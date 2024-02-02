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Путин обещал разобраться с выплатами водителям медицинских машин в зоне СВО - РИА Новости, 02.02.2024
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17:01 02.02.2024 (обновлено: 17:04 02.02.2024)
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Путин обещал разобраться с выплатами водителям медицинских машин в зоне СВО
Путин обещал разобраться с выплатами водителям медицинских машин в зоне СВО - РИА Новости, 02.02.2024
Путин обещал разобраться с выплатами водителям медицинских машин в зоне СВО
Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос о дополнительных выплатах водителям медицинских автомобилей, которые работают в зоне СВО, будет решен. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T17:01
2024-02-02T17:04
специальная военная операция на украине
общество
владимир путин
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос о дополнительных выплатах водителям медицинских автомобилей, которые работают в зоне СВО, будет решен."Конечно, этот вопрос по водителям, мы, безусловно, решим", - сказал Путин во время встречи участников форума "Все для Победы!" в ответ на просьбу жительницы Донецка уладить вопрос с выплатами для водителей.Он также сказал, что знает, какая нагрузка лежит на жителях Донецка и на медперсонале этих территорий в целом."Знаем раненные, там тяжело раненные. Там и местные ребята, и наши, и девочки ваши, молодые медсестры, так, как они ухаживают за этими людьми, они все у вас героини, вы все там героини и герои, это точно совершенно. Поэтому я даже ничего комментировать не хочу. Хочу просто вам передать самые искренние слова благодарности, поклониться низко", - добавил Путин.
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общество, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Владимир Путин
Путин обещал разобраться с выплатами водителям медицинских машин в зоне СВО

Путин: вопрос о допвыплатах водителям медицинских автомобилей в СВО будет решен

Путин в Туле
Путин в Туле
Путин в Туле
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос о дополнительных выплатах водителям медицинских автомобилей, которые работают в зоне СВО, будет решен.
«
"Конечно, этот вопрос по водителям, мы, безусловно, решим", - сказал Путин во время встречи участников форума "Все для Победы!" в ответ на просьбу жительницы Донецка уладить вопрос с выплатами для водителей.
Он также сказал, что знает, какая нагрузка лежит на жителях Донецка и на медперсонале этих территорий в целом.
"Знаем раненные, там тяжело раненные. Там и местные ребята, и наши, и девочки ваши, молодые медсестры, так, как они ухаживают за этими людьми, они все у вас героини, вы все там героини и герои, это точно совершенно. Поэтому я даже ничего комментировать не хочу. Хочу просто вам передать самые искренние слова благодарности, поклониться низко", - добавил Путин.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоВладимир Путин
 
 
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