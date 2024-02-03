В Приморском крае две иномарки столкнулись на трассе, есть погибшие
В ДТП с двумя иномарками на трассе Хабаровск — Владивосток погибли 4 человека
© Фото : Прокуратура Приморского края/TelegramМесто ДТП, где произошло столкновение двух иномарок в Приморье
ВЛАДИВОСТОК, 3 фев – РИА Новости. Четыре человека погибли в столкновении двух иномарок в Приморье из-за выезда одной из них на встречную полосу, сообщает краевая прокуратура в Telegram-канале.
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"Предварительно установлено, что 3 февраля на 366-м километре автодороги "Хабаровск-Владивосток" в районе села Филино Дальнереченского района 38-летний водитель Toyota Mark II допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с Nissan Wingroad. В результате ДТП водитель Mark II, а также водитель и две пассажирки Nissan Wingroad погибли на месте", - говорится в сообщении.
Прокуратура проводит проверку. На место выехал Дальнереченский межрайонный прокурор Михаил Рудницкий.
Полиция Приморья также сообщила, что проводит проверку.
© Фото : Прокуратура Приморского края/TelegramМесто ДТП, где произошло столкновение двух иномарок в Приморье
Место ДТП, где произошло столкновение двух иномарок в Приморье