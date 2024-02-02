Рейтинг@Mail.ru
Орбан заявил, что Венгрия не нуждается в оценках с Украины - РИА Новости, 02.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:43 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/vengriya-1925024537.html
Орбан заявил, что Венгрия не нуждается в оценках с Украины
Орбан заявил, что Венгрия не нуждается в оценках с Украины - РИА Новости, 02.02.2024
Орбан заявил, что Венгрия не нуждается в оценках с Украины
Венгрия пропускает мимо ушей заявления властей Украины о том, что она "провенгерская, а не пророссийская", поскольку не нуждается во внешней оценке своей... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T13:43
2024-02-02T13:43
в мире
венгрия
украина
виктор орбан
петер сийярто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865291529_66:172:1733:1110_1920x0_80_0_0_fd04d87e4e7a3f259fd14f00b6e7825e.jpg
БУДАПЕШТ, 2 фев - РИА Новости. Венгрия пропускает мимо ушей заявления властей Украины о том, что она "провенгерская, а не пророссийская", поскольку не нуждается во внешней оценке своей внешней политики, которая априори является суверенной, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Ведущий программы радио Kossuth попросил венгерского премьера оценить высказывание главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о том, что Орбан и глава МИД Венгрии Петер Сийярто "являются не пророссийскими, а провенгерскими". "Их мнение по этой теме не интересует... Мы суверенная страна и не претендуем на "печать кошерности" со стороны украинцев... Так что мы это оставляем без внимания. Может, они это считают дружественным жестом, но уважающей себя стране такое говорить нельзя, а если говорят, то не надо удивляться, что мы пропускаем это мимо ушей. Естественно, Венгрия принадлежит венграм, а венгерское правительство представляет интересы венгров", - сказал Орбан. Он подчеркнул, что Венгрия исходя из собственных интересов выстраивает суверенную внешнюю политику и отношения с Украиной, Россией, Брюсселем и США, а "то, что нас обвиняют в том или другом, на нас совершенно не влияет". "Я просил Петера... чтобы он не обижался и не реагировал на это так, как я сейчас говорил, а был вежливым и объяснял, что мы надеемся, что сможем в будущем лучше сотрудничать, чем в прошлом", - сказал Орбан. По итогам встречи в Ужгороде в понедельник глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Венгрия и Украина создадут общую комиссию, которая оценит, какие вопросы, связанные с венгерским национальным меньшинством в Закарпатье, можно решить, и через 10 дней представит результаты правительствам двух стран. В свою очередь Сийярто уточнил, что список состоит из 11 пунктов и включает в себя в том числе восстановление правового статуса школ нацменьшинства, восстановление возможности сдавать выпускные экзамены на венгерском, неограниченное использование венгерского языка в высшем образовании, культуре, государственном управлении и общественной жизни. Ранее парламент Украины принял закон о расширении прав национальных меньшинств, в частности, была возвращена возможность получения базового и специального среднего образования на родном языке для представителей меньшинств, если это один из языков ЕС. В МИД Венгрии заявили, что внимательно оценят новый украинский закон о правах нацменьшинств и его выполнение, однако уже видно, что он не отвечает требованиям Будапешта. Сийярто ранее заявлял, что по инициативе Венгрии и Румынии Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию по поводу положения нацменьшинств на Украине, Будапешт надеется, что Киев принудят к исполнению ее решения. По его словам, Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров. Ранее Сийярто также заявлял, что Украина, как видно, "циничным образом" никак не собирается решать важный для Будапешта вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье.
https://ria.ru/20240201/es-1924820676.html
https://ria.ru/20240202/evropa-1924907193.html
https://ria.ru/20240131/ukraina-1924329988.html
венгрия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865291529_205:91:1702:1214_1920x0_80_0_0_185b19de53c35cc51ccac5f20edccdf3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, украина, виктор орбан, петер сийярто
В мире, Венгрия, Украина, Виктор Орбан, Петер Сийярто
Орбан заявил, что Венгрия не нуждается в оценках с Украины

Орбан: Венгрия суверенная страна и не нуждается в оценках политики с Украины

© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 2 фев - РИА Новости. Венгрия пропускает мимо ушей заявления властей Украины о том, что она "провенгерская, а не пророссийская", поскольку не нуждается во внешней оценке своей внешней политики, которая априори является суверенной, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Ведущий программы радио Kossuth попросил венгерского премьера оценить высказывание главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о том, что Орбан и глава МИД Венгрии Петер Сийярто "являются не пророссийскими, а провенгерскими".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
Лидеры стран ЕС сломили Орбана "не пряником, а кнутом", считает источник
1 февраля, 15:13
"Их мнение по этой теме не интересует... Мы суверенная страна и не претендуем на "печать кошерности" со стороны украинцев... Так что мы это оставляем без внимания. Может, они это считают дружественным жестом, но уважающей себя стране такое говорить нельзя, а если говорят, то не надо удивляться, что мы пропускаем это мимо ушей. Естественно, Венгрия принадлежит венграм, а венгерское правительство представляет интересы венгров", - сказал Орбан.
Он подчеркнул, что Венгрия исходя из собственных интересов выстраивает суверенную внешнюю политику и отношения с Украиной, Россией, Брюсселем и США, а "то, что нас обвиняют в том или другом, на нас совершенно не влияет".
"Я просил Петера... чтобы он не обижался и не реагировал на это так, как я сейчас говорил, а был вежливым и объяснял, что мы надеемся, что сможем в будущем лучше сотрудничать, чем в прошлом", - сказал Орбан.
Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
Ради высшей цели: Европа роет себе могилу, чтобы уничтожить Россию
Вчера, 08:00
По итогам встречи в Ужгороде в понедельник глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Венгрия и Украина создадут общую комиссию, которая оценит, какие вопросы, связанные с венгерским национальным меньшинством в Закарпатье, можно решить, и через 10 дней представит результаты правительствам двух стран. В свою очередь Сийярто уточнил, что список состоит из 11 пунктов и включает в себя в том числе восстановление правового статуса школ нацменьшинства, восстановление возможности сдавать выпускные экзамены на венгерском, неограниченное использование венгерского языка в высшем образовании, культуре, государственном управлении и общественной жизни.
Ранее парламент Украины принял закон о расширении прав национальных меньшинств, в частности, была возвращена возможность получения базового и специального среднего образования на родном языке для представителей меньшинств, если это один из языков ЕС. В МИД Венгрии заявили, что внимательно оценят новый украинский закон о правах нацменьшинств и его выполнение, однако уже видно, что он не отвечает требованиям Будапешта.
Сийярто ранее заявлял, что по инициативе Венгрии и Румынии Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию по поводу положения нацменьшинств на Украине, Будапешт надеется, что Киев принудят к исполнению ее решения. По его словам, Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров. Ранее Сийярто также заявлял, что Украина, как видно, "циничным образом" никак не собирается решать важный для Будапешта вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает во время пресс-конференции с президентом США Джо Байденом - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
"Они за это поплатятся". Поддержка Украины обернулась серьезной проблемой
31 января, 08:00
 
В миреВенгрияУкраинаВиктор ОрбанПетер Сийярто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала