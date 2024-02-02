https://ria.ru/20240202/vsu-1924981061.html

СМИ: в Забайкалье задержали контейнеры с формой для ВСУ

СМИ: в Забайкалье задержали контейнеры с формой для ВСУ - РИА Новости, 03.02.2024

СМИ: в Забайкалье задержали контейнеры с формой для ВСУ

Сотрудники таможни Читы задержали грузовой поезд с военной формой ВСУ, которая была задекларирована как спортивная и рабочая одежда и шла транзитом через Китай... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-02T11:01

2024-02-02T11:01

2024-02-03T03:30

в мире

чита

китай

польша

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763091697_0:405:2731:1941_1920x0_80_0_0_ba22b89df6af105ae3ae2f388dec6777.jpg

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Сотрудники таможни Читы задержали грузовой поезд с военной формой ВСУ, которая была задекларирована как спортивная и рабочая одежда и шла транзитом через Китай в Польшу, передает "Чита.ру"."Это (воинское обмундирование. — Прим. ред.) шло не просто мешками — контейнер под завязку забит воинским обмундированием. Пока мы еще досматриваем — остался еще один контейнер, там всего было порядка восьми-девяти", — заявил на пресс-конференции первый заместитель начальника читинской таможни Владимир Игнатьев.Груз задержали на железнодорожном пункте пропуска (ЖДПП) "Забайкальск".Он добавил, что на одежде присутствует символика ВСУ. На контейнерах написаны конкретные направления — Киев, Львов и другие города.

https://ria.ru/20240201/zaderzhanie-1924915718.html

чита

китай

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, чита, китай, польша, вооруженные силы украины