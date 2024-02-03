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В Приморском крае две иномарки столкнулись на трассе, есть погибшие - РИА Новости, 03.02.2024
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10:59 03.02.2024
https://ria.ru/20240203/dtp-1925182492.html
В Приморском крае две иномарки столкнулись на трассе, есть погибшие
В Приморском крае две иномарки столкнулись на трассе, есть погибшие - РИА Новости, 03.02.2024
В Приморском крае две иномарки столкнулись на трассе, есть погибшие
Четыре человека погибли в столкновении двух иномарок в Приморье из-за выезда одной из них на встречную полосу, сообщает краевая прокуратура в Telegram-канале. РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T10:59
2024-02-03T10:59
происшествия
дальнереченский район
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 3 фев – РИА Новости. Четыре человека погибли в столкновении двух иномарок в Приморье из-за выезда одной из них на встречную полосу, сообщает краевая прокуратура в Telegram-канале. "Предварительно установлено, что 3 февраля на 366-м километре автодороги "Хабаровск-Владивосток" в районе села Филино Дальнереченского района 38-летний водитель Toyota Mark II допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с Nissan Wingroad. В результате ДТП водитель Mark II, а также водитель и две пассажирки Nissan Wingroad погибли на месте", - говорится в сообщении. Прокуратура проводит проверку. На место выехал Дальнереченский межрайонный прокурор Михаил Рудницкий. Полиция Приморья также сообщила, что проводит проверку.
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происшествия, дальнереченский район, приморский край
Происшествия, Дальнереченский район, Приморский край
В Приморском крае две иномарки столкнулись на трассе, есть погибшие

В ДТП с двумя иномарками на трассе Хабаровск — Владивосток погибли 4 человека

© Фото : Прокуратура Приморского края/TelegramМесто ДТП, где произошло столкновение двух иномарок в Приморье
Место ДТП, где произошло столкновение двух иномарок в Приморье - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© Фото : Прокуратура Приморского края/Telegram
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 3 фев – РИА Новости. Четыре человека погибли в столкновении двух иномарок в Приморье из-за выезда одной из них на встречную полосу, сообщает краевая прокуратура в Telegram-канале.
«
"Предварительно установлено, что 3 февраля на 366-м километре автодороги "Хабаровск-Владивосток" в районе села Филино Дальнереченского района 38-летний водитель Toyota Mark II допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с Nissan Wingroad. В результате ДТП водитель Mark II, а также водитель и две пассажирки Nissan Wingroad погибли на месте", - говорится в сообщении.
Прокуратура проводит проверку. На место выехал Дальнереченский межрайонный прокурор Михаил Рудницкий.
Полиция Приморья также сообщила, что проводит проверку.
© Фото : Прокуратура Приморского края/TelegramМесто ДТП, где произошло столкновение двух иномарок в Приморье
Место ДТП, где произошло столкновение двух иномарок в Приморье - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© Фото : Прокуратура Приморского края/Telegram
Место ДТП, где произошло столкновение двух иномарок в Приморье
 
ПроисшествияДальнереченский районПриморский край
 
 
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