https://ria.ru/20240204/lisichansk-1925326830.html

В Госдуме отреагировали на удар ВСУ по пекарне в Лисичанске

В Госдуме отреагировали на удар ВСУ по пекарне в Лисичанске - РИА Новости, 04.02.2024

В Госдуме отреагировали на удар ВСУ по пекарне в Лисичанске

Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске стал очередной попыткой киевского режима запугать людей, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по... РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T15:27

2024-02-04T15:27

2024-02-04T15:27

специальная военная операция на украине

в мире

лисичанск

украина

луганская народная республика

удар всу по пекарне в лисичанске

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске стал очередной попыткой киевского режима запугать людей, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в комментарии "Ленте.ру". "Украина опять запугивает, говорит о чем-то. Уж не знаю, что они пытаются сказать. Только мирные жители здесь при чем? На Украине же не скажут, что они перепутали пекарню с военным объектом", — сказала она. Депутат добавила, что здесь не может быть других слов, кроме слов соболезнования. В минувшую субботу ВСУ обстреляли Лисичанск. Под удар попала пекарня, она обрушилась. В тот момент там находились люди. В результате погибли 28 человек, среди них один ребенок. 4 февраля в республике объявлен траур.

https://ria.ru/20240204/ukraina-1925314624.html

лисичанск

украина

луганская народная республика

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