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МИД России назвал источник эскалации на Корейском полуострове - РИА Новости, 04.02.2024
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10:37 04.02.2024 (обновлено: 10:38 04.02.2024)
https://ria.ru/20240204/istochnik-1925302110.html
МИД России назвал источник эскалации на Корейском полуострове
МИД России назвал источник эскалации на Корейском полуострове - РИА Новости, 04.02.2024
МИД России назвал источник эскалации на Корейском полуострове
Агрессивные провокационные действия США, в том числе военные маневры и создание военных альянсов, являются основным источником эскалации на Корейском... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T10:37
2024-02-04T10:38
в мире
сша
корейский полуостров
андрей руденко
южная корея
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СЕУЛ, 3 фев – РИА Новости. Агрессивные провокационные действия США, в том числе военные маневры и создание военных альянсов, являются основным источником эскалации на Корейском полуострове и угрозой миру и безопасности в Северо-Восточной Азии, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко. "Источник нынешней эскалации - это в первую очередь агрессивные провокационные действия США, включая военные маневры, а также строительство военных альянсов откровенно антисеверокорейской или антикитайской, антироссийской направленности. Это является главной угрозой миру и безопасности в Северо-Восточной Азии", - заявил дипломат российским СМИ в Сеуле. Замминистра находился с визитом в Южной Корее с 1 по 4 февраля. Руденко добавил, что одной из основных целей его визита в Сеул было донести озабоченность российской стороны по этому поводу. "В Сеуле придерживаются иного мнения по таким вопросам, как источник или причины нынешней эскалации в регионе. Но, тем не менее, важно держать каналы коммуникации открытыми даже с теми странами, которые мы относим к недружественным, учитывая тот факт, что они находятся вблизи наших границ, а также такого существенного конфликтогенного потенциала в этом районе", - подытожил дипломат. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также заявила, что обстановка на Корейском полуострове накаляется в результате "нахрапистой политики США и их союзников, включая Республику Корея и Японию". Она подчеркнула, что в Южной Корее пока не поняли, что гегемония Вашингтона уходит в прошлое, поэтому "всячески поддерживают подтягивание американского ядерного оружия в регион и принимают участие в учениях, которые нарушают стабильность в регионе". МИД Южной Кореи в ответ выразил сожаление, заявив, что российская сторона "игнорирует правду" касательно ситуации на Корейском полуострове, якобы "безоговорочно" поддерживая КНДР.
https://ria.ru/20240119/perspektivy-1922239577.html
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в мире, сша, корейский полуостров, андрей руденко, южная корея
В мире, США, Корейский полуостров, Андрей Руденко, Южная Корея
МИД России назвал источник эскалации на Корейском полуострове

Руденко назвал действия США источником эскалации на Корейском полуострове

© AP Photo / South Korean Defense MinistrЮжнокорейский танк во время маневров на северо-западных островах Южной Кореи
Южнокорейский танк во время маневров на северо-западных островах Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© AP Photo / South Korean Defense Ministr
Южнокорейский танк во время маневров на северо-западных островах Южной Кореи. Архивное фото
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СЕУЛ, 3 фев – РИА Новости. Агрессивные провокационные действия США, в том числе военные маневры и создание военных альянсов, являются основным источником эскалации на Корейском полуострове и угрозой миру и безопасности в Северо-Восточной Азии, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.
"Источник нынешней эскалации - это в первую очередь агрессивные провокационные действия США, включая военные маневры, а также строительство военных альянсов откровенно антисеверокорейской или антикитайской, антироссийской направленности. Это является главной угрозой миру и безопасности в Северо-Восточной Азии", - заявил дипломат российским СМИ в Сеуле.
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Замминистра находился с визитом в Южной Корее с 1 по 4 февраля.
Руденко добавил, что одной из основных целей его визита в Сеул было донести озабоченность российской стороны по этому поводу.
«
"В Сеуле придерживаются иного мнения по таким вопросам, как источник или причины нынешней эскалации в регионе. Но, тем не менее, важно держать каналы коммуникации открытыми даже с теми странами, которые мы относим к недружественным, учитывая тот факт, что они находятся вблизи наших границ, а также такого существенного конфликтогенного потенциала в этом районе", - подытожил дипломат.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также заявила, что обстановка на Корейском полуострове накаляется в результате "нахрапистой политики США и их союзников, включая Республику Корея и Японию". Она подчеркнула, что в Южной Корее пока не поняли, что гегемония Вашингтона уходит в прошлое, поэтому "всячески поддерживают подтягивание американского ядерного оружия в регион и принимают участие в учениях, которые нарушают стабильность в регионе".
МИД Южной Кореи в ответ выразил сожаление, заявив, что российская сторона "игнорирует правду" касательно ситуации на Корейском полуострове, якобы "безоговорочно" поддерживая КНДР.
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