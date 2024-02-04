https://ria.ru/20240204/istochnik-1925302110.html

МИД России назвал источник эскалации на Корейском полуострове

МИД России назвал источник эскалации на Корейском полуострове - РИА Новости, 04.02.2024

МИД России назвал источник эскалации на Корейском полуострове

Агрессивные провокационные действия США, в том числе военные маневры и создание военных альянсов, являются основным источником эскалации на Корейском... РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T10:37

2024-02-04T10:37

2024-02-04T10:38

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корейский полуостров

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СЕУЛ, 3 фев – РИА Новости. Агрессивные провокационные действия США, в том числе военные маневры и создание военных альянсов, являются основным источником эскалации на Корейском полуострове и угрозой миру и безопасности в Северо-Восточной Азии, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко. "Источник нынешней эскалации - это в первую очередь агрессивные провокационные действия США, включая военные маневры, а также строительство военных альянсов откровенно антисеверокорейской или антикитайской, антироссийской направленности. Это является главной угрозой миру и безопасности в Северо-Восточной Азии", - заявил дипломат российским СМИ в Сеуле. Замминистра находился с визитом в Южной Корее с 1 по 4 февраля. Руденко добавил, что одной из основных целей его визита в Сеул было донести озабоченность российской стороны по этому поводу. "В Сеуле придерживаются иного мнения по таким вопросам, как источник или причины нынешней эскалации в регионе. Но, тем не менее, важно держать каналы коммуникации открытыми даже с теми странами, которые мы относим к недружественным, учитывая тот факт, что они находятся вблизи наших границ, а также такого существенного конфликтогенного потенциала в этом районе", - подытожил дипломат. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также заявила, что обстановка на Корейском полуострове накаляется в результате "нахрапистой политики США и их союзников, включая Республику Корея и Японию". Она подчеркнула, что в Южной Корее пока не поняли, что гегемония Вашингтона уходит в прошлое, поэтому "всячески поддерживают подтягивание американского ядерного оружия в регион и принимают участие в учениях, которые нарушают стабильность в регионе". МИД Южной Кореи в ответ выразил сожаление, заявив, что российская сторона "игнорирует правду" касательно ситуации на Корейском полуострове, якобы "безоговорочно" поддерживая КНДР.

https://ria.ru/20240119/perspektivy-1922239577.html

https://ria.ru/20231015/konflikt-1902860758.html

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в мире, сша, корейский полуостров, андрей руденко, южная корея