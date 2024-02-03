https://ria.ru/20240203/gruziya-1925159429.html

Кандидат в премьеры Грузии заявил об углублении сотрудничества с США

Кандидат в премьеры Грузии заявил об углублении сотрудничества с США - РИА Новости, 03.02.2024

Кандидат в премьеры Грузии заявил об углублении сотрудничества с США

Грузия будет продолжать интенсивную работу с целью углубления стратегического сотрудничества с США, говорится в правительственной программе кандидата в... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T04:42

2024-02-03T04:42

2024-02-03T04:42

в мире

грузия

сша

ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 3 фев - РИА Новости. Грузия будет продолжать интенсивную работу с целью углубления стратегического сотрудничества с США, говорится в правительственной программе кандидата в премьер-министры Ираклия Кобахидзе. Программа под названием "Для строительства европейского государства" поступила в парламент Грузии. Законодательный орган Грузии соберется 8 февраля, чтобы выразить доверие кандидату в премьеры, его составу правительства и правительственной программе. "В целях обеспечения дальнейшего углубления стратегического сотрудничества с главным стратегическим партнером страны – США будет продолжена интенсивная работа, в том числе по таким приоритетным направлениям, как оборона и безопасность, европейская и евроатлантическая интеграция, мирное разрешение конфликта, укрепление торгово-экономических связей, экономическое развитие Грузии и дальнейшая консолидация демократических институтов", - говорится в программе, которая опубликована на сайте парламента. В документе сказано, что также будет усилена работа над вопросом соглашения о свободной торговле с США с целью окончательного принятия документа.

https://ria.ru/20240130/saakashvili-1924339822.html

https://ria.ru/20231230/ivanishvili-1919124341.html

грузия

сша

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в мире, грузия, сша, ираклий кобахидзе