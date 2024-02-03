МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Москва проинформирует международные организации об ударе Украины по Лисичанску, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Россия проинформирует международные организации об очередном акте терроризма со стороны банды Зеленского. Ожидаем от профильных международных организаций скорейшего безоговорочного осуждения преступления киевских боевиков", - говорится в заявлении Захаровой на сайте ведомства.По ее словам, удар, нанесенный, по предварительным данным, западным вооружением, - это "благодарность" Киева за "щедрую" финансовую поддержку стран Евросоюза".Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ в субботу обстрелом разрушили пекарню в городе Лисичанск.В пресс-службе МЧС России вечером сообщили, что при ударе 11 человек погибли, 10 спасены и переданы медикам, поисково-спасательная операция продолжается.
МИД назвал удар по Лисичанску "благодарностью" киевских экстремистов ЕС
МИД назвал удар по Лисичанску "благодарностью" киевских экстремистов ЕС
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Москва проинформирует международные организации об ударе Украины по Лисичанску, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Россия проинформирует международные организации об очередном акте терроризма со стороны банды Зеленского. Ожидаем от профильных международных организаций скорейшего безоговорочного осуждения преступления киевских боевиков", - говорится в заявлении Захаровой на сайте ведомства.
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