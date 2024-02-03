https://ria.ru/20240203/dtp-1925182492.html

В Приморском крае две иномарки столкнулись на трассе, есть погибшие

В Приморском крае две иномарки столкнулись на трассе, есть погибшие - РИА Новости, 03.02.2024

В Приморском крае две иномарки столкнулись на трассе, есть погибшие

Четыре человека погибли в столкновении двух иномарок в Приморье из-за выезда одной из них на встречную полосу, сообщает краевая прокуратура в Telegram-канале. РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T10:59

2024-02-03T10:59

2024-02-03T10:59

происшествия

дальнереченский район

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 3 фев – РИА Новости. Четыре человека погибли в столкновении двух иномарок в Приморье из-за выезда одной из них на встречную полосу, сообщает краевая прокуратура в Telegram-канале. "Предварительно установлено, что 3 февраля на 366-м километре автодороги "Хабаровск-Владивосток" в районе села Филино Дальнереченского района 38-летний водитель Toyota Mark II допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с Nissan Wingroad. В результате ДТП водитель Mark II, а также водитель и две пассажирки Nissan Wingroad погибли на месте", - говорится в сообщении. Прокуратура проводит проверку. На место выехал Дальнереченский межрайонный прокурор Михаил Рудницкий. Полиция Приморья также сообщила, что проводит проверку.

дальнереченский район

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, дальнереченский район, приморский край