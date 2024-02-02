https://ria.ru/20240202/zagotovki-1924988877.html

Костромские селянки передали на фронт более двух тысяч заготовок для супов

Костромские селянки передали на фронт более двух тысяч заготовок для супов - РИА Новости, 02.02.2024

Костромские селянки передали на фронт более двух тысяч заготовок для супов

Жительницы села в Костромской области передали на фронт более 2 тысяч сухих сделанных своими руками заготовок для супов, сообщило Костромское региональное... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T11:33

2024-02-02T11:33

2024-02-02T11:33

надежные люди

костромская область

красносельский район

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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 фев – РИА Новости. Жительницы села в Костромской области передали на фронт более 2 тысяч сухих сделанных своими руками заготовок для супов, сообщило Костромское региональное отделение Народного фронта. Две жительницы Сидоровского сельского поселения Красносельского района Елена и Александра организовали изготовление сухих борщей и рассольников с символичным названием "Победа". Подруги занимаются нарезкой и сушкой, а участвуют в приготовлении сухих супов практически все жители поселения – каждый приносит со своего участка свеклу, огурцы, капусту, картошку, рассказывают в Народном фронте. В каждом пакетике – упаковка майонеза, соль и перец. "Уже больше двух тысяч таких порций отправили на фронт. Отзывы очень хорошие, ребята с фронта говорят: "Молодцы, спасибо, очень вкусно. Присылайте еще", - рассказывает глава поселения Павел Романов. Супами Елена и Александра угощали и односельчан – мобилизованных, приезжавших в отпуск с фронта, они тоже очень хвалили, с удовольствием взяли заготовки для сослуживцев. Активисты Народного фронта отмечают – приготовить суп очень легко: достаточно развести содержимое пакетика кипятком и подождать 10 минут.

https://ria.ru/20240202/boytsy-1924943285.html

https://ria.ru/20240201/pomosch-1924777999.html

костромская область

красносельский район

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костромская область, красносельский район