Рейтинг@Mail.ru
Костромские селянки передали на фронт более двух тысяч заготовок для супов - РИА Новости, 02.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
11:33 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/zagotovki-1924988877.html
Костромские селянки передали на фронт более двух тысяч заготовок для супов
Костромские селянки передали на фронт более двух тысяч заготовок для супов - РИА Новости, 02.02.2024
Костромские селянки передали на фронт более двух тысяч заготовок для супов
Жительницы села в Костромской области передали на фронт более 2 тысяч сухих сделанных своими руками заготовок для супов, сообщило Костромское региональное... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T11:33
2024-02-02T11:33
надежные люди
костромская область
красносельский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1924987317_1:0:1697:954_1920x0_80_0_0_f9fceb03db078f99ffdb0c8172c416a9.png
ЯРОСЛАВЛЬ, 2 фев – РИА Новости. Жительницы села в Костромской области передали на фронт более 2 тысяч сухих сделанных своими руками заготовок для супов, сообщило Костромское региональное отделение Народного фронта. Две жительницы Сидоровского сельского поселения Красносельского района Елена и Александра организовали изготовление сухих борщей и рассольников с символичным названием "Победа". Подруги занимаются нарезкой и сушкой, а участвуют в приготовлении сухих супов практически все жители поселения – каждый приносит со своего участка свеклу, огурцы, капусту, картошку, рассказывают в Народном фронте. В каждом пакетике – упаковка майонеза, соль и перец. "Уже больше двух тысяч таких порций отправили на фронт. Отзывы очень хорошие, ребята с фронта говорят: "Молодцы, спасибо, очень вкусно. Присылайте еще", - рассказывает глава поселения Павел Романов. Супами Елена и Александра угощали и односельчан – мобилизованных, приезжавших в отпуск с фронта, они тоже очень хвалили, с удовольствием взяли заготовки для сослуживцев. Активисты Народного фронта отмечают – приготовить суп очень легко: достаточно развести содержимое пакетика кипятком и подождать 10 минут.
https://ria.ru/20240202/boytsy-1924943285.html
https://ria.ru/20240201/pomosch-1924777999.html
костромская область
красносельский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1924987317_213:0:1485:954_1920x0_80_0_0_26d37c242b86f80f28bed793e36cc386.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
костромская область, красносельский район
Надежные люди, Костромская область, Красносельский район

Костромские селянки передали на фронт более двух тысяч заготовок для супов

© Народный Фронт/TelegramЗаготовки для супов , переданные для бойцов СВО из Костромской области
Заготовки для супов , переданные для бойцов СВО из Костромской области
© Народный Фронт/Telegram
Заготовки для супов , переданные для бойцов СВО из Костромской области
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 2 фев – РИА Новости. Жительницы села в Костромской области передали на фронт более 2 тысяч сухих сделанных своими руками заготовок для супов, сообщило Костромское региональное отделение Народного фронта.
Две жительницы Сидоровского сельского поселения Красносельского района Елена и Александра организовали изготовление сухих борщей и рассольников с символичным названием "Победа". Подруги занимаются нарезкой и сушкой, а участвуют в приготовлении сухих супов практически все жители поселения – каждый приносит со своего участка свеклу, огурцы, капусту, картошку, рассказывают в Народном фронте. В каждом пакетике – упаковка майонеза, соль и перец.
Встреча Шагаа на горе Догээ в Кызыле - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
Бойцам из Тувы в зону СВО в канун Шагаа доставят две машины с угощениями
Вчера, 07:29
"Уже больше двух тысяч таких порций отправили на фронт. Отзывы очень хорошие, ребята с фронта говорят: "Молодцы, спасибо, очень вкусно. Присылайте еще", - рассказывает глава поселения Павел Романов.
Супами Елена и Александра угощали и односельчан – мобилизованных, приезжавших в отпуск с фронта, они тоже очень хвалили, с удовольствием взяли заготовки для сослуживцев. Активисты Народного фронта отмечают – приготовить суп очень легко: достаточно развести содержимое пакетика кипятком и подождать 10 минут.
Партия военно-технической помощи для бойцов десантно-штурмового батальона в зоне СВО от Ростовской области
Ростовская область передала в зону СВО беспилотники и радиостанции
1 февраля, 12:59
 
Надежные людиКостромская областьКрасносельский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала