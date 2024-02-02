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Путин обещал разобраться с выплатами водителям медицинских машин в зоне СВО

Путин обещал разобраться с выплатами водителям медицинских машин в зоне СВО - РИА Новости, 02.02.2024

Путин обещал разобраться с выплатами водителям медицинских машин в зоне СВО

Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос о дополнительных выплатах водителям медицинских автомобилей, которые работают в зоне СВО, будет решен. РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T17:01

2024-02-02T17:01

2024-02-02T17:04

специальная военная операция на украине

общество

владимир путин

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос о дополнительных выплатах водителям медицинских автомобилей, которые работают в зоне СВО, будет решен."Конечно, этот вопрос по водителям, мы, безусловно, решим", - сказал Путин во время встречи участников форума "Все для Победы!" в ответ на просьбу жительницы Донецка уладить вопрос с выплатами для водителей.Он также сказал, что знает, какая нагрузка лежит на жителях Донецка и на медперсонале этих территорий в целом."Знаем раненные, там тяжело раненные. Там и местные ребята, и наши, и девочки ваши, молодые медсестры, так, как они ухаживают за этими людьми, они все у вас героини, вы все там героини и герои, это точно совершенно. Поэтому я даже ничего комментировать не хочу. Хочу просто вам передать самые искренние слова благодарности, поклониться низко", - добавил Путин.

https://ria.ru/20240202/mediki-1925067756.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, владимир путин