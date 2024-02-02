https://ria.ru/20240202/videonablyudenie-1924953470.html

Около 76 процентов тюменских лесов будет под видеонаблюдением

Около 76 процентов тюменских лесов будет под видеонаблюдением - РИА Новости, 02.02.2024

Около 76 процентов тюменских лесов будет под видеонаблюдением

В лесах Тюменской области удвоят количество установленных на вышках видеокамер, это позволит видеть до 76% лесной территории, сообщил губернатор Александр Моор. РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T09:31

2024-02-02T09:31

2024-02-02T09:31

тюменская область

тюменская область

александр моор

уватский район

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ТЮМЕНЬ, 2 фев – РИА Новости. В лесах Тюменской области удвоят количество установленных на вышках видеокамер, это позволит видеть до 76% лесной территории, сообщил губернатор Александр Моор. "Мы в два раза, до 104 штук, увеличиваем видеокамеры на вышках наблюдения. Эти камеры позволят видеть до 76% лесной территории, из них 24 - это дальние углы Уватского района, где нет людей и специально туда не добраться. Камеры показали себя очень эффективно. Если они видят дым, то несколько камер очень точно могут показать месторасположение. Соответственно, это сокращает время на определение места пожара и на определение самых близких путей, чтобы до него добраться", – рассказал Александр Моор, отвечая на вопрос о подготовке к предстоящему пожароопасному сезону и, в частности, наблюдению за лесами. Губернатор напомнил, что наблюдение за лесами в регионе ведется и с помощью беспилотников: в работе уже более 50, в этом году будут закуплены еще девять. В пожароопасный период их используют для мониторинга обстановки в лесах, координации действий спасателей на земле, в другое время - для выявления незаконных рубок, браконьеров и прочих нарушителей.

https://ria.ru/20240201/tyumen-1924901550.html

тюменская область

уватский район

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тюменская область, александр моор, уватский район