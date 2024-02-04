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В Махачкале автомобиль с детьми упал в канал
В Махачкале автомобиль с детьми упал в канал - РИА Новости, 04.02.2024
В Махачкале автомобиль с детьми упал в канал
В Махачкале автомобиль с людьми упал в канал, пострадали двое детей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Дагестана. РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T12:44
2024-02-04T12:44
2024-02-04T14:08
происшествия
махачкала
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МАХАЧКАЛА, 4 фев — РИА Новости. В Махачкале автомобиль с людьми упал в канал, пострадали двое детей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Дагестана.ДТП произошло в поселке Семендер."Водитель легкового автомобиля, не справившись с управлением, допустил опрокидывание машины в канал", — заявили в надзорном ведомстве.В результате двух детей доставили в больницу.Как уточнили РИА Новости в прокуратуре, речь идет о канале имени Октябрьской революции — основном источнике водоснабжения Махачкалы и Каспийска. Прокуроры организовали проверку, по итогу которой дадут оценку соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения и о несовершеннолетних.
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происшествия, махачкала
В Махачкале автомобиль с детьми упал в канал
В Махачкале машина упала в канал, двоих детей госпитализировали
МАХАЧКАЛА, 4 фев — РИА Новости.
В Махачкале автомобиль с людьми упал в канал, пострадали двое детей, сообщили в пресс-службе
прокуратуры Дагестана.
ДТП произошло в поселке Семендер.
"Водитель легкового автомобиля, не справившись с управлением, допустил опрокидывание машины в канал", — заявили в надзорном ведомстве.
В результате двух детей доставили в больницу.
Как уточнили РИА Новости в прокуратуре, речь идет о канале имени Октябрьской революции — основном источнике водоснабжения Махачкалы и Каспийска
.
Прокуроры организовали проверку, по итогу которой дадут оценку соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения и о несовершеннолетних.
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