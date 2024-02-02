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Адвокат рассказал, стоит ли посещать концерты артистов-иноагентов - РИА Новости, 02.02.2024
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Шоубиз
 
12:09 02.02.2024 (обновлено: 12:15 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/zhorin-1924894031.html
Адвокат рассказал, стоит ли посещать концерты артистов-иноагентов
Адвокат рассказал, стоит ли посещать концерты артистов-иноагентов - РИА Новости, 02.02.2024
Адвокат рассказал, стоит ли посещать концерты артистов-иноагентов
Известный российский адвокат, представляющий интересы медиаперсон, Сергей Жорин рассказал РИА Новости, насколько безопасно приобретать билеты и посещать... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T12:09
2024-02-02T12:15
шоубиз
сергей жорин
евгений петросян
артур смольянинов
би-2
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Известный российский адвокат, представляющий интересы медиаперсон, Сергей Жорин рассказал РИА Новости, насколько безопасно приобретать билеты и посещать концерты артистов, признанных в России физлицами-иноагентами.&quot;Если лицо признано иностранным агентом, то это не значит, что запрещено с ним иметь какие-то финансовые взаимоотношения. Насколько мне известно, все это возможно, — прокомментировал Жорин. — У иностранных агентов есть свои ограничения, но это не значит, что лицу запрещаются концерты&quot;. Адвокат также рекомендовал четко разделять понятия "иноагент", "террорист" и "экстремист". "Если лицо признанно в Российской Федерации пособником террориста, экстремистом или что-то подобное, то, безусловно, приобретать билеты или перечислять какие-то денежные средства и донаты [денежные пожертвования — ред.] ему не нужно, поскольку это может повлечь соответствующее наказание", — уточнил адвокат. Жорин посоветовал внимательно следить, на концерт какого артиста покупаются билеты, и в зависимости от этого принимать грамотное решение. В противном случае можно по незнанию оказаться невольным спонсором терроризма.В России в перечень террористов и экстремистов внесены актер Артур Смольянинов*, известный по ролям в фильмах "9 рота", "Тайный знак", "Елки", актер Кирилл Канахин*, снявшийся в сериале "Глухарь", писатель Борис Акунин* (настоящее имя —Григорий Чхартишвили). Полный список персон размещен на сайте Росфинмониторинга. За финансирование терроризма может грозить тюремный срок до 10 лет и штраф до полумиллиона рублей. Среди артистов-иноагентов — рэперы Oxxymiron** и Моргенштерн**, рок-пивица Земфира**, лидер группы Little Big Илья Прусикин**, солист "Би-2" Егор Бортник**, певец Андрей Макаревич**, юморист Михаил Шац** и многие другие. Обновляемый перечень лиц-иноагентов публикует Министерство юстиции. *Физлицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов.** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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сергей жорин, евгений петросян, артур смольянинов, би-2, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), знаменитости, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес
Шоубиз, Сергей Жорин, Евгений Петросян, Артур Смольянинов, Би-2, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес
Адвокат рассказал, стоит ли посещать концерты артистов-иноагентов

Адвокат Сергей Жорин рассказал, стоит ли опасаться концертов артистов-иноагентов

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРок-концерт
Рок-концерт - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Известный российский адвокат, представляющий интересы медиаперсон, Сергей Жорин рассказал РИА Новости, насколько безопасно приобретать билеты и посещать концерты артистов, признанных в России физлицами-иноагентами.
«

"Если лицо признано иностранным агентом, то это не значит, что запрещено с ним иметь какие-то финансовые взаимоотношения. Насколько мне известно, все это возможно, — прокомментировал Жорин. — У иностранных агентов есть свои ограничения, но это не значит, что лицу запрещаются концерты".

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк Адвокат юмориста Евгения Петросяна Сергей Жорин отвечает на вопросы журналистов
 Адвокат юмориста Евгения Петросяна Сергей Жорин отвечает на вопросы журналистов перед началом рассмотрения гражданского иска у Хамовнического суда Москвы. 6 августа 2018 - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Адвокат юмориста Евгения Петросяна Сергей Жорин отвечает на вопросы журналистов
Адвокат также рекомендовал четко разделять понятия "иноагент", "террорист" и "экстремист".
«
"Если лицо признанно в Российской Федерации пособником террориста, экстремистом или что-то подобное, то, безусловно, приобретать билеты или перечислять какие-то денежные средства и донаты [денежные пожертвования — ред.] ему не нужно, поскольку это может повлечь соответствующее наказание", — уточнил адвокат.
Жорин посоветовал внимательно следить, на концерт какого артиста покупаются билеты, и в зависимости от этого принимать грамотное решение. В противном случае можно по незнанию оказаться невольным спонсором терроризма.
В России в перечень террористов и экстремистов внесены актер Артур Смольянинов*, известный по ролям в фильмах "9 рота", "Тайный знак", "Елки", актер Кирилл Канахин*, снявшийся в сериале "Глухарь", писатель Борис Акунин* (настоящее имя —Григорий Чхартишвили). Полный список персон размещен на сайте Росфинмониторинга.
За финансирование терроризма может грозить тюремный срок до 10 лет и штраф до полумиллиона рублей.
Среди артистов-иноагентов — рэперы Oxxymiron** и Моргенштерн**, рок-пивица Земфира**, лидер группы Little Big Илья Прусикин**, солист "Би-2" Егор Бортник**, певец Андрей Макаревич**, юморист Михаил Шац** и многие другие. Обновляемый перечень лиц-иноагентов публикует Министерство юстиции.
*Физлицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов.
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
Максим Галкин*, Светлана Лобода* и Лева Би-2* - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
Таиланд солидарен с Россией: иноагентам запретили выступать
27 января, 08:00
 
ШоубизСергей ЖоринЕвгений ПетросянАртур СмольяниновБи-2Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)ЗнаменитостиНовости шоу-бизнесаШоу-бизнес
 
 
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