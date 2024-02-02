https://ria.ru/20240202/zhirinovskiy-1925030973.html

Режиссер сериала "Участок" анонсировал съемки байопика о Жириновском

Режиссер сериала "Участок" анонсировал съемки байопика о Жириновском - РИА Новости, 02.02.2024

Режиссер сериала "Участок" анонсировал съемки байопика о Жириновском

Режиссер Александр Баранов ("Участок", "Елки 2") сообщил РИА Новости, что планирует снять фильм-биографию об основателе ЛДПР Владимире Жириновском. РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T14:04

2024-02-02T14:04

2024-02-02T14:04

россия

владимир жириновский

александр баранов

лдпр

госдума рф

умер владимир жириновский

политика

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Режиссер Александр Баранов ("Участок", "Елки 2") сообщил РИА Новости, что планирует снять фильм-биографию об основателе ЛДПР Владимире Жириновском. "Предположительно, буду режиссером картины. Проект только начинается, сейчас готовят сценарий. Пока ведем переговоры с продакшеном, определяем, с кем будем работать. Все остальное - потом. Об актерах говорить рано", - сказал Баранов. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил РИА Новости, что партия снимет игровой фильм о политическом деятеле, "сыгравшем ключевую роль в истории новой России". "Жириновский остается самым узнаваемым политиком страны из непрезидентов. После ухода из жизни он перешел в цифровое пространство. Его прошлые высказывания, выступления, фотографии набирают миллионы просмотров в социальных сетях. Пророчества Жириновского продолжают сбываться", - сказал политик. В наставлениях Жириновского люди до сих пор находят ответы на самые острые вопросы внутренней жизни страны и международных отношений, отметил Слуцкий. "Мы снимаем масштабный игровой фильм, который расскажет о Владимире Вольфовиче, основателе первой политической партии современной России, раскроет для молодого поколения его жизненный путь. Уверен, фильм о жизни Жириновского, его становлении как политика станет очень популярным. Для кого-то Владимир Вольфович обязательно станет примером, а для нас, тех, кто разделяет идеи Жириновского, – данью уважения к его заслугам. Сейчас прорабатываем сценарий, подбираем актеров. Кто будет играть главную роль, пока раскрывать не будем", – сказал Слуцкий. Жириновский умер 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни. Основателю и лидеру ЛДПР, депутату Госдумы всех восьми созывов было 75 лет.

https://ria.ru/20240103/khobbi-1919566751.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир жириновский, александр баранов, лдпр, госдума рф, умер владимир жириновский, политика