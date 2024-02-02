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Посол: Израиль верит, что влияние России поможет вернуть заложников ХАМАС - РИА Новости, 02.02.2024
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14:13 02.02.2024 (обновлено: 14:14 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/zalozhniki-1925033805.html
Посол: Израиль верит, что влияние России поможет вернуть заложников ХАМАС
Посол: Израиль верит, что влияние России поможет вернуть заложников ХАМАС - РИА Новости, 02.02.2024
Посол: Израиль верит, что влияние России поможет вернуть заложников ХАМАС
Израиль верит, что у России есть возможность и влияние помочь освободить остающихся в плену у палестинского движения ХАМАС заложников, заявила посол Израиля в... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T14:13
2024-02-02T14:14
в мире
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хамас
россия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Израиль верит, что у России есть возможность и влияние помочь освободить остающихся в плену у палестинского движения ХАМАС заложников, заявила посол Израиля в РФ Симона Гальперин. "Израиль обращается и просит посодействовать и принять все возможные меры и усилия освободить заложников. Мы верим, что у Российской Федерации есть влияние и возможность к этому приложить усилия и успешно решить задачу", - сказала посол на пресс-конференции в Москве. Она потребовала, чтобы ХАМАС немедленно предоставил гуманитарный доступ к заложникам. "Надо всех немедленно освободить, но очень важно немедленно дать доступ Красному Кресту, чтобы они навестили заложников и посмотрели ситуацию, оказали медицинскую помощь, если нужно. Было согласие между Израилем, Египтом, Катаром и Францией передать лекарства по списку, который был создан. Лекарства почти две недели назад передали, но нет никакой информации, что они дошли до тех, кто в них нуждается", - заявила Гальперин. В день атаки на Израиль 7 октября ХАМАС похитил более 240 человек из южных поселений страны. В ходе гуманитарных усилий удалось освободить 110 заложников. По израильским официальным данным, в анклаве до сих пор удерживаются 136 похищенных израильтян. Переговоры при участии посредников из Катара, Египта и США по освобождению оставшихся заложников на данный момент находятся в тупике, так как Израиль считает неприемлемым требование ХАМАС остановить войну и вывести войска из сектора Газа.
https://ria.ru/20240202/khamas-1925016112.html
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в мире, израиль, хамас, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Россия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Посол: Израиль верит, что влияние России поможет вернуть заложников ХАМАС

Гальперин: Израиль верит, что влияние РФ поможет освободить заложников ХАМАС

© AP Photo / Petros GiannakourisФотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в заложниках в секторе Газа, на стенде в Тель-Авиве
Фотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в заложниках в секторе Газа, на стенде в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© AP Photo / Petros Giannakouris
Фотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в заложниках в секторе Газа, на стенде в Тель-Авиве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Израиль верит, что у России есть возможность и влияние помочь освободить остающихся в плену у палестинского движения ХАМАС заложников, заявила посол Израиля в РФ Симона Гальперин.
"Израиль обращается и просит посодействовать и принять все возможные меры и усилия освободить заложников. Мы верим, что у Российской Федерации есть влияние и возможность к этому приложить усилия и успешно решить задачу", - сказала посол на пресс-конференции в Москве.
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Она потребовала, чтобы ХАМАС немедленно предоставил гуманитарный доступ к заложникам.
"Надо всех немедленно освободить, но очень важно немедленно дать доступ Красному Кресту, чтобы они навестили заложников и посмотрели ситуацию, оказали медицинскую помощь, если нужно. Было согласие между Израилем, Египтом, Катаром и Францией передать лекарства по списку, который был создан. Лекарства почти две недели назад передали, но нет никакой информации, что они дошли до тех, кто в них нуждается", - заявила Гальперин.
В день атаки на Израиль 7 октября ХАМАС похитил более 240 человек из южных поселений страны. В ходе гуманитарных усилий удалось освободить 110 заложников. По израильским официальным данным, в анклаве до сих пор удерживаются 136 похищенных израильтян. Переговоры при участии посредников из Катара, Египта и США по освобождению оставшихся заложников на данный момент находятся в тупике, так как Израиль считает неприемлемым требование ХАМАС остановить войну и вывести войска из сектора Газа.
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В миреИзраильХАМАСРоссияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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