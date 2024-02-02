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Секретарь СНБО Украины утверждает, что указа об отставке Залужного пока нет - РИА Новости, 02.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:36 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/zaluzhnyy-1925115681.html
Секретарь СНБО Украины утверждает, что указа об отставке Залужного пока нет
Секретарь СНБО Украины утверждает, что указа об отставке Залужного пока нет - РИА Новости, 02.02.2024
Секретарь СНБО Украины утверждает, что указа об отставке Залужного пока нет
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов утверждает, что указа об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного пока нет. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T19:36
2024-02-02T19:36
специальная военная операция на украине
украина
в мире
вооруженные силы украины
валерий залужный
алексей данилов
совет национальной безопасности и обороны украины
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов утверждает, что указа об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного пока нет. "Документа об отставке главнокомандующего на сегодняшний день нет. Если появится документ, тогда можно спрашивать мнение и о чем-то говорить. Пока его нет, я бы никому не советовал поднимать эти волны, начинать рассказывать, что что-то произошло. Вы знаете, что это очень дестабилизирует ситуацию непосредственно в армии, и это не на пользу, если будут те или иные документы, тогда мы можем об этом говорить", - сказал Данилов в пятницу в интервью "Украинскому радио". Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Владимир Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после отставки. Журнал Economist в свою очередь утверждал, что Залужному был предложен пост секретаря СНБО Украины, но генерал отказался. Издание также писало, что действующему главе главного управления разведки минобороны Украины Кириллу Буданову предложили должность главкома ВСУ, но он "отказался в последний момент". Журнал со ссылкой на близкого коллегу Буданова утверждает, что тот не хотел занимать эту должность, но "принятие таких решений зависит не от него". Среди претендентов на место главкома ВСУ также командующий сухопутными войсками Александр Сырский, утверждали Economist и Financial Times. Указ об увольнении Залужного с должности главкома ВСУ ожидается к концу этой недели, сообщал телеканал CNN со ссылкой на источники.
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украина, в мире, вооруженные силы украины, валерий залужный, алексей данилов, совет национальной безопасности и обороны украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Вооруженные силы Украины, Валерий Залужный, Алексей Данилов, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Секретарь СНБО Украины утверждает, что указа об отставке Залужного пока нет

Секретарь СНБО Украины Данилов: указа об отставке Залужного пока нет

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов утверждает, что указа об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного пока нет.
"Документа об отставке главнокомандующего на сегодняшний день нет. Если появится документ, тогда можно спрашивать мнение и о чем-то говорить. Пока его нет, я бы никому не советовал поднимать эти волны, начинать рассказывать, что что-то произошло. Вы знаете, что это очень дестабилизирует ситуацию непосредственно в армии, и это не на пользу, если будут те или иные документы, тогда мы можем об этом говорить", - сказал Данилов в пятницу в интервью "Украинскому радио".
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Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Владимир Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после отставки. Журнал Economist в свою очередь утверждал, что Залужному был предложен пост секретаря СНБО Украины, но генерал отказался.
Издание также писало, что действующему главе главного управления разведки минобороны Украины Кириллу Буданову предложили должность главкома ВСУ, но он "отказался в последний момент". Журнал со ссылкой на близкого коллегу Буданова утверждает, что тот не хотел занимать эту должность, но "принятие таких решений зависит не от него".
Среди претендентов на место главкома ВСУ также командующий сухопутными войсками Александр Сырский, утверждали Economist и Financial Times. Указ об увольнении Залужного с должности главкома ВСУ ожидается к концу этой недели, сообщал телеканал CNN со ссылкой на источники.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреВооруженные силы УкраиныВалерий ЗалужныйАлексей ДаниловСовет национальной безопасности и обороны УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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