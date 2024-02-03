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Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 03.02.2024
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска в 15.35 обстреляли Киевский район Донецка, выпустив по городу три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T17:38
2024-02-03T17:38
2024-02-03T17:38
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ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Украинские войска в 15.35 обстреляли Киевский район Донецка, выпустив по городу три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15.35 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
СЦКК: ВСУ обстреляли Киевский район Донецка, выпустив по городу три снаряда