости, 04.02.2024
В Махачкале автомобиль с детьми упал в канал
В Махачкале автомобиль с людьми упал в канал, пострадали двое детей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Дагестана. РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T12:44
2024-02-04T14:08
происшествия
махачкала
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/04/1925319004_0:20:640:380_1920x0_80_0_0_4c583f370b2af21f453a14e31e7773e4.jpg
МАХАЧКАЛА, 4 фев — РИА Новости. В Махачкале автомобиль с людьми упал в канал, пострадали двое детей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Дагестана.ДТП произошло в поселке Семендер."Водитель легкового автомобиля, не справившись с управлением, допустил опрокидывание машины в канал", — заявили в надзорном ведомстве.В результате двух детей доставили в больницу.Как уточнили РИА Новости в прокуратуре, речь идет о канале имени Октябрьской революции — основном источнике водоснабжения Махачкалы и Каспийска. Прокуроры организовали проверку, по итогу которой дадут оценку соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения и о несовершеннолетних.
https://ria.ru/20231120/proisshestvie-1910566921.html
махачкала
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/04/1925319004_0:0:640:480_1920x0_80_0_0_6977087cb842e80bbdafa6d5ba209c57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, махачкала
Происшествия, Махачкала
В Махачкале автомобиль с детьми упал в канал

В Махачкале машина упала в канал, двоих детей госпитализировали

© Фото : Прокуратура Республики Дагестан/TelegramАвтомобиль с детьми упал в канал в поселке Семендер, Махачкала
Автомобиль с детьми упал в канал в поселке Семендер, Махачкала - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© Фото : Прокуратура Республики Дагестан/Telegram
Автомобиль с детьми упал в канал в поселке Семендер, Махачкала
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 4 фев — РИА Новости. В Махачкале автомобиль с людьми упал в канал, пострадали двое детей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Дагестана.
ДТП произошло в поселке Семендер.
"Водитель легкового автомобиля, не справившись с управлением, допустил опрокидывание машины в канал", — заявили в надзорном ведомстве.
В результате двух детей доставили в больницу.
Как уточнили РИА Новости в прокуратуре, речь идет о канале имени Октябрьской революции — основном источнике водоснабжения Махачкалы и Каспийска.
Прокуроры организовали проверку, по итогу которой дадут оценку соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения и о несовершеннолетних.
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
На Кубани нашли мертвым десятилетнего пассажира упавшего в реку автомобиля
20 ноября 2023, 14:16
 
ПроисшествияМахачкала
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала