https://ria.ru/20240202/vsu-1924981061.html
СМИ: в Забайкалье задержали контейнеры с формой для ВСУ
СМИ: в Забайкалье задержали контейнеры с формой для ВСУ - РИА Новости, 03.02.2024
СМИ: в Забайкалье задержали контейнеры с формой для ВСУ
Сотрудники таможни Читы задержали грузовой поезд с военной формой ВСУ, которая была задекларирована как спортивная и рабочая одежда и шла транзитом через Китай... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-02T11:01
2024-02-02T11:01
2024-02-03T03:30
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Сотрудники таможни Читы задержали грузовой поезд с военной формой ВСУ, которая была задекларирована как спортивная и рабочая одежда и шла транзитом через Китай в Польшу, передает "Чита.ру"."Это (воинское обмундирование. — Прим. ред.) шло не просто мешками — контейнер под завязку забит воинским обмундированием. Пока мы еще досматриваем — остался еще один контейнер, там всего было порядка восьми-девяти", — заявил на пресс-конференции первый заместитель начальника читинской таможни Владимир Игнатьев.Груз задержали на железнодорожном пункте пропуска (ЖДПП) "Забайкальск".Он добавил, что на одежде присутствует символика ВСУ. На контейнерах написаны конкретные направления — Киев, Львов и другие города.
https://ria.ru/20240201/zaderzhanie-1924915718.html
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в мире, чита, китай, польша, вооруженные силы украины
В мире, Чита, Китай, Польша, Вооруженные силы Украины
СМИ: в Забайкалье задержали контейнеры с формой для ВСУ
ФТС: на читинской таможне задержаны контейнеры из Китая с формой для ВСУ