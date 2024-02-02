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В Кремле ответили на вопрос о дате визита Путина в Турцию
В Кремле ответили на вопрос о дате визита Путина в Турцию - РИА Новости, 02.02.2024
В Кремле ответили на вопрос о дате визита Путина в Турцию
Дата визита президента РФ Владимира Путина в Турцию будет объявлена своевременно, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T13:29
2024-02-02T13:29
2024-02-02T14:03
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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Дата визита президента РФ Владимира Путина в Турцию будет объявлена своевременно, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Дату визита мы объявим своевременно", - сказал он журналистам."Визит готовится. Мы ждем этот визит. Тем более, что и Путин, и Эрдоган давно договаривались о нем. Они регулярно общаются, чаще по телефону. Ну, и обязательно несколько раз в год проводят очную встречу", - добавил Песков.
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турция, россия, владимир путин, дмитрий песков, в мире
Турция, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле ответили на вопрос о дате визита Путина в Турцию
Песков: дату визита Путина в Турцию объявят своевременно
ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Дата визита президента РФ Владимира Путина в Турцию будет объявлена своевременно, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Дату визита мы объявим своевременно", - сказал он журналистам.
"Визит готовится. Мы ждем этот визит. Тем более, что и Путин, и Эрдоган давно договаривались о нем. Они регулярно общаются, чаще по телефону. Ну, и обязательно несколько раз в год проводят очную встречу", - добавил Песков.
Источник: ситуация с платежными переводами вредит проектам Турции и России