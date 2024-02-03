https://ria.ru/20240203/pomosch-1925224035.html

Челябинская область передала квадрокоптеры, тепловизоры и дроны бойцам СВО

Челябинская область передала квадрокоптеры, тепловизоры и дроны бойцам СВО - РИА Новости, 03.02.2024

Челябинская область передала квадрокоптеры, тепловизоры и дроны бойцам СВО

Челябинская область передала в зону специальной военной операции очередную партию груза, в том числе экипировку, квадрокоптеры, тепловизоры, FPV-дроны, сообщила РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T16:37

2024-02-03T16:37

2024-02-03T16:37

надежные люди

челябинская область

челябинск

алексей текслер

безопасность

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/03/1925222843_0:94:1000:657_1920x0_80_0_0_5dfd5afd52c38f2798e6938ac3e9e8c7.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 3 фев - РИА Новости. Челябинская область передала в зону специальной военной операции очередную партию груза, в том числе экипировку, квадрокоптеры, тепловизоры, FPV-дроны, сообщила в субботу пресс-служба правительства региона. По данным правительства, замгубернатора региона Алексей Фартыгин передал спецоборудование и другое имущество для военнослужащих 90-й танковой дивизии. Сама передача проходила в историческом парке "Россия – моя история" в Челябинске. "Губернатор Алексей Текслер держит на личном контроле обеспечение бойцов всем необходимым. ... Мы передали нашим военнослужащим очередную партию груза, в том числе специальное оборудование, экипировку, имущество для обустройства военнослужащих в полевых условиях. Эта работа будет продолжаться", – цитирует пресс-служба слова Фартыгина. Для бойцов в зоне СВО передали квадрокоптеры, тепловые пушки, дизельные генераторы, тепловизоры, FPV-дроны, предметы форменного обмундирования, спальные мешки, уточняется в сообщении. Также жители и предприниматели Сосновского района Челябинской области отправят машину "Соболь", продукты питания и другое имущество, поясняется в сообщении. Спецгруз для военнослужащих будет доставлен в ближайшее дни, добавляют власти.

челябинская область

челябинск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

челябинская область, челябинск, алексей текслер, безопасность, вооруженные силы рф