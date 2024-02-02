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В ФРГ началась массовая забастовка сотрудников общественного транспорта - РИА Новости, 02.02.2024
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12:14 02.02.2024 (обновлено: 12:21 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/zabastovka-1925001965.html
В ФРГ началась массовая забастовка сотрудников общественного транспорта
В ФРГ началась массовая забастовка сотрудников общественного транспорта - РИА Новости, 02.02.2024
В ФРГ началась массовая забастовка сотрудников общественного транспорта
Около 90 тысяч сотрудников общественного транспорта бастуют в пятницу почти во всех федеральных землях Германии, сообщает медиагруппа RedaktionsNetzwerk... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T12:14
2024-02-02T12:21
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БЕРЛИН, 2 фев - РИА Новости. Около 90 тысяч сотрудников общественного транспорта бастуют в пятницу почти во всех федеральных землях Германии, сообщает медиагруппа RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). "Ожидается, что забастовка в пятницу приведет к остановке движения автобусов, метро и трамваев в более чем 80 городах и около 40 округов Германии. Забастовка затронет 15 федеральных земель", - пишет RND. В ней принимает участие около 90 тысяч сотрудников 130 транспортных предприятий. Забастовки не проводятся в Баварии, где не проводится переговоров между работодателями и профсоюзом Verdi, ранее анонсировавшим стачки. Забастовки продлятся весь день в большинстве городов и коммун, в Берлине она началась ранним утром и уже завершилась к 10 утра по местному времени. Verdi среди прочего требует сокращения рабочей недели до 35 часов, увеличение гарантированного отпуска и дополнительные выходные дни за сменную и ночную работу.
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в мире, германия, бавария, берлин (город)
В мире, Германия, Бавария, Берлин (город)
В ФРГ началась массовая забастовка сотрудников общественного транспорта

В Германии около 90 тысяч сотрудников общественного транспорта начали забастовку

© AP Photo / Martin MeissnerТрамваи в депо города Эссен в Германии. 2 февраля 2024
Трамваи в депо города Эссен в Германии. 2 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© AP Photo / Martin Meissner
Трамваи в депо города Эссен в Германии. 2 февраля 2024
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БЕРЛИН, 2 фев - РИА Новости. Около 90 тысяч сотрудников общественного транспорта бастуют в пятницу почти во всех федеральных землях Германии, сообщает медиагруппа RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).
"Ожидается, что забастовка в пятницу приведет к остановке движения автобусов, метро и трамваев в более чем 80 городах и около 40 округов Германии. Забастовка затронет 15 федеральных земель", - пишет RND. В ней принимает участие около 90 тысяч сотрудников 130 транспортных предприятий.
Забастовки не проводятся в Баварии, где не проводится переговоров между работодателями и профсоюзом Verdi, ранее анонсировавшим стачки. Забастовки продлятся весь день в большинстве городов и коммун, в Берлине она началась ранним утром и уже завершилась к 10 утра по местному времени.
Verdi среди прочего требует сокращения рабочей недели до 35 часов, увеличение гарантированного отпуска и дополнительные выходные дни за сменную и ночную работу.
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