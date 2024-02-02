Посол: Израиль верит, что влияние России поможет вернуть заложников ХАМАС
Гальперин: Израиль верит, что влияние РФ поможет освободить заложников ХАМАС
© AP Photo / Petros GiannakourisФотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в заложниках в секторе Газа, на стенде в Тель-Авиве
© AP Photo / Petros Giannakouris
Фотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в заложниках в секторе Газа, на стенде в Тель-Авиве. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Израиль верит, что у России есть возможность и влияние помочь освободить остающихся в плену у палестинского движения ХАМАС заложников, заявила посол Израиля в РФ Симона Гальперин.
"Израиль обращается и просит посодействовать и принять все возможные меры и усилия освободить заложников. Мы верим, что у Российской Федерации есть влияние и возможность к этому приложить усилия и успешно решить задачу", - сказала посол на пресс-конференции в Москве.
Она потребовала, чтобы ХАМАС немедленно предоставил гуманитарный доступ к заложникам.
"Надо всех немедленно освободить, но очень важно немедленно дать доступ Красному Кресту, чтобы они навестили заложников и посмотрели ситуацию, оказали медицинскую помощь, если нужно. Было согласие между Израилем, Египтом, Катаром и Францией передать лекарства по списку, который был создан. Лекарства почти две недели назад передали, но нет никакой информации, что они дошли до тех, кто в них нуждается", - заявила Гальперин.
В день атаки на Израиль 7 октября ХАМАС похитил более 240 человек из южных поселений страны. В ходе гуманитарных усилий удалось освободить 110 заложников. По израильским официальным данным, в анклаве до сих пор удерживаются 136 похищенных израильтян. Переговоры при участии посредников из Катара, Египта и США по освобождению оставшихся заложников на данный момент находятся в тупике, так как Израиль считает неприемлемым требование ХАМАС остановить войну и вывести войска из сектора Газа.