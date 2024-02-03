https://ria.ru/20240203/krasnodar-1925207029.html
В Краснодаре студенток подозревают в употреблении наркотиков на иконе
В Краснодаре студенток подозревают в употреблении наркотиков на иконе - РИА Новости, 03.02.2024
В Краснодаре студенток подозревают в употреблении наркотиков на иконе
Правоохранительные органы проверят информацию о том, что краснодарские студентки употребляли наркотики на иконе Николая Чудотворца и выкладывали это в сеть,... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T14:26
2024-02-03T14:26
2024-02-03T15:27
краснодар
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
КРАСНОДАР, 3 фев – РИА Новости. Правоохранительные органы проверят информацию о том, что краснодарские студентки употребляли наркотики на иконе Николая Чудотворца и выкладывали это в сеть, сообщило городское УМВД в Telegram-канале. Ранее в сети появились кадры, где на иконе Николая Чудотворца рассыпан белый порошок, а на фоне смеются девушки. В пятницу глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала в своем Telegram-канале обращение подписчика, который сообщил, что студентки-первокурсницы из Краснодара употребляли на иконе наркотики и выкладывали кадры в свой приватный канал. Мизулина добавила, что обратится в полицию с просьбой о проведении проверки. "На основании выявленной в сети Интернет информации полицией города Краснодара инициировано проведение проверки, в ходе которой указанные сведения будут проверены, установлены личности девушек и их действиям дана правовая оценка", - сообщили в правоохранительных органах.СУСК по Краснодарскому краю также организовал проверку. По данным ведомства, личности девушек уже установлены.
https://ria.ru/20240201/narkotiki-1924820311.html
краснодар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодар, происшествия
В Краснодаре студенток подозревают в употреблении наркотиков на иконе
В Краснодаре проверят сообщения об употреблении студентками наркотиков на иконе