https://ria.ru/20240202/zaluzhnyy-1925025087.html

СМИ раскрыли подробности разговора Залужного и Зеленского

СМИ раскрыли подробности разговора Залужного и Зеленского - РИА Новости, 02.02.2024

СМИ раскрыли подробности разговора Залужного и Зеленского

У России объективно больше огневой мощи, поэтому необходимо мобилизовать около полумиллиона человек, заявил главком ВСУ Валерий Залужный во время разговора с... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T13:46

2024-02-02T13:46

2024-02-02T13:48

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россия

киев

владимир зеленский

валерий залужный

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. У России объективно больше огневой мощи, поэтому необходимо мобилизовать около полумиллиона человек, заявил главком ВСУ Валерий Залужный во время разговора с Владимиром Зеленским, о чем стало известно Washington Post."У России больше сил и оружия, чем у Украины, и для того чтобы Киев получил преимущество на поле боя, надо мобилизовать <…>", — приводит издание слова военного.Зеленский отверг это предложение, пишет WP со ссылкой на источник в Киеве. Отчасти потому, что у Украины нет средств, чтобы платить зарплату новобранцам, не повысив налоги, говорится в статье.Зеленский в декабре 2023 года сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Правительство внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем предлагалось отменить срочную службу и отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанные в повестке. Нижняя планка возраста для мобилизации снижалась с 27 до 25 лет. Законопроект вызвал негодование на Украине и был отправлен на доработку.

https://ria.ru/20240201/ukraina-1924834846.html

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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины