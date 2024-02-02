Адвокат рассказал, стоит ли посещать концерты артистов-иноагентов
Адвокат Сергей Жорин рассказал, стоит ли опасаться концертов артистов-иноагентов
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Известный российский адвокат, представляющий интересы медиаперсон, Сергей Жорин рассказал РИА Новости, насколько безопасно приобретать билеты и посещать концерты артистов, признанных в России физлицами-иноагентами.
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"Если лицо признано иностранным агентом, то это не значит, что запрещено с ним иметь какие-то финансовые взаимоотношения. Насколько мне известно, все это возможно, — прокомментировал Жорин. — У иностранных агентов есть свои ограничения, но это не значит, что лицу запрещаются концерты".
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк Адвокат юмориста Евгения Петросяна Сергей Жорин отвечает на вопросы журналистов
Адвокат юмориста Евгения Петросяна Сергей Жорин отвечает на вопросы журналистов
Адвокат также рекомендовал четко разделять понятия "иноагент", "террорист" и "экстремист".
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"Если лицо признанно в Российской Федерации пособником террориста, экстремистом или что-то подобное, то, безусловно, приобретать билеты или перечислять какие-то денежные средства и донаты [денежные пожертвования — ред.] ему не нужно, поскольку это может повлечь соответствующее наказание", — уточнил адвокат.
Жорин посоветовал внимательно следить, на концерт какого артиста покупаются билеты, и в зависимости от этого принимать грамотное решение. В противном случае можно по незнанию оказаться невольным спонсором терроризма.
В России в перечень террористов и экстремистов внесены актер Артур Смольянинов*, известный по ролям в фильмах "9 рота", "Тайный знак", "Елки", актер Кирилл Канахин*, снявшийся в сериале "Глухарь", писатель Борис Акунин* (настоящее имя —Григорий Чхартишвили). Полный список персон размещен на сайте Росфинмониторинга.
За финансирование терроризма может грозить тюремный срок до 10 лет и штраф до полумиллиона рублей.
Среди артистов-иноагентов — рэперы Oxxymiron** и Моргенштерн**, рок-пивица Земфира**, лидер группы Little Big Илья Прусикин**, солист "Би-2" Егор Бортник**, певец Андрей Макаревич**, юморист Михаил Шац** и многие другие. Обновляемый перечень лиц-иноагентов публикует Министерство юстиции.
*Физлицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов.
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.