https://ria.ru/20240202/uzbekistan-1924977854.html
В Узбекистане рассчитывают принять 1,4 миллиона туристов из России
В Узбекистане рассчитывают принять 1,4 миллиона туристов из России - РИА Новости, 02.02.2024
В Узбекистане рассчитывают принять 1,4 миллиона туристов из России
Поток туристов из России в Узбекистан в 2024 году может быть увеличен в 2 раза, до 1,46 миллиона человек, следует из постановления президента страны Шавката... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T14:07
2024-02-02T14:07
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ТАШКЕНТ, 2 фев – РИА Новости. Поток туристов из России в Узбекистан в 2024 году может быть увеличен в 2 раза, до 1,46 миллиона человек, следует из постановления президента страны Шавката Мирзиеева, которое есть в распоряжении РИА Новости. По данным официальной статистики, число граждан России, посетивших Узбекистан с туристическими целями, в 2023 году выросло на 25,8 процента по сравнению с годом ранее, до 714,2 тысячи человек. Постановлением утверждены прогнозные показатели привлечения иностранных туристов в 2024 году – до 9,96 миллиона человек (+1,5 раза по сравнению с 2023 годом). В частности, из России турпоток в текущем году планируется довести до 1,46 миллиона человек. То есть. увеличить число гостей из нашей страны в два раза.В соответствии с документом также утверждена программа мероприятий по привлечению в республику туристов из РФ. В частности, планируется реализовать программу "Год туризма Узбекистана в России", проводить рекламные акции "Путешествуй в Узбекистан" в крупных российских городах, ввести систему транспортных скидок для туроператоров. Ранее в комитете по туризму Узбекистана РИА Новости оценивали рост потока туристов из РФ в 2023 году на уровне около 800 тысяч, к 2025 году - до миллиона человек. По данным ведомства, Россия является для республики стратегическим партнером по туризму - турпоток российских туристов в республику традиционно в 1,5-2 раза превышает число гостей из стран дальнего зарубежья. При этом российские туристы занимают четвертое место по посещениям республики, уступая только гостям из соседних с Узбекистаном стран - Казахстана, Таджикистана и Киргизии.
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Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Узбекистан
В Узбекистане рассчитывают принять 1,4 миллиона туристов из России
В Узбекистане хотят в 2024 году увеличить приток туристов из России в два раза
ТАШКЕНТ, 2 фев – РИА Новости. Поток туристов из России в Узбекистан в 2024 году может быть увеличен в 2 раза, до 1,46 миллиона человек, следует из постановления президента страны Шавката Мирзиеева, которое есть в распоряжении РИА Новости.
По данным официальной статистики, число граждан России, посетивших Узбекистан с туристическими целями, в 2023 году выросло на 25,8 процента по сравнению с годом ранее, до 714,2 тысячи человек.
Постановлением утверждены прогнозные показатели привлечения иностранных туристов в 2024 году – до 9,96 миллиона человек (+1,5 раза по сравнению с 2023 годом). В частности, из России турпоток в текущем году планируется довести до 1,46 миллиона человек. То есть. увеличить число гостей из нашей страны в два раза.
В соответствии с документом также утверждена программа мероприятий по привлечению в республику туристов из РФ. В частности, планируется реализовать программу "Год туризма Узбекистана в России", проводить рекламные акции "Путешествуй в Узбекистан" в крупных российских городах, ввести систему транспортных скидок для туроператоров.
Ранее в комитете по туризму Узбекистана РИА Новости оценивали рост потока туристов из РФ в 2023 году на уровне около 800 тысяч, к 2025 году - до миллиона человек. По данным ведомства, Россия является для республики стратегическим партнером по туризму - турпоток российских туристов в республику традиционно в 1,5-2 раза превышает число гостей из стран дальнего зарубежья. При этом российские туристы занимают четвертое место по посещениям республики, уступая только гостям из соседних с Узбекистаном стран - Казахстана
, Таджикистана
и Киргизии
.
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