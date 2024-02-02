Глава Минобороны Украины отстранил чиновника, подозреваемого в хищении
Умеров отстранил врио главы департамента МО Украины из-за подозрений в хищении
© AP Photo / BelTA Pool/Sergei KholodilinГлава Минобороны Украины Рустем Умеров
© AP Photo / BelTA Pool/Sergei Kholodilin
Глава Минобороны Украины Рустем Умеров. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров отстранил от исполнения обязанностей врио директора департамента военно-технической политики Тоомаса Нахкура, который является фигурантом дела о хищении 1,5 миллиарда гривен (более 40 миллионов долларов), сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.
Как сообщало в конце января украинское издание "Страна", СБУ на фоне растущих обвинений в адрес властей Киева в коррупции, связанной с военной помощью Запада, подтвердила обыски у чиновников минобороны и менеджеров фирмы "Львовский арсенал", по версии следствия, они украли почти 1,5 миллиарда гривен на закупках снарядов. Сообщается, что деньги "осваивались" на закупке 100 тысяч минометных выстрелов для ВСУ.
"Решением министра обороны Украины Рустема Умерова от 1 февраля 2024 года... временно исполняющий обязанности директора департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники министерства обороны Украины Тоомас Нахкур отстранен от обязанностей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что причиной отстранения послужило предъявление обвинения в уголовном производстве, которое ему вручили 27 января.
По данным украинского телеканала "Эспрессо", речь идет об уголовном деле о хищении 1,5 миллиарда гривен на закупки снарядов для ВСУ. "Чиновнику вручили подозрение 27 января этого года", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
Американский сенатор Джей Ди Вэнс ранее заявил, что в США не знают, на что пошли деньги, выделяемые для Украины, а коррупция Киева вышла из-под контроля. При этом ранее был опубликован доклад контрольного управления министерства обороны США, согласно которому Пентагон должным образом не осуществлял надзор за поставками оружия Украине, более половины из поставок в объеме 1,6 миллиарда долларов остались пока неучтенными, без надлежащего мониторинга сохраняется риск краж поставляемого Киеву из США оружия или перенаправления его в третьи страны.