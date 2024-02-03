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США нанесут следующие удары по объектам в Йемене, пишут СМИ - РИА Новости, 03.02.2024
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06:37 03.02.2024
https://ria.ru/20240203/ssha-1925163581.html
США нанесут следующие удары по объектам в Йемене, пишут СМИ
США нанесут следующие удары по объектам в Йемене, пишут СМИ - РИА Новости, 03.02.2024
США нанесут следующие удары по объектам в Йемене, пишут СМИ
США планируют нанести следующие удары по объектам в Йемене в ответ на атаку по своей военной базе в Иордании, сообщает издание Politico со ссылкой на источники. РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T06:37
2024-02-03T06:37
в мире
сша
ирак
сирия
министерство обороны сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. США планируют нанести следующие удары по объектам в Йемене в ответ на атаку по своей военной базе в Иордании, сообщает издание Politico со ссылкой на источники. "Ожидается больше атак... следующие цели будут в Йемене", - пишет издание со ссылкой на двух американских официальных лиц. В ночь на субботу США в рамках ответных ударов на атаку по своей военной базе в Иордании поразили свыше 85 целей, принадлежащих силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии. Удары были нанесены около 16.00 пятницы по времени восточного побережья США (00.00 мск субботы), сообщало центральное командование Пентагона. Как заявили американские военные, среди пораженных американской авиацией целей - командные пункты, разведывательные центры, хранилища ракет и беспилотников, а также иные объекты, задействованные в обеспечении работы цепочек поставок боеприпасов для КСИР и союзных им формирований в Ираке и Сирии. Сирийский государственный телеканал Al Akhbar сообщил, что в результате ударов США по позициям в Сирийской пустыне и на границе Сирии и Ирака несколько человек погибли. Источник РИА Новости в службах безопасности Ирака сообщил о гибели одного мирного жителя и ранении еще одного в результате удара ВС США в районе Эль-Каим на западе Ирака.
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в мире, сша, ирак, сирия, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Ирак, Сирия, Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США нанесут следующие удары по объектам в Йемене, пишут СМИ

Politico: США нанесут следующие удары по объектам в Йемене

© Фото из соцсетейАвиаудар западной коалиции по Йемену
Авиаудар западной коалиции по Йемену
© Фото из соцсетей
Авиаудар западной коалиции по Йемену. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. США планируют нанести следующие удары по объектам в Йемене в ответ на атаку по своей военной базе в Иордании, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
«
"Ожидается больше атак... следующие цели будут в Йемене", - пишет издание со ссылкой на двух американских официальных лиц.
В ночь на субботу США в рамках ответных ударов на атаку по своей военной базе в Иордании поразили свыше 85 целей, принадлежащих силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии. Удары были нанесены около 16.00 пятницы по времени восточного побережья США (00.00 мск субботы), сообщало центральное командование Пентагона. Как заявили американские военные, среди пораженных американской авиацией целей - командные пункты, разведывательные центры, хранилища ракет и беспилотников, а также иные объекты, задействованные в обеспечении работы цепочек поставок боеприпасов для КСИР и союзных им формирований в Ираке и Сирии.
Сирийский государственный телеканал Al Akhbar сообщил, что в результате ударов США по позициям в Сирийской пустыне и на границе Сирии и Ирака несколько человек погибли. Источник РИА Новости в службах безопасности Ирака сообщил о гибели одного мирного жителя и ранении еще одного в результате удара ВС США в районе Эль-Каим на западе Ирака.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Россия категорически осуждает агрессию Запада против Йемена, заявил Небензя
31 января, 23:32
 
В миреСШАИракСирияМинистерство обороны СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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