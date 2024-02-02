https://ria.ru/20240202/vooruzheniya-1925050396.html
Путин заявил о превосходстве новейшего российского вооружения
Путин заявил о превосходстве новейшего российского вооружения - РИА Новости, 02.02.2024
Путин заявил о превосходстве новейшего российского вооружения
Новейшее российское вооружение явно превосходит вооружение НАТО, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T15:28
2024-02-02T15:28
2024-02-02T16:08
нато
безопасность
новое оружие россии
россия
владимир путин
вооруженные силы рф
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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Новейшее российское вооружение явно превосходит вооружение НАТО, заявил президент России Владимир Путин."Конечно, если сравнивать современное натовское вооружение и вооружение последнего периода советского времени, там в чем-то оно уступает, кстати говоря, не всегда. А если брать наши новейшие вооружения, то они явно всех превосходят. Это очевидный факт", - заявил Путин в пятницу на встрече с участниками форума "Все для победы".Он уточнил, что речь идет и о ракетной технике, и о бронетехнике и обо всех вооружениях, которые применяются на поле боя.
https://ria.ru/20240106/tank-1919915733.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1925062034_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_fa8d8e91fda9eaab2a748704433261c9.jpg
Путин о превосходстве новейшего российского вооружения
Новейшее российское вооружение явно превосходит вооружение НАТО, заявил президент России Владимир Путин.
2024-02-02T15:28
true
PT0M59S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, безопасность, россия, владимир путин, вооруженные силы рф
НАТО, Безопасность, Новое оружие России, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ
Путин заявил о превосходстве новейшего российского вооружения
Путин: российское новейшее вооружение явно превосходит вооружение НАТО
ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Новейшее российское вооружение явно превосходит вооружение НАТО, заявил президент России Владимир Путин.
"Конечно, если сравнивать современное натовское вооружение и вооружение последнего периода советского времени, там в чем-то оно уступает, кстати говоря, не всегда. А если брать наши новейшие вооружения, то они явно всех превосходят. Это очевидный факт", - заявил Путин в пятницу на встрече с участниками форума "Все для победы".
Он уточнил, что речь идет и о ракетной технике, и о бронетехнике и обо всех вооружениях, которые применяются на поле боя.
"Дает преимущество": названо российское оружие, затмевающее аналоги из НАТО