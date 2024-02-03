Рейтинг@Mail.ru
На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 290 военных за неделю - РИА Новости, 03.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:10 03.02.2024 (обновлено: 15:46 03.02.2024)
https://ria.ru/20240203/spetsoperatsiya-1925212640.html
На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 290 военных за неделю
На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 290 военных за неделю - РИА Новости, 03.02.2024
На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 290 военных за неделю
Потери ВСУ на херсонском направлении составили за неделю 290 военных и четыре танка, сдались в плен 26 украинских военнослужащих, сообщило министерство обороны... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T15:10
2024-02-03T15:46
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
херсонская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352270_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_3953a5ef19012342203445f7a83c572e.jpg
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Потери ВСУ на херсонском направлении составили за неделю 290 военных и четыре танка, сдались в плен 26 украинских военнослужащих, сообщило министерство обороны РФ.На херсонском направлении в результате упреждающих действий российских войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 35-й, 36-й, 38-й бригад морской пехоты, 121-й, 123-й и 124-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Николаевка, Тягинка, Ивановка, Токоревка Антоновка, Янтарное Херсонской области."Противник потерял убитыми и ранеными до 290 военнослужащих, четыре танка, две боевые бронированные машины, 26 автомобилей, 11 лодок и 12 орудий полевой артиллерии. В течение недели сдались в плен 26 украинских военнослужащих",- сообщило Минобороны РФ.За минувшую неделю, с 27 января по 3 февраля, в плен ВС РФ сдалось 26 украинских военнослужащих, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны России."В течение недели сдались в плен 26 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html
россия
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352270_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_ae7cbefa8a5a659ffbfb34b39c1d9a62.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, безопасность, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Херсонская область
На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 290 военных за неделю

МО: на Херсонском направлении ВСУ потеряли до 290 военных за неделю

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Потери ВСУ на херсонском направлении составили за неделю 290 военных и четыре танка, сдались в плен 26 украинских военнослужащих, сообщило министерство обороны РФ.
На херсонском направлении в результате упреждающих действий российских войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 35-й, 36-й, 38-й бригад морской пехоты, 121-й, 123-й и 124-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Николаевка, Тягинка, Ивановка, Токоревка Антоновка, Янтарное Херсонской области.
Солдаты ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Украина уже сдалась, но пока не признала это
26 января, 08:00
"Противник потерял убитыми и ранеными до 290 военнослужащих, четыре танка, две боевые бронированные машины, 26 автомобилей, 11 лодок и 12 орудий полевой артиллерии. В течение недели сдались в плен 26 украинских военнослужащих",- сообщило Минобороны РФ.
За минувшую неделю, с 27 января по 3 февраля, в плен ВС РФ сдалось 26 украинских военнослужащих, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны России.
"В течение недели сдались в плен 26 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
2 февраля, 17:26
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.02.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьХерсонская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала