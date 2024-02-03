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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге - РИА Новости, 03.02.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге
Взрыв прогремел в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram. РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T17:21
2024-02-03T17:21
2024-02-03T17:21
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram. "В Кривом Роге слышен звук взрыва, сообщают корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской и соседней Николаевской области Украины звучит воздушная тревога. Ранее в субботу глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что из-за повреждения объекта энергетической инфраструктуры города вводят графики аварийных отключений электроэнергии, прогнозируют веерные перебои со связью. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html
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в мире, кривой рог, украина, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кривой Рог, Украина, Днепропетровская область
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге
"Общественное": в Кривом Роге Днепропетровской области прогремел взрыв