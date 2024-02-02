https://ria.ru/20240202/zalozhniki-1925033805.html

Посол: Израиль верит, что влияние России поможет вернуть заложников ХАМАС

Посол: Израиль верит, что влияние России поможет вернуть заложников ХАМАС - РИА Новости, 02.02.2024

Посол: Израиль верит, что влияние России поможет вернуть заложников ХАМАС

Израиль верит, что у России есть возможность и влияние помочь освободить остающихся в плену у палестинского движения ХАМАС заложников, заявила посол Израиля в... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T14:13

2024-02-02T14:13

2024-02-02T14:14

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Израиль верит, что у России есть возможность и влияние помочь освободить остающихся в плену у палестинского движения ХАМАС заложников, заявила посол Израиля в РФ Симона Гальперин. "Израиль обращается и просит посодействовать и принять все возможные меры и усилия освободить заложников. Мы верим, что у Российской Федерации есть влияние и возможность к этому приложить усилия и успешно решить задачу", - сказала посол на пресс-конференции в Москве. Она потребовала, чтобы ХАМАС немедленно предоставил гуманитарный доступ к заложникам. "Надо всех немедленно освободить, но очень важно немедленно дать доступ Красному Кресту, чтобы они навестили заложников и посмотрели ситуацию, оказали медицинскую помощь, если нужно. Было согласие между Израилем, Египтом, Катаром и Францией передать лекарства по списку, который был создан. Лекарства почти две недели назад передали, но нет никакой информации, что они дошли до тех, кто в них нуждается", - заявила Гальперин. В день атаки на Израиль 7 октября ХАМАС похитил более 240 человек из южных поселений страны. В ходе гуманитарных усилий удалось освободить 110 заложников. По израильским официальным данным, в анклаве до сих пор удерживаются 136 похищенных израильтян. Переговоры при участии посредников из Катара, Египта и США по освобождению оставшихся заложников на данный момент находятся в тупике, так как Израиль считает неприемлемым требование ХАМАС остановить войну и вывести войска из сектора Газа.

https://ria.ru/20240202/khamas-1925016112.html

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в мире, израиль, хамас, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году