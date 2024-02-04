https://ria.ru/20240204/ekaterinburg-1925336106.html

В Екатеринбурге полиция пришла с рейдом на эротическую вечеринку

В Екатеринбурге полиция пришла с рейдом на эротическую вечеринку - РИА Новости, 04.02.2024

В Екатеринбурге полиция пришла с рейдом на эротическую вечеринку

Полиция пришла с рейдом на эротическую вечеринку в клубе "Фабрика" в центре Екатеринбурга, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы свердловского главка... РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T16:16

2024-02-04T16:16

2024-02-04T17:25

происшествия

екатеринбург

россия

свердловская область

валерий горелых

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 фев — РИА Новости. Полиция пришла с рейдом на эротическую вечеринку в клубе "Фабрика" в центре Екатеринбурга, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. "Это был обычный плановый, профилактический рейд, направленный на стабилизацию оперативной обстановки в столице Среднего Урала. <...> В рамках оперативного мероприятия было проверено порядка 270 граждан. Составлено десять административных протоколов по линии Госавтоинспекции", — рассказал собеседник агентства.По его данным, на мероприятии присутствовали двое подростков, в отношении их родителей завели административные дела о неисполнении обязанностей. Уточняется, что три человека из числа участников вечеринки отказались от медицинского освидетельствования. Их оштрафовали по статье "Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача". "Результаты рейда анализируются для принятия мер реагирования в отношении самой организации", — сказал Горелых.Он отметил, что такие профилактические мероприятия будут проводить регулярно не только в Екатеринбурге, но и по всей Свердловской области.Как пишет агентство Ura.ru со ссылкой на читателя, силовики пришли в клуб "Фабрика" в ночь на воскресенье, спустя полчаса после начала вечеринки, где переписали данные присутствовавших. По информации издания, речь могла идти о регулярно проходящей в городе анонимной БДСМ-тусовке Blue Velvet.

https://ria.ru/20240126/isk-1923705586.html

https://ria.ru/20240116/bilan-1921687672.html

екатеринбург

россия

свердловская область

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происшествия, екатеринбург, россия, свердловская область, валерий горелых