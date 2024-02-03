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В Чите загорелась квартира в многоэтажном доме
В Чите загорелась квартира в многоэтажном доме - РИА Новости, 03.02.2024
В Чите загорелась квартира в многоэтажном доме
Сотрудники МЧС эвакуировали 60 человек и спасли 15 жильцов во время пожара в одной из квартир многоэтажного дома в Чите, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T14:48
2024-02-03T14:48
2024-02-03T14:48
происшествия
забайкальский край
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЧИТА, 3 фев - РИА Новости. Сотрудники МЧС эвакуировали 60 человек и спасли 15 жильцов во время пожара в одной из квартир многоэтажного дома в Чите, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю. "На момент прибытия пожарных в подъезде было сильное задымление. Для предотвращения отравления людей продуктами горения бойцы звена газодымозащитной службы оперативно эвакуировали около 60 жителей многоэтажки на свежий воздух. При помощи специальных средств защиты органов дыхания огнеборцы спасли 15 человек. Одна несовершеннолетняя девочка получила легкое отравление угарным газом. Ребёнок был госпитализирован в детскую краевую клиническую больницу", - уточнили в пресс-службе. Отмечается, что на ликвидацию пожара привлекались 21 огнеборец и 6 единиц техники пожарно-спасательных частей № 4 и 2. Они локализовали пожар домашних вещей на площади 10 квадратных метров, ещё через шесть минут полностью ликвидировали возгорание, не допустив его развития на большую площадь. Причины пожара устанавливают сотрудники государственного пожарного надзора.
https://ria.ru/20230627/pozhary-1880668897.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, забайкальский край, чита, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Забайкальский край, Чита, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Чите загорелась квартира в многоэтажном доме
В Чите из-за пожара в многоэтажном доме эвакуировали несколько десятков человек