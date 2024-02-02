Орбан заявил, что Венгрия не нуждается в оценках с Украины
Орбан: Венгрия суверенная страна и не нуждается в оценках политики с Украины
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 2 фев - РИА Новости. Венгрия пропускает мимо ушей заявления властей Украины о том, что она "провенгерская, а не пророссийская", поскольку не нуждается во внешней оценке своей внешней политики, которая априори является суверенной, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Ведущий программы радио Kossuth попросил венгерского премьера оценить высказывание главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о том, что Орбан и глава МИД Венгрии Петер Сийярто "являются не пророссийскими, а провенгерскими".
"Их мнение по этой теме не интересует... Мы суверенная страна и не претендуем на "печать кошерности" со стороны украинцев... Так что мы это оставляем без внимания. Может, они это считают дружественным жестом, но уважающей себя стране такое говорить нельзя, а если говорят, то не надо удивляться, что мы пропускаем это мимо ушей. Естественно, Венгрия принадлежит венграм, а венгерское правительство представляет интересы венгров", - сказал Орбан.
"Я просил Петера... чтобы он не обижался и не реагировал на это так, как я сейчас говорил, а был вежливым и объяснял, что мы надеемся, что сможем в будущем лучше сотрудничать, чем в прошлом", - сказал Орбан.
По итогам встречи в Ужгороде в понедельник глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Венгрия и Украина создадут общую комиссию, которая оценит, какие вопросы, связанные с венгерским национальным меньшинством в Закарпатье, можно решить, и через 10 дней представит результаты правительствам двух стран. В свою очередь Сийярто уточнил, что список состоит из 11 пунктов и включает в себя в том числе восстановление правового статуса школ нацменьшинства, восстановление возможности сдавать выпускные экзамены на венгерском, неограниченное использование венгерского языка в высшем образовании, культуре, государственном управлении и общественной жизни.
Ранее парламент Украины принял закон о расширении прав национальных меньшинств, в частности, была возвращена возможность получения базового и специального среднего образования на родном языке для представителей меньшинств, если это один из языков ЕС. В МИД Венгрии заявили, что внимательно оценят новый украинский закон о правах нацменьшинств и его выполнение, однако уже видно, что он не отвечает требованиям Будапешта.
Сийярто ранее заявлял, что по инициативе Венгрии и Румынии Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию по поводу положения нацменьшинств на Украине, Будапешт надеется, что Киев принудят к исполнению ее решения. По его словам, Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров. Ранее Сийярто также заявлял, что Украина, как видно, "циничным образом" никак не собирается решать важный для Будапешта вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье.