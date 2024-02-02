https://ria.ru/20240202/vooruzheniya-1925050396.html

Путин заявил о превосходстве новейшего российского вооружения

Путин заявил о превосходстве новейшего российского вооружения - РИА Новости, 02.02.2024

Путин заявил о превосходстве новейшего российского вооружения

Новейшее российское вооружение явно превосходит вооружение НАТО, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T15:28

2024-02-02T15:28

2024-02-02T16:08

нато

безопасность

новое оружие россии

россия

владимир путин

вооруженные силы рф

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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Новейшее российское вооружение явно превосходит вооружение НАТО, заявил президент России Владимир Путин."Конечно, если сравнивать современное натовское вооружение и вооружение последнего периода советского времени, там в чем-то оно уступает, кстати говоря, не всегда. А если брать наши новейшие вооружения, то они явно всех превосходят. Это очевидный факт", - заявил Путин в пятницу на встрече с участниками форума "Все для победы".Он уточнил, что речь идет и о ракетной технике, и о бронетехнике и обо всех вооружениях, которые применяются на поле боя.

https://ria.ru/20240106/tank-1919915733.html

россия

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о превосходстве новейшего российского вооружения Новейшее российское вооружение явно превосходит вооружение НАТО, заявил президент России Владимир Путин. 2024-02-02T15:28 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

нато, безопасность, россия, владимир путин, вооруженные силы рф