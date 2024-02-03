https://ria.ru/20240203/podarki-1925157072.html

Дипломаты вручили почетные знаки ветеранам блокады Ленинграда в Вашингтоне

Дипломаты вручили почетные знаки ветеранам блокады Ленинграда в Вашингтоне - РИА Новости, 03.02.2024

Дипломаты вручили почетные знаки ветеранам блокады Ленинграда в Вашингтоне

Дипломаты из посольства РФ в Вашингтоне вручили в пятницу почетные знаки и подарки ветеранам блокадного Ленинграда, ныне проживающим в американской столице и ее РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T03:08

2024-02-03T03:08

2024-02-03T05:15

ленинград

санкт-петербургский городской суд

блокада ленинграда (1941-1944)

в мире

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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Дипломаты из посольства РФ в Вашингтоне вручили в пятницу почетные знаки и подарки ветеранам блокадного Ленинграда, ныне проживающим в американской столице и ее окрестностях. Церемонии были приурочены к 80-й годовщине со дня полного снятия блокады города на Неве. Российские представители приехали в гости к каждому из ветеранов, чтобы в теплой атмосфере вручить им памятные знаки "В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады", букеты цветов и традиционные русские сладости. Санкт-Петербург 27 января отметил 80-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны. В поздравлении дипломаты выразили слова искренней благодарности и восхищения ветеранам, несокрушимости их духа и сохранившемуся, невзирая на перенесенные тяготы, доброму отношению к жизни. Они особо подчеркнули важность передать следующим поколениям правду о событиях тех лет и о той цене, которую "нашим предкам пришлось заплатить, чтобы спасти мир от коричневой чумы".В российском диппредставительстве подчеркнули важность пресечения на корню фальсификации исторических фактов и любых проявлений неонацизма. Ветеранам очевидно было приятно внимание со стороны дипломатов, они встречали их как старых добрых друзей, и делились с ними воспоминаниями о блокадной юности. Люди, пережившие страшные потрясения в самом начале своей жизни, рассказывали, как помогали взрослым следить за порядком, как горели дома и каким счастьем стал для них прорыв блокады. Одна женщина поведала, что пронесла любовь к родному городу через всю жизнь, и для нее он остается самым лучшим на земле. По ее словам, ей не хотелось ехать в Париж, поскольку каждый год была возможность вернуться на берега Невы. И даже здесь, в Вашингтоне, у нее в квартире висят картины и фотографии с видами Ленинграда. Дипломаты в ходе встреч признавались, что были очень впечатлены общением с ветеранами, которые, несмотря на преклонный возраст, остаются бодрыми духом. Они взяли с них торжественное обещание, что те посетят посольство во время празднования Дня Победы 9 Мая. Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год. Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады Ленинграда составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.

https://ria.ru/20240127/genotsid-1923902304.html

https://ria.ru/20240125/podvig-1923362278.html

https://sn.ria.ru/20240129/osvobozhdenie-1924107458.html

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ленинград, санкт-петербургский городской суд, блокада ленинграда (1941-1944), в мире, сша, вашингтон