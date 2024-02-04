МИД России назвал источник эскалации на Корейском полуострове
Руденко назвал действия США источником эскалации на Корейском полуострове
© AP Photo / South Korean Defense MinistrЮжнокорейский танк во время маневров на северо-западных островах Южной Кореи
© AP Photo / South Korean Defense Ministr
Южнокорейский танк во время маневров на северо-западных островах Южной Кореи. Архивное фото
СЕУЛ, 3 фев – РИА Новости. Агрессивные провокационные действия США, в том числе военные маневры и создание военных альянсов, являются основным источником эскалации на Корейском полуострове и угрозой миру и безопасности в Северо-Восточной Азии, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.
"Источник нынешней эскалации - это в первую очередь агрессивные провокационные действия США, включая военные маневры, а также строительство военных альянсов откровенно антисеверокорейской или антикитайской, антироссийской направленности. Это является главной угрозой миру и безопасности в Северо-Восточной Азии", - заявил дипломат российским СМИ в Сеуле.
Замминистра находился с визитом в Южной Корее с 1 по 4 февраля.
Руденко добавил, что одной из основных целей его визита в Сеул было донести озабоченность российской стороны по этому поводу.
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"В Сеуле придерживаются иного мнения по таким вопросам, как источник или причины нынешней эскалации в регионе. Но, тем не менее, важно держать каналы коммуникации открытыми даже с теми странами, которые мы относим к недружественным, учитывая тот факт, что они находятся вблизи наших границ, а также такого существенного конфликтогенного потенциала в этом районе", - подытожил дипломат.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также заявила, что обстановка на Корейском полуострове накаляется в результате "нахрапистой политики США и их союзников, включая Республику Корея и Японию". Она подчеркнула, что в Южной Корее пока не поняли, что гегемония Вашингтона уходит в прошлое, поэтому "всячески поддерживают подтягивание американского ядерного оружия в регион и принимают участие в учениях, которые нарушают стабильность в регионе".
МИД Южной Кореи в ответ выразил сожаление, заявив, что российская сторона "игнорирует правду" касательно ситуации на Корейском полуострове, якобы "безоговорочно" поддерживая КНДР.