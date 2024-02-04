https://ria.ru/20240204/lisichansk-1925296094.html

В Лисичанске разобрали две трети разрушенных ударом ВСУ конструкций пекарни

В Лисичанске разобрали две трети разрушенных ударом ВСУ конструкций пекарни - РИА Новости, 04.02.2024

В Лисичанске разобрали две трети разрушенных ударом ВСУ конструкций пекарни

Сотрудники МЧС России разобрали порядка 65% разрушенных конструкций после обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T09:37

2024-02-04T09:37

2024-02-04T09:38

специальная военная операция на украине

происшествия

удар всу по пекарне в лисичанске

лисичанск

луганская народная республика

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Сотрудники МЧС России разобрали порядка 65% разрушенных конструкций после обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. "В Лисичанске продолжается поисково-спасательная операция на месте обрушения здания пекарни. Работы проводились всю ночь. Разобрано порядка 65% разрушенных конструкций", - говорится в сообщении. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ в субботу в результате обстрела разрушили пекарню в ЛНР. В военной комендатуре сообщили, что под завалами могут находиться порядка 40 человек. В администрации главы ЛНР сообщили РИА Новости, что, по уточненным данным, погибли 28 человек, среди них один ребенок, пострадали 10 человек.

лисичанск

луганская народная республика

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Украинская армия обстреляла пекарню в Лисичанске 3 февраля армия ВСУ атаковала здание пекарни в Лисичанске. СК заявил, что удар был нанесен с помощью РСЗО HIMARS. Сотрудники МЧС извлекли из-под завалов тела 28 погибших. 10 человек получили ранения, из них пятеро находятся в тяжелом состоянии. 2024-02-04T09:37 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, удар всу по пекарне в лисичанске, лисичанск, луганская народная республика