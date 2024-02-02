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В Харьковской области более 60 населенных пунктов остались без света - РИА Новости, 02.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:28 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/ukraina-1924973203.html
В Харьковской области более 60 населенных пунктов остались без света
В Харьковской области более 60 населенных пунктов остались без света - РИА Новости, 02.02.2024
В Харьковской области более 60 населенных пунктов остались без света
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов утверждает в Telegram-канале, что 64 населенных пункта в области остались без света после... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T10:28
2024-02-02T10:28
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов утверждает в Telegram-канале, что 64 населенных пункта в области остались без света после ночных взрывов, зафиксированы повреждения линий электропередачи. Согласно его сообщению, Харьковская область в ночь на пятницу подверглась ударам. "Остаются обесточенными 64 населенных пункта - 15,6 тысячи точек учета", - написал он. По данным Синегубова, в Купянском районе зафиксированы повреждения линий электросетей. Кроме того, в поселке Ольховатка повреждено агропредприятие. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, харьковская область, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Украина
В Харьковской области более 60 населенных пунктов остались без света

Синегубов: в Харьковской области более 60 населенных пунктов остались без света

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи на Украине
Линии электропередачи на Украине - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Линии электропередачи на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов утверждает в Telegram-канале, что 64 населенных пункта в области остались без света после ночных взрывов, зафиксированы повреждения линий электропередачи.
Согласно его сообщению, Харьковская область в ночь на пятницу подверглась ударам. "Остаются обесточенными 64 населенных пункта - 15,6 тысячи точек учета", - написал он.
По данным Синегубова, в Купянском районе зафиксированы повреждения линий электросетей. Кроме того, в поселке Ольховатка повреждено агропредприятие.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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