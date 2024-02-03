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Челябинская область передала квадрокоптеры, тепловизоры и дроны бойцам СВО - РИА Новости, 03.02.2024
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16:37 03.02.2024
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Челябинская область передала квадрокоптеры, тепловизоры и дроны бойцам СВО
Челябинская область передала квадрокоптеры, тепловизоры и дроны бойцам СВО - РИА Новости, 03.02.2024
Челябинская область передала квадрокоптеры, тепловизоры и дроны бойцам СВО
Челябинская область передала в зону специальной военной операции очередную партию груза, в том числе экипировку, квадрокоптеры, тепловизоры, FPV-дроны, сообщила РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T16:37
2024-02-03T16:37
надежные люди
челябинская область
челябинск
алексей текслер
безопасность
вооруженные силы рф
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ЧЕЛЯБИНСК, 3 фев - РИА Новости. Челябинская область передала в зону специальной военной операции очередную партию груза, в том числе экипировку, квадрокоптеры, тепловизоры, FPV-дроны, сообщила в субботу пресс-служба правительства региона. По данным правительства, замгубернатора региона Алексей Фартыгин передал спецоборудование и другое имущество для военнослужащих 90-й танковой дивизии. Сама передача проходила в историческом парке "Россия – моя история" в Челябинске. "Губернатор Алексей Текслер держит на личном контроле обеспечение бойцов всем необходимым. ... Мы передали нашим военнослужащим очередную партию груза, в том числе специальное оборудование, экипировку, имущество для обустройства военнослужащих в полевых условиях. Эта работа будет продолжаться", – цитирует пресс-служба слова Фартыгина. Для бойцов в зоне СВО передали квадрокоптеры, тепловые пушки, дизельные генераторы, тепловизоры, FPV-дроны, предметы форменного обмундирования, спальные мешки, уточняется в сообщении. Также жители и предприниматели Сосновского района Челябинской области отправят машину "Соболь", продукты питания и другое имущество, поясняется в сообщении. Спецгруз для военнослужащих будет доставлен в ближайшее дни, добавляют власти.
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челябинская область, челябинск, алексей текслер, безопасность, вооруженные силы рф
Надежные люди, Челябинская область, Челябинск, Алексей Текслер, Безопасность, Вооруженные силы РФ

Челябинская область передала квадрокоптеры, тепловизоры и дроны бойцам СВО

© Фото : Правительство Челябинской области/TelegramСпецоборудование для бойцов в зоне СВО, отправленное из Челябинской области
Спецоборудование для бойцов в зоне СВО, отправленное из Челябинской области - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© Фото : Правительство Челябинской области/Telegram
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ЧЕЛЯБИНСК, 3 фев - РИА Новости. Челябинская область передала в зону специальной военной операции очередную партию груза, в том числе экипировку, квадрокоптеры, тепловизоры, FPV-дроны, сообщила в субботу пресс-служба правительства региона.
По данным правительства, замгубернатора региона Алексей Фартыгин передал спецоборудование и другое имущество для военнослужащих 90-й танковой дивизии. Сама передача проходила в историческом парке "Россия – моя история" в Челябинске.
© Фото : Правительство Челябинской области/TelegramСпецоборудование для бойцов в зоне СВО, отправленное из Челябинской области
Спецоборудование для бойцов в зоне СВО, отправленное из Челябинской области - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© Фото : Правительство Челябинской области/Telegram
Спецоборудование для бойцов в зоне СВО, отправленное из Челябинской области
"Губернатор Алексей Текслер держит на личном контроле обеспечение бойцов всем необходимым. ... Мы передали нашим военнослужащим очередную партию груза, в том числе специальное оборудование, экипировку, имущество для обустройства военнослужащих в полевых условиях. Эта работа будет продолжаться", – цитирует пресс-служба слова Фартыгина.
Для бойцов в зоне СВО передали квадрокоптеры, тепловые пушки, дизельные генераторы, тепловизоры, FPV-дроны, предметы форменного обмундирования, спальные мешки, уточняется в сообщении.
Также жители и предприниматели Сосновского района Челябинской области отправят машину "Соболь", продукты питания и другое имущество, поясняется в сообщении. Спецгруз для военнослужащих будет доставлен в ближайшее дни, добавляют власти.
© Фото : Правительство Челябинской области/TelegramСпецоборудование для бойцов в зоне СВО, отправленное из Челябинской области
Спецоборудование для бойцов в зоне СВО, отправленное из Челябинской области - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© Фото : Правительство Челябинской области/Telegram
Спецоборудование для бойцов в зоне СВО, отправленное из Челябинской области
 
Надежные людиЧелябинская областьЧелябинскАлексей ТекслерБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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