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В Харьковской области более 60 населенных пунктов остались без света

В Харьковской области более 60 населенных пунктов остались без света - РИА Новости, 02.02.2024

В Харьковской области более 60 населенных пунктов остались без света

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов утверждает в Telegram-канале, что 64 населенных пункта в области остались без света после... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T10:28

2024-02-02T10:28

2024-02-02T10:28

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов утверждает в Telegram-канале, что 64 населенных пункта в области остались без света после ночных взрывов, зафиксированы повреждения линий электропередачи. Согласно его сообщению, Харьковская область в ночь на пятницу подверглась ударам. "Остаются обесточенными 64 населенных пункта - 15,6 тысячи точек учета", - написал он. По данным Синегубова, в Купянском районе зафиксированы повреждения линий электросетей. Кроме того, в поселке Ольховатка повреждено агропредприятие. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

в мире, харьковская область, вооруженные силы украины, украина