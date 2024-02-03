https://ria.ru/20240203/argentina-1925146686.html

Конгресс Аргентины поддержал реформы президента Милея

Конгресс Аргентины поддержал реформы президента Милея - РИА Новости, 03.02.2024

Конгресс Аргентины поддержал реформы президента Милея

Депутаты аргентинского конгресса поддержали в целом пакет законопроектов, предложенный президентом Хавьером Милеем, исключив из него значительное число... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T00:32

2024-02-03T00:32

2024-02-03T01:06

в мире

аргентина

хавьер милей

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МЕХИКО, 3 фев - РИА Новости. Депутаты аргентинского конгресса поддержали в целом пакет законопроектов, предложенный президентом Хавьером Милеем, исключив из него значительное число положений для дальнейшего обсуждения и голосования. "144 голоса "за", 109 - "против". Голосование признано утвердительным", - заявил спикер конгресса Мартин Менем в ходе сессии, которую транслировала в YouTube газета Nacion. Непосредственно перед голосованием депутат-либертарианец Габриэль Борнорони зачитал список положений, исключенных из этого голосования для дальнейшего обсуждения - десятки пунктов, включающие объявление ЧС в различных сферах, экономические и налоговые изменения, будут вынесены на отдельное голосование и обсуждение. Следующая сессия назначена на ближайший вторник.В декабре Милей подписал чрезвычайный указ о более чем 300 реформах по либерализации экономики, они затрагивают все сферы и предполагают серьезное сокращение расходов. Эти реформы были оформлены в пакет законопроектов, отправленных в парламент в конце декабря. Изменения обсуждались в различных комиссиях нижней палаты парламента почти месяц и вызвали недовольство как у многих граждан, так и у политиков.Чтобы пакет законопроектов был принят, власти решили изъять из него ряд спорных статей. Часть изъятий была сделана непосредственно во время заседания депутатов. В итоге пакет документов сократился вдвое.Девальвация национальной валюты, резкий скачок цен, отсутствие роста зарплат и каких-либо послаблений в ближайшее время со стороны нового правительства, обещанные приватизация и долларизация заставили многих людей выйти на улицы. С момента прихода к власти Милея профсоюзы и левые движения провели несколько крупных акций протеста и забастовку, в которых приняли участие тысячи человек.

https://ria.ru/20240203/argentina-1925144625.html

аргентина

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в мире, аргентина, хавьер милей