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В Екатеринбурге полиция пришла с рейдом на эротическую вечеринку - РИА Новости, 04.02.2024
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16:16 04.02.2024 (обновлено: 17:25 04.02.2024)
https://ria.ru/20240204/ekaterinburg-1925336106.html
В Екатеринбурге полиция пришла с рейдом на эротическую вечеринку
В Екатеринбурге полиция пришла с рейдом на эротическую вечеринку - РИА Новости, 04.02.2024
В Екатеринбурге полиция пришла с рейдом на эротическую вечеринку
Полиция пришла с рейдом на эротическую вечеринку в клубе "Фабрика" в центре Екатеринбурга, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы свердловского главка... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T16:16
2024-02-04T17:25
происшествия
екатеринбург
россия
свердловская область
валерий горелых
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 фев — РИА Новости. Полиция пришла с рейдом на эротическую вечеринку в клубе "Фабрика" в центре Екатеринбурга, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. "Это был обычный плановый, профилактический рейд, направленный на стабилизацию оперативной обстановки в столице Среднего Урала. &lt;...&gt; В рамках оперативного мероприятия было проверено порядка 270 граждан. Составлено десять административных протоколов по линии Госавтоинспекции", — рассказал собеседник агентства.По его данным, на мероприятии присутствовали двое подростков, в отношении их родителей завели административные дела о неисполнении обязанностей. Уточняется, что три человека из числа участников вечеринки отказались от медицинского освидетельствования. Их оштрафовали по статье "Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача". "Результаты рейда анализируются для принятия мер реагирования в отношении самой организации", — сказал Горелых.Он отметил, что такие профилактические мероприятия будут проводить регулярно не только в Екатеринбурге, но и по всей Свердловской области.Как пишет агентство Ura.ru со ссылкой на читателя, силовики пришли в клуб "Фабрика" в ночь на воскресенье, спустя полчаса после начала вечеринки, где переписали данные присутствовавших. По информации издания, речь могла идти о регулярно проходящей в городе анонимной БДСМ-тусовке Blue Velvet.
https://ria.ru/20240126/isk-1923705586.html
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происшествия, екатеринбург, россия, свердловская область, валерий горелых
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Свердловская область, Валерий Горелых
В Екатеринбурге полиция пришла с рейдом на эротическую вечеринку

МВД: полиция пришла с рейдом на эротическую вечеринку в центре Екатеринбурга

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 фев — РИА Новости. Полиция пришла с рейдом на эротическую вечеринку в клубе "Фабрика" в центре Екатеринбурга, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
"Это был обычный плановый, профилактический рейд, направленный на стабилизацию оперативной обстановки в столице Среднего Урала. <...> В рамках оперативного мероприятия было проверено порядка 270 граждан. Составлено десять административных протоколов по линии Госавтоинспекции", — рассказал собеседник агентства.
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По его данным, на мероприятии присутствовали двое подростков, в отношении их родителей завели административные дела о неисполнении обязанностей.
Уточняется, что три человека из числа участников вечеринки отказались от медицинского освидетельствования. Их оштрафовали по статье "Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача".
"Результаты рейда анализируются для принятия мер реагирования в отношении самой организации", — сказал Горелых.
Он отметил, что такие профилактические мероприятия будут проводить регулярно не только в Екатеринбурге, но и по всей Свердловской области.
Как пишет агентство Ura.ru со ссылкой на читателя, силовики пришли в клуб "Фабрика" в ночь на воскресенье, спустя полчаса после начала вечеринки, где переписали данные присутствовавших. По информации издания, речь могла идти о регулярно проходящей в городе анонимной БДСМ-тусовке Blue Velvet.
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