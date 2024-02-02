https://ria.ru/20240202/zaluzhnyy-1925115681.html

Секретарь СНБО Украины утверждает, что указа об отставке Залужного пока нет

Секретарь СНБО Украины утверждает, что указа об отставке Залужного пока нет - РИА Новости, 02.02.2024

Секретарь СНБО Украины утверждает, что указа об отставке Залужного пока нет

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов утверждает, что указа об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного пока нет. РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T19:36

2024-02-02T19:36

2024-02-02T19:36

специальная военная операция на украине

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валерий залужный

алексей данилов

совет национальной безопасности и обороны украины

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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов утверждает, что указа об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного пока нет. "Документа об отставке главнокомандующего на сегодняшний день нет. Если появится документ, тогда можно спрашивать мнение и о чем-то говорить. Пока его нет, я бы никому не советовал поднимать эти волны, начинать рассказывать, что что-то произошло. Вы знаете, что это очень дестабилизирует ситуацию непосредственно в армии, и это не на пользу, если будут те или иные документы, тогда мы можем об этом говорить", - сказал Данилов в пятницу в интервью "Украинскому радио". Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Владимир Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после отставки. Журнал Economist в свою очередь утверждал, что Залужному был предложен пост секретаря СНБО Украины, но генерал отказался. Издание также писало, что действующему главе главного управления разведки минобороны Украины Кириллу Буданову предложили должность главкома ВСУ, но он "отказался в последний момент". Журнал со ссылкой на близкого коллегу Буданова утверждает, что тот не хотел занимать эту должность, но "принятие таких решений зависит не от него". Среди претендентов на место главкома ВСУ также командующий сухопутными войсками Александр Сырский, утверждали Economist и Financial Times. Указ об увольнении Залужного с должности главкома ВСУ ожидается к концу этой недели, сообщал телеканал CNN со ссылкой на источники.

https://ria.ru/20240131/ukraina-1924395720.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, вооруженные силы украины, валерий залужный, алексей данилов, совет национальной безопасности и обороны украины, ситуация в днр и лнр