https://ria.ru/20240203/spetsoperatsiya-1925212640.html

На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 290 военных за неделю

На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 290 военных за неделю - РИА Новости, 03.02.2024

На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 290 военных за неделю

Потери ВСУ на херсонском направлении составили за неделю 290 военных и четыре танка, сдались в плен 26 украинских военнослужащих, сообщило министерство обороны... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T15:10

2024-02-03T15:10

2024-02-03T15:46

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

херсонская область

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Потери ВСУ на херсонском направлении составили за неделю 290 военных и четыре танка, сдались в плен 26 украинских военнослужащих, сообщило министерство обороны РФ.На херсонском направлении в результате упреждающих действий российских войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 35-й, 36-й, 38-й бригад морской пехоты, 121-й, 123-й и 124-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Николаевка, Тягинка, Ивановка, Токоревка Антоновка, Янтарное Херсонской области."Противник потерял убитыми и ранеными до 290 военнослужащих, четыре танка, две боевые бронированные машины, 26 автомобилей, 11 лодок и 12 орудий полевой артиллерии. В течение недели сдались в плен 26 украинских военнослужащих",- сообщило Минобороны РФ.За минувшую неделю, с 27 января по 3 февраля, в плен ВС РФ сдалось 26 украинских военнослужащих, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны России."В течение недели сдались в плен 26 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html

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россия, вооруженные силы украины, безопасность, херсонская область