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Глава комитета сената США назвал Венгрию самым ненадежным членом НАТО - РИА Новости, 02.02.2024
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17:38 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/vengriya-1925091826.html
Глава комитета сената США назвал Венгрию самым ненадежным членом НАТО
Глава комитета сената США назвал Венгрию самым ненадежным членом НАТО - РИА Новости, 02.02.2024
Глава комитета сената США назвал Венгрию самым ненадежным членом НАТО
Председатель комитета по иностранным делам сената США Бен Кардин назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "самым ненадежным членом НАТО", потребовав от... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T17:38
2024-02-02T17:38
в мире
венгрия
сша
украина
виктор орбан
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Председатель комитета по иностранным делам сената США Бен Кардин назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "самым ненадежным членом НАТО", потребовав от него как можно скорее ратифицировать членство Швеции в альянсе, а также призвал Вашингтон ввести санкции против Будапешта. Кардин рассказал о своей глубокой обеспокоенности курсом венгерского правительства и посоветовал администрации президента США Джо Байдена пересмотреть участие Венгрии в программе безвизового въезда в США, а также оценить уместность введения санкций против Будапешта из-за якобы высокого уровня коррупции. Он также заявил об "эрозии демократических норм" в Венгрии. "В последние дни премьер-министр Виктор Орбан в очередной раз проявил себя как самого ненадежного члена НАТО, вдобавок к неуместному затягиванию… попыток Европейского Союза предоставить столь нужную Украине экономическую помощь. Хоть я и признателен Евросоюзу за выделение крупного пакета помощи Украине, теперь Венгрия должна как можно быстрее перестать препятствовать членству Швеции в НАТО", - говорится в официальном заявлении политика, опубликованном на сайте комитета. В четверг все 27 лидеров ЕС на саммите в Брюсселе договорились о выделении Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи. Венгрия ранее блокировала большинство решений ЕС по Украине, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, 5 миллиардов из "Европейского фонда мира" на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет в 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы. Орбан заявил, что Венгрия получила гарантии, что ее не размороженные средства из фондов ЕС не будут направлены Украине, и согласилась на предложение ЕС о выработке механизма проверки разумного использования выделенных Украине средств. Американские власти говорят, что исчерпали средства на поддержку Украины в конце прошлого года и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, США не в состоянии продолжать поставки оружия и боеприпасов. Утверждение президентского запроса на 61 миллиард долларов для Киева республиканская оппозиция в конгрессе увязывает с проведением масштабной миграционной реформы и обсуждает ее параметры с коллегами-демократами и представителями администрации. Премьер-министр Венгрии Орбан сообщил 23 января, что пригласил шведского коллегу Ульфа Кристерссона в Венгрию для обсуждения приема Швеции в НАТО. На следующий день Орбан заявил, что поговорил по телефону с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и отметил, что правительство Венгрии призывает парламент ратифицировать членство Швеции в НАТО при первой возможности.
https://ria.ru/20240202/orban-1924966702.html
https://ria.ru/20240202/evropa-1924993426.html
https://ria.ru/20240131/ucheniya-1924423843.html
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в мире, венгрия, сша, украина, виктор орбан, нато, евросоюз
В мире, Венгрия, США, Украина, Виктор Орбан, НАТО, Евросоюз
Глава комитета сената США назвал Венгрию самым ненадежным членом НАТО

Глава комитета сената США Кардин призвал Вашингтон ввести санкции против Венгрии

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Председатель комитета по иностранным делам сената США Бен Кардин назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "самым ненадежным членом НАТО", потребовав от него как можно скорее ратифицировать членство Швеции в альянсе, а также призвал Вашингтон ввести санкции против Будапешта.
Кардин рассказал о своей глубокой обеспокоенности курсом венгерского правительства и посоветовал администрации президента США Джо Байдена пересмотреть участие Венгрии в программе безвизового въезда в США, а также оценить уместность введения санкций против Будапешта из-за якобы высокого уровня коррупции. Он также заявил об "эрозии демократических норм" в Венгрии.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
Орбан не согласился с мнением Запада, что расклад сил на Украине изменится
Вчера, 10:15
"В последние дни премьер-министр Виктор Орбан в очередной раз проявил себя как самого ненадежного члена НАТО, вдобавок к неуместному затягиванию… попыток Европейского Союза предоставить столь нужную Украине экономическую помощь. Хоть я и признателен Евросоюзу за выделение крупного пакета помощи Украине, теперь Венгрия должна как можно быстрее перестать препятствовать членству Швеции в НАТО", - говорится в официальном заявлении политика, опубликованном на сайте комитета.
В четверг все 27 лидеров ЕС на саммите в Брюсселе договорились о выделении Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи. Венгрия ранее блокировала большинство решений ЕС по Украине, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, 5 миллиардов из "Европейского фонда мира" на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет в 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы.
Орбан заявил, что Венгрия получила гарантии, что ее не размороженные средства из фондов ЕС не будут направлены Украине, и согласилась на предложение ЕС о выработке механизма проверки разумного использования выделенных Украине средств.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
Орбан заявил, что Брюссель руководствуется интересами не Европы, а США
Вчера, 11:46
Американские власти говорят, что исчерпали средства на поддержку Украины в конце прошлого года и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, США не в состоянии продолжать поставки оружия и боеприпасов. Утверждение президентского запроса на 61 миллиард долларов для Киева республиканская оппозиция в конгрессе увязывает с проведением масштабной миграционной реформы и обсуждает ее параметры с коллегами-демократами и представителями администрации.
Премьер-министр Венгрии Орбан сообщил 23 января, что пригласил шведского коллегу Ульфа Кристерссона в Венгрию для обсуждения приема Швеции в НАТО. На следующий день Орбан заявил, что поговорил по телефону с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и отметил, что правительство Венгрии призывает парламент ратифицировать членство Швеции в НАТО при первой возможности.
Истребитель F-15C Eagle ВВС США на авиабазе в городе Ласк, Польша - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
"Сигнал европейцам". НАТО подтягивает к границам России 90 тысяч военных
31 января, 08:00
 
В миреВенгрияСШАУкраинаВиктор ОрбанНАТОЕвросоюз
 
 
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