https://ria.ru/20240202/vengriya-1925091826.html

Глава комитета сената США назвал Венгрию самым ненадежным членом НАТО

Глава комитета сената США назвал Венгрию самым ненадежным членом НАТО - РИА Новости, 02.02.2024

Глава комитета сената США назвал Венгрию самым ненадежным членом НАТО

Председатель комитета по иностранным делам сената США Бен Кардин назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "самым ненадежным членом НАТО", потребовав от... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T17:38

2024-02-02T17:38

2024-02-02T17:38

в мире

венгрия

сша

украина

виктор орбан

нато

евросоюз

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Председатель комитета по иностранным делам сената США Бен Кардин назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "самым ненадежным членом НАТО", потребовав от него как можно скорее ратифицировать членство Швеции в альянсе, а также призвал Вашингтон ввести санкции против Будапешта. Кардин рассказал о своей глубокой обеспокоенности курсом венгерского правительства и посоветовал администрации президента США Джо Байдена пересмотреть участие Венгрии в программе безвизового въезда в США, а также оценить уместность введения санкций против Будапешта из-за якобы высокого уровня коррупции. Он также заявил об "эрозии демократических норм" в Венгрии. "В последние дни премьер-министр Виктор Орбан в очередной раз проявил себя как самого ненадежного члена НАТО, вдобавок к неуместному затягиванию… попыток Европейского Союза предоставить столь нужную Украине экономическую помощь. Хоть я и признателен Евросоюзу за выделение крупного пакета помощи Украине, теперь Венгрия должна как можно быстрее перестать препятствовать членству Швеции в НАТО", - говорится в официальном заявлении политика, опубликованном на сайте комитета. В четверг все 27 лидеров ЕС на саммите в Брюсселе договорились о выделении Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи. Венгрия ранее блокировала большинство решений ЕС по Украине, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, 5 миллиардов из "Европейского фонда мира" на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет в 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы. Орбан заявил, что Венгрия получила гарантии, что ее не размороженные средства из фондов ЕС не будут направлены Украине, и согласилась на предложение ЕС о выработке механизма проверки разумного использования выделенных Украине средств. Американские власти говорят, что исчерпали средства на поддержку Украины в конце прошлого года и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, США не в состоянии продолжать поставки оружия и боеприпасов. Утверждение президентского запроса на 61 миллиард долларов для Киева республиканская оппозиция в конгрессе увязывает с проведением масштабной миграционной реформы и обсуждает ее параметры с коллегами-демократами и представителями администрации. Премьер-министр Венгрии Орбан сообщил 23 января, что пригласил шведского коллегу Ульфа Кристерссона в Венгрию для обсуждения приема Швеции в НАТО. На следующий день Орбан заявил, что поговорил по телефону с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и отметил, что правительство Венгрии призывает парламент ратифицировать членство Швеции в НАТО при первой возможности.

https://ria.ru/20240202/orban-1924966702.html

https://ria.ru/20240202/evropa-1924993426.html

https://ria.ru/20240131/ucheniya-1924423843.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, венгрия, сша, украина, виктор орбан, нато, евросоюз