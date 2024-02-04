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В Госдуме отреагировали на удар ВСУ по пекарне в Лисичанске - РИА Новости, 04.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:27 04.02.2024
https://ria.ru/20240204/lisichansk-1925326830.html
В Госдуме отреагировали на удар ВСУ по пекарне в Лисичанске
В Госдуме отреагировали на удар ВСУ по пекарне в Лисичанске - РИА Новости, 04.02.2024
В Госдуме отреагировали на удар ВСУ по пекарне в Лисичанске
Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске стал очередной попыткой киевского режима запугать людей, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T15:27
2024-02-04T15:27
специальная военная операция на украине
в мире
лисичанск
украина
луганская народная республика
удар всу по пекарне в лисичанске
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске стал очередной попыткой киевского режима запугать людей, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в комментарии "Ленте.ру". "Украина опять запугивает, говорит о чем-то. Уж не знаю, что они пытаются сказать. Только мирные жители здесь при чем? На Украине же не скажут, что они перепутали пекарню с военным объектом", — сказала она. Депутат добавила, что здесь не может быть других слов, кроме слов соболезнования. В минувшую субботу ВСУ обстреляли Лисичанск. Под удар попала пекарня, она обрушилась. В тот момент там находились люди. В результате погибли 28 человек, среди них один ребенок. 4 февраля в республике объявлен траур.
https://ria.ru/20240204/ukraina-1925314624.html
лисичанск
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в мире, лисичанск, украина, луганская народная республика, удар всу по пекарне в лисичанске
Специальная военная операция на Украине, В мире, Лисичанск, Украина, Луганская Народная Республика, Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске
В Госдуме отреагировали на удар ВСУ по пекарне в Лисичанске

Депутат Журова назвала удар ВСУ по пекарне в Лисичанске попыткой запугивания

© РИА НовостиПоследствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© РИА Новости
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске стал очередной попыткой киевского режима запугать людей, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в комментарии "Ленте.ру".

"Украина опять запугивает, говорит о чем-то. Уж не знаю, что они пытаются сказать. Только мирные жители здесь при чем? На Украине же не скажут, что они перепутали пекарню с военным объектом", — сказала она.

Депутат добавила, что здесь не может быть других слов, кроме слов соболезнования.

В минувшую субботу ВСУ обстреляли Лисичанск. Под удар попала пекарня, она обрушилась. В тот момент там находились люди. В результате погибли 28 человек, среди них один ребенок. 4 февраля в республике объявлен траур.
Президент Украины Владимир Зеленский
Генералы ВСУ. Зеленскому сообщили ужасные новости с фронта
Вчера, 13:29
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛисичанскУкраинаЛуганская Народная РеспубликаУдар ВСУ по пекарне в Лисичанске
 
 
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