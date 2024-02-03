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На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 290 военных за неделю
На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 290 военных за неделю - РИА Новости, 03.02.2024
На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 290 военных за неделю
Потери ВСУ на херсонском направлении составили за неделю 290 военных и четыре танка, сдались в плен 26 украинских военнослужащих, сообщило министерство обороны... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T15:10
2024-02-03T15:10
2024-02-03T15:46
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Потери ВСУ на херсонском направлении составили за неделю 290 военных и четыре танка, сдались в плен 26 украинских военнослужащих, сообщило министерство обороны РФ.На херсонском направлении в результате упреждающих действий российских войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 35-й, 36-й, 38-й бригад морской пехоты, 121-й, 123-й и 124-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Николаевка, Тягинка, Ивановка, Токоревка Антоновка, Янтарное Херсонской области."Противник потерял убитыми и ранеными до 290 военнослужащих, четыре танка, две боевые бронированные машины, 26 автомобилей, 11 лодок и 12 орудий полевой артиллерии. В течение недели сдались в плен 26 украинских военнослужащих",- сообщило Минобороны РФ.За минувшую неделю, с 27 января по 3 февраля, в плен ВС РФ сдалось 26 украинских военнослужащих, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны России."В течение недели сдались в плен 26 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Херсонская область
На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 290 военных за неделю
МО: на Херсонском направлении ВСУ потеряли до 290 военных за неделю