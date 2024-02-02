https://ria.ru/20240202/zhorin-1924894031.html

Адвокат рассказал, стоит ли посещать концерты артистов-иноагентов

Адвокат рассказал, стоит ли посещать концерты артистов-иноагентов - РИА Новости, 02.02.2024

Адвокат рассказал, стоит ли посещать концерты артистов-иноагентов

Известный российский адвокат, представляющий интересы медиаперсон, Сергей Жорин рассказал РИА Новости, насколько безопасно приобретать билеты и посещать... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T12:09

2024-02-02T12:09

2024-02-02T12:15

шоубиз

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артур смольянинов

би-2

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Известный российский адвокат, представляющий интересы медиаперсон, Сергей Жорин рассказал РИА Новости, насколько безопасно приобретать билеты и посещать концерты артистов, признанных в России физлицами-иноагентами."Если лицо признано иностранным агентом, то это не значит, что запрещено с ним иметь какие-то финансовые взаимоотношения. Насколько мне известно, все это возможно, — прокомментировал Жорин. — У иностранных агентов есть свои ограничения, но это не значит, что лицу запрещаются концерты". Адвокат также рекомендовал четко разделять понятия "иноагент", "террорист" и "экстремист". "Если лицо признанно в Российской Федерации пособником террориста, экстремистом или что-то подобное, то, безусловно, приобретать билеты или перечислять какие-то денежные средства и донаты [денежные пожертвования — ред.] ему не нужно, поскольку это может повлечь соответствующее наказание", — уточнил адвокат. Жорин посоветовал внимательно следить, на концерт какого артиста покупаются билеты, и в зависимости от этого принимать грамотное решение. В противном случае можно по незнанию оказаться невольным спонсором терроризма.В России в перечень террористов и экстремистов внесены актер Артур Смольянинов*, известный по ролям в фильмах "9 рота", "Тайный знак", "Елки", актер Кирилл Канахин*, снявшийся в сериале "Глухарь", писатель Борис Акунин* (настоящее имя —Григорий Чхартишвили). Полный список персон размещен на сайте Росфинмониторинга. За финансирование терроризма может грозить тюремный срок до 10 лет и штраф до полумиллиона рублей. Среди артистов-иноагентов — рэперы Oxxymiron** и Моргенштерн**, рок-пивица Земфира**, лидер группы Little Big Илья Прусикин**, солист "Би-2" Егор Бортник**, певец Андрей Макаревич**, юморист Михаил Шац** и многие другие. Обновляемый перечень лиц-иноагентов публикует Министерство юстиции. *Физлицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов.** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20240127/tailand-1923715504.html

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2024

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

сергей жорин, евгений петросян, артур смольянинов, би-2, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), знаменитости, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес