https://ria.ru/20240202/zabastovka-1925001965.html

В ФРГ началась массовая забастовка сотрудников общественного транспорта

В ФРГ началась массовая забастовка сотрудников общественного транспорта - РИА Новости, 02.02.2024

В ФРГ началась массовая забастовка сотрудников общественного транспорта

Около 90 тысяч сотрудников общественного транспорта бастуют в пятницу почти во всех федеральных землях Германии, сообщает медиагруппа RedaktionsNetzwerk... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T12:14

2024-02-02T12:14

2024-02-02T12:21

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БЕРЛИН, 2 фев - РИА Новости. Около 90 тысяч сотрудников общественного транспорта бастуют в пятницу почти во всех федеральных землях Германии, сообщает медиагруппа RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). "Ожидается, что забастовка в пятницу приведет к остановке движения автобусов, метро и трамваев в более чем 80 городах и около 40 округов Германии. Забастовка затронет 15 федеральных земель", - пишет RND. В ней принимает участие около 90 тысяч сотрудников 130 транспортных предприятий. Забастовки не проводятся в Баварии, где не проводится переговоров между работодателями и профсоюзом Verdi, ранее анонсировавшим стачки. Забастовки продлятся весь день в большинстве городов и коммун, в Берлине она началась ранним утром и уже завершилась к 10 утра по местному времени. Verdi среди прочего требует сокращения рабочей недели до 35 часов, увеличение гарантированного отпуска и дополнительные выходные дни за сменную и ночную работу.

https://ria.ru/20240131/germaniya-1924597729.html

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в мире, германия, бавария, берлин (город)