https://ria.ru/20240202/vsu-1925002086.html

Медик ВСУ сделал шокирующее заявление о командовании армии

Медик ВСУ сделал шокирующее заявление о командовании армии - РИА Новости, 02.02.2024

Медик ВСУ сделал шокирующее заявление о командовании армии

Военный медик украинских Вооруженных сил Глеб Битюков рассказал в соцсети о серьезных проблемах в командовании ВСУ. Его слова приводит "Страна.ua". РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T12:14

2024-02-02T12:14

2024-02-02T12:14

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Военный медик украинских Вооруженных сил Глеб Битюков рассказал в соцсети о серьезных проблемах в командовании ВСУ. Его слова приводит "Страна.ua"."Один и тот же человек может в течение одного года отвечать за логистику, боевую подготовку, ремонт техники, учет горючего, хотя на самом деле не умеет делать ни одно из этих дел", — написал он. По мнению Битюкова, звания присваиваются не за достижения, а за "выслугу лет"."Достигает вершин не тот, кто инициативен и стремится к развитию, а тот, кто грамотный, пьет не больше других и моется хоть иногда", — заметил он.Подобная политика привела к тому, что достойные и мотивированные люди либо уже погибли, либо покинули ряды армии, заключил военный.Ранее американская газета Washington Post сообщала, что украинские военные жалуются на усталость, оправдывая это тем, что выиграть в конфликте только за счет мотивации нельзя. Как отмечает газета, ВСУ не хватает артиллерийских снарядов, из-за чего некоторые подразделения даже вынуждены отменять запланированные наступления. При этом с российской стороны они такой нехватки не замечают.Также в начале января в распоряжении РИА Новости оказались записи радиоперехватов раненых солдат ВСУ, где украинские военнослужащие массово отказываются выполнять боевые задачи.

https://ria.ru/20240202/rossiya-1924973940.html

https://ria.ru/20231231/vsu-1919212089.html

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вооруженные силы украины, в мире, россия