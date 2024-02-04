В Госдуме отреагировали на удар ВСУ по пекарне в Лисичанске
Депутат Журова назвала удар ВСУ по пекарне в Лисичанске попыткой запугивания
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске стал очередной попыткой киевского режима запугать людей, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в комментарии "Ленте.ру".
"Украина опять запугивает, говорит о чем-то. Уж не знаю, что они пытаются сказать. Только мирные жители здесь при чем? На Украине же не скажут, что они перепутали пекарню с военным объектом", — сказала она.
Депутат добавила, что здесь не может быть других слов, кроме слов соболезнования.
В минувшую субботу ВСУ обстреляли Лисичанск. Под удар попала пекарня, она обрушилась. В тот момент там находились люди. В результате погибли 28 человек, среди них один ребенок. 4 февраля в республике объявлен траур.
"Украина опять запугивает, говорит о чем-то. Уж не знаю, что они пытаются сказать. Только мирные жители здесь при чем? На Украине же не скажут, что они перепутали пекарню с военным объектом", — сказала она.
Депутат добавила, что здесь не может быть других слов, кроме слов соболезнования.
В минувшую субботу ВСУ обстреляли Лисичанск. Под удар попала пекарня, она обрушилась. В тот момент там находились люди. В результате погибли 28 человек, среди них один ребенок. 4 февраля в республике объявлен траур.