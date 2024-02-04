МЧС разобрало 65% разрушенных конструкций после обстрела пекарни в Лисичанске
Украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске, люди оказались под завалами.
Как заявил глава региона Леонид Пасечник, киевский режим, терпя поражение на фронте, специально нанес удар в выходной день, когда мирные жители идут за хлебом.
Как заявил глава региона Леонид Пасечник, киевский режим, терпя поражение на фронте, специально нанес удар в выходной день, когда мирные жители идут за хлебом.
По предварительным данным СК, удар нанесли из РСЗО HIMARS.
По предварительным данным СК, удар нанесли из РСЗО HIMARS.
Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Украинская армия, оставляя населенный пункт, взорвала и разрушила часть административных зданий и продолжает его обстреливать.
Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Украинская армия, оставляя населенный пункт, взорвала и разрушила часть административных зданий и продолжает его обстреливать.
Украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске, люди оказались под завалами.
Как заявил глава региона Леонид Пасечник, киевский режим, терпя поражение на фронте, специально нанес удар в выходной день, когда мирные жители идут за хлебом.
По предварительным данным СК, удар нанесли из РСЗО HIMARS.
Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Украинская армия, оставляя населенный пункт, взорвала и разрушила часть административных зданий и продолжает его обстреливать.