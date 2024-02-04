https://ria.ru/20240204/makhachkala-1925311527.html

В Махачкале автомобиль с детьми упал в канал

В Махачкале автомобиль с детьми упал в канал - РИА Новости, 04.02.2024

В Махачкале автомобиль с детьми упал в канал

В Махачкале автомобиль с людьми упал в канал, пострадали двое детей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Дагестана. РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T12:44

2024-02-04T12:44

2024-02-04T14:08

происшествия

махачкала

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МАХАЧКАЛА, 4 фев — РИА Новости. В Махачкале автомобиль с людьми упал в канал, пострадали двое детей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Дагестана.ДТП произошло в поселке Семендер."Водитель легкового автомобиля, не справившись с управлением, допустил опрокидывание машины в канал", — заявили в надзорном ведомстве.В результате двух детей доставили в больницу.Как уточнили РИА Новости в прокуратуре, речь идет о канале имени Октябрьской революции — основном источнике водоснабжения Махачкалы и Каспийска. Прокуроры организовали проверку, по итогу которой дадут оценку соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения и о несовершеннолетних.

https://ria.ru/20231120/proisshestvie-1910566921.html

махачкала

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2024

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происшествия, махачкала