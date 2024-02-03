https://ria.ru/20240203/lisichansk-1925264125.html

МИД назвал удар по Лисичанску "благодарностью" киевских экстремистов ЕС

МИД назвал удар по Лисичанску "благодарностью" киевских экстремистов ЕС - РИА Новости, 03.02.2024

МИД назвал удар по Лисичанску "благодарностью" киевских экстремистов ЕС

Москва проинформирует международные организации об ударе Украины по Лисичанску, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T22:24

2024-02-03T22:24

2024-02-03T23:15

удар всу по пекарне в лисичанске

происшествия

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Москва проинформирует международные организации об ударе Украины по Лисичанску, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Россия проинформирует международные организации об очередном акте терроризма со стороны банды Зеленского. Ожидаем от профильных международных организаций скорейшего безоговорочного осуждения преступления киевских боевиков", - говорится в заявлении Захаровой на сайте ведомства.По ее словам, удар, нанесенный, по предварительным данным, западным вооружением, - это "благодарность" Киева за "щедрую" финансовую поддержку стран Евросоюза".Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ в субботу обстрелом разрушили пекарню в городе Лисичанск.В пресс-службе МЧС России вечером сообщили, что при ударе 11 человек погибли, 10 спасены и переданы медикам, поисково-спасательная операция продолжается.

https://ria.ru/20240122/donetsk-1922682959.html

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Пекарня в Лисичанске после обстрела ВСУ Пекарня в Лисичанске после обстрела ВСУ 2024-02-03T22:24 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

удар всу по пекарне в лисичанске, происшествия