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В Краснодаре студенток подозревают в употреблении наркотиков на иконе - РИА Новости, 03.02.2024
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14:26 03.02.2024 (обновлено: 15:27 03.02.2024)
https://ria.ru/20240203/krasnodar-1925207029.html
В Краснодаре студенток подозревают в употреблении наркотиков на иконе
В Краснодаре студенток подозревают в употреблении наркотиков на иконе - РИА Новости, 03.02.2024
В Краснодаре студенток подозревают в употреблении наркотиков на иконе
Правоохранительные органы проверят информацию о том, что краснодарские студентки употребляли наркотики на иконе Николая Чудотворца и выкладывали это в сеть,... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T14:26
2024-02-03T15:27
краснодар
происшествия
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КРАСНОДАР, 3 фев – РИА Новости. Правоохранительные органы проверят информацию о том, что краснодарские студентки употребляли наркотики на иконе Николая Чудотворца и выкладывали это в сеть, сообщило городское УМВД в Telegram-канале. Ранее в сети появились кадры, где на иконе Николая Чудотворца рассыпан белый порошок, а на фоне смеются девушки. В пятницу глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала в своем Telegram-канале обращение подписчика, который сообщил, что студентки-первокурсницы из Краснодара употребляли на иконе наркотики и выкладывали кадры в свой приватный канал. Мизулина добавила, что обратится в полицию с просьбой о проведении проверки. "На основании выявленной в сети Интернет информации полицией города Краснодара инициировано проведение проверки, в ходе которой указанные сведения будут проверены, установлены личности девушек и их действиям дана правовая оценка", - сообщили в правоохранительных органах.СУСК по Краснодарскому краю также организовал проверку. По данным ведомства, личности девушек уже установлены.
https://ria.ru/20240201/narkotiki-1924820311.html
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краснодар, происшествия
Краснодар, Происшествия
В Краснодаре студенток подозревают в употреблении наркотиков на иконе

В Краснодаре проверят сообщения об употреблении студентками наркотиков на иконе

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 3 фев – РИА Новости. Правоохранительные органы проверят информацию о том, что краснодарские студентки употребляли наркотики на иконе Николая Чудотворца и выкладывали это в сеть, сообщило городское УМВД в Telegram-канале.
Ранее в сети появились кадры, где на иконе Николая Чудотворца рассыпан белый порошок, а на фоне смеются девушки. В пятницу глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала в своем Telegram-канале обращение подписчика, который сообщил, что студентки-первокурсницы из Краснодара употребляли на иконе наркотики и выкладывали кадры в свой приватный канал. Мизулина добавила, что обратится в полицию с просьбой о проведении проверки.
"На основании выявленной в сети Интернет информации полицией города Краснодара инициировано проведение проверки, в ходе которой указанные сведения будут проверены, установлены личности девушек и их действиям дана правовая оценка", - сообщили в правоохранительных органах.
СУСК по Краснодарскому краю также организовал проверку. По данным ведомства, личности девушек уже установлены.
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