https://ria.ru/20240202/vagony-1924933752.html
Российский дизайнер назвал эмпатию помощником в создании новых вагонов
Российский дизайнер назвал эмпатию помощником в создании новых вагонов - РИА Новости, 02.02.2024
Российский дизайнер назвал эмпатию помощником в создании новых вагонов
Умение воспринимать эмоции, чувства и потребности пассажиров, проводников и специалистов помогают дизайнерам в разработке интерьера новых вагонов, однако при... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T03:07
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Умение воспринимать эмоции, чувства и потребности пассажиров, проводников и специалистов помогают дизайнерам в разработке интерьера новых вагонов, однако при этом надо учитывать возможности производителей, сообщил РИА Новости шеф-дизайнер отечественного центра промышленного дизайна и инноваций "2050.Лаб" Алексей Шаршаков. "Для людей, которые заняты такой созидательной работой, очень важна эмпатия, то есть умение воспринимать чужие эмоции, чувства и потребности. И правильно их интерпретировать", - ответил Шаршаков на вопрос, как придумывается новый дизайн вагонов. Он напоминает, что конечный потребитель новых вагонов - это пассажир, но заказчик - не он. "Есть еще проводники, специалисты, занимающиеся ремонтом и обслуживанием подвижного состава. Наша работа хорошо выполнена, если у каждого из них будут положительные эмоции, связанные с эксплуатацией спроектированной нами техники. То есть требования их будут поняты и учтены. Кроме того, нужно понимать возможности производства. Знать доступные технологии", - поясняет шеф-дизайнер. "2050.Лаб" разрабатывал дизайн новых пассажирских вагонов, в том числе трех вариантов плацкарта, один из которых с местами-капсулами, вагонов для метро Москвы и Санкт-Петербурга, интерьера поездов "Иволга 3.0" и др. "Проекты, в которых мы принимали участие, довольно большие и сложные и, естественно, результат рождается в тесном взаимодействии с большой командой конструкторов. Любой удобный и красивый объект не будет иметь никакого спроса, если не будет четко и надежно выполнять свою основную функцию", - говорит Шаршаков. "2050.Лаб" работает с крупнейшим в России производителем пассажирского подвижного состава – "Трансмашхолдингом" (ТМХ). "За годы нашей работы с "Трансмашхолдингом" сформировалась довольно сильная команда, обладающая специальными "железнодорожными" дизайн-компетенциями. Это дизайнеры (экстерьерщики и интерьерщики), моделлеры, конструкторы, визуализаторы, дизайнеры отделочных материалов", - перечислил Шаршаков.
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москва, санкт-петербург, россия, трансмашхолдинг, общество
Москва, Санкт-Петербург, Россия, Трансмашхолдинг, Общество
Российский дизайнер назвал эмпатию помощником в создании новых вагонов
Российский дизайнер Шаршаков назвал эмпатию помощником в создании новых вагонов
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Умение воспринимать эмоции, чувства и потребности пассажиров, проводников и специалистов помогают дизайнерам в разработке интерьера новых вагонов, однако при этом надо учитывать возможности производителей, сообщил РИА Новости шеф-дизайнер отечественного центра промышленного дизайна и инноваций "2050.Лаб" Алексей Шаршаков.
«
"Для людей, которые заняты такой созидательной работой, очень важна эмпатия, то есть умение воспринимать чужие эмоции, чувства и потребности. И правильно их интерпретировать", - ответил Шаршаков на вопрос, как придумывается новый дизайн вагонов.
Он напоминает, что конечный потребитель новых вагонов - это пассажир, но заказчик - не он. "Есть еще проводники, специалисты, занимающиеся ремонтом и обслуживанием подвижного состава. Наша работа хорошо выполнена, если у каждого из них будут положительные эмоции, связанные с эксплуатацией спроектированной нами техники. То есть требования их будут поняты и учтены. Кроме того, нужно понимать возможности производства. Знать доступные технологии", - поясняет шеф-дизайнер.
"2050.Лаб" разрабатывал дизайн новых пассажирских вагонов, в том числе трех вариантов плацкарта, один из которых с местами-капсулами, вагонов для метро Москвы
и Санкт-Петербурга
, интерьера поездов "Иволга 3.0" и др.
"Проекты, в которых мы принимали участие, довольно большие и сложные и, естественно, результат рождается в тесном взаимодействии с большой командой конструкторов. Любой удобный и красивый объект не будет иметь никакого спроса, если не будет четко и надежно выполнять свою основную функцию", - говорит Шаршаков.
"2050.Лаб" работает с крупнейшим в России
производителем пассажирского подвижного состава – "Трансмашхолдингом
" (ТМХ). "За годы нашей работы с "Трансмашхолдингом" сформировалась довольно сильная команда, обладающая специальными "железнодорожными" дизайн-компетенциями. Это дизайнеры (экстерьерщики и интерьерщики), моделлеры, конструкторы, визуализаторы, дизайнеры отделочных материалов", - перечислил Шаршаков.
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