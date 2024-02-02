https://ria.ru/20240202/vengriya-1925024537.html

Орбан заявил, что Венгрия не нуждается в оценках с Украины

Орбан заявил, что Венгрия не нуждается в оценках с Украины - РИА Новости, 02.02.2024

Орбан заявил, что Венгрия не нуждается в оценках с Украины

Венгрия пропускает мимо ушей заявления властей Украины о том, что она "провенгерская, а не пророссийская", поскольку не нуждается во внешней оценке своей... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T13:43

2024-02-02T13:43

2024-02-02T13:43

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БУДАПЕШТ, 2 фев - РИА Новости. Венгрия пропускает мимо ушей заявления властей Украины о том, что она "провенгерская, а не пророссийская", поскольку не нуждается во внешней оценке своей внешней политики, которая априори является суверенной, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Ведущий программы радио Kossuth попросил венгерского премьера оценить высказывание главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о том, что Орбан и глава МИД Венгрии Петер Сийярто "являются не пророссийскими, а провенгерскими". "Их мнение по этой теме не интересует... Мы суверенная страна и не претендуем на "печать кошерности" со стороны украинцев... Так что мы это оставляем без внимания. Может, они это считают дружественным жестом, но уважающей себя стране такое говорить нельзя, а если говорят, то не надо удивляться, что мы пропускаем это мимо ушей. Естественно, Венгрия принадлежит венграм, а венгерское правительство представляет интересы венгров", - сказал Орбан. Он подчеркнул, что Венгрия исходя из собственных интересов выстраивает суверенную внешнюю политику и отношения с Украиной, Россией, Брюсселем и США, а "то, что нас обвиняют в том или другом, на нас совершенно не влияет". "Я просил Петера... чтобы он не обижался и не реагировал на это так, как я сейчас говорил, а был вежливым и объяснял, что мы надеемся, что сможем в будущем лучше сотрудничать, чем в прошлом", - сказал Орбан. По итогам встречи в Ужгороде в понедельник глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Венгрия и Украина создадут общую комиссию, которая оценит, какие вопросы, связанные с венгерским национальным меньшинством в Закарпатье, можно решить, и через 10 дней представит результаты правительствам двух стран. В свою очередь Сийярто уточнил, что список состоит из 11 пунктов и включает в себя в том числе восстановление правового статуса школ нацменьшинства, восстановление возможности сдавать выпускные экзамены на венгерском, неограниченное использование венгерского языка в высшем образовании, культуре, государственном управлении и общественной жизни. Ранее парламент Украины принял закон о расширении прав национальных меньшинств, в частности, была возвращена возможность получения базового и специального среднего образования на родном языке для представителей меньшинств, если это один из языков ЕС. В МИД Венгрии заявили, что внимательно оценят новый украинский закон о правах нацменьшинств и его выполнение, однако уже видно, что он не отвечает требованиям Будапешта. Сийярто ранее заявлял, что по инициативе Венгрии и Румынии Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию по поводу положения нацменьшинств на Украине, Будапешт надеется, что Киев принудят к исполнению ее решения. По его словам, Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров. Ранее Сийярто также заявлял, что Украина, как видно, "циничным образом" никак не собирается решать важный для Будапешта вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье.

https://ria.ru/20240201/es-1924820676.html

https://ria.ru/20240202/evropa-1924907193.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, венгрия, украина, виктор орбан, петер сийярто