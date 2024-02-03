Челябинская область передала квадрокоптеры, тепловизоры и дроны бойцам СВО
© Фото : Правительство Челябинской области/TelegramСпецоборудование для бойцов в зоне СВО, отправленное из Челябинской области
ЧЕЛЯБИНСК, 3 фев - РИА Новости. Челябинская область передала в зону специальной военной операции очередную партию груза, в том числе экипировку, квадрокоптеры, тепловизоры, FPV-дроны, сообщила в субботу пресс-служба правительства региона.
По данным правительства, замгубернатора региона Алексей Фартыгин передал спецоборудование и другое имущество для военнослужащих 90-й танковой дивизии. Сама передача проходила в историческом парке "Россия – моя история" в Челябинске.
© Фото : Правительство Челябинской области/TelegramСпецоборудование для бойцов в зоне СВО, отправленное из Челябинской области
Спецоборудование для бойцов в зоне СВО, отправленное из Челябинской области
"Губернатор Алексей Текслер держит на личном контроле обеспечение бойцов всем необходимым. ... Мы передали нашим военнослужащим очередную партию груза, в том числе специальное оборудование, экипировку, имущество для обустройства военнослужащих в полевых условиях. Эта работа будет продолжаться", – цитирует пресс-служба слова Фартыгина.
Для бойцов в зоне СВО передали квадрокоптеры, тепловые пушки, дизельные генераторы, тепловизоры, FPV-дроны, предметы форменного обмундирования, спальные мешки, уточняется в сообщении.
Также жители и предприниматели Сосновского района Челябинской области отправят машину "Соболь", продукты питания и другое имущество, поясняется в сообщении. Спецгруз для военнослужащих будет доставлен в ближайшее дни, добавляют власти.
© Фото : Правительство Челябинской области/TelegramСпецоборудование для бойцов в зоне СВО, отправленное из Челябинской области
Спецоборудование для бойцов в зоне СВО, отправленное из Челябинской области