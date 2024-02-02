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СМИ: Израиль нанес несколько ударов по Дамаску
СМИ: Израиль нанес несколько ударов по Дамаску - РИА Новости, 02.02.2024
СМИ: Израиль нанес несколько ударов по Дамаску
Израиль в пятницу на рассвете нанёс несколько ударов по югу Дамаска, атаку отразили силы ПВО Сирии, никто не пострадал, передал сирийский телеканал "Аль-... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T10:39
2024-02-02T10:39
2024-02-02T10:54
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ДУБАЙ, 2 фев - РИА Новости. Израиль в пятницу на рассвете нанёс несколько ударов по югу Дамаска, атаку отразили силы ПВО Сирии, никто не пострадал, передал сирийский телеканал "Аль- Ихбария" со ссылкой на источник в министерстве обороны Сирии."Сегодня примерно в 4:20 утра израильский противник начал воздушную агрессию со стороны оккупированных сирийских Голан, нанеся удары по ряду мест на юге Дамаска. Наши средства ПВО отреагировали на агрессию ракетами и сбили несколько из них, потери ограничились материальным убытком", - отметил источник.После начала военных действий между Израилем и палестинским движением ХАМАС израильская авиация регулярно наносит удары по Сирии. Ранее Израиль обстреливал аэропорты Дамаска и Алеппо, выведя их из строя на некоторое время.
https://ria.ru/20240120/siriya-1922511299.html
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в мире, израиль, дамаск (город), сирия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Дамаск (город), Сирия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: Израиль нанес несколько ударов по Дамаску
"Аль- Ихбария": силы ПВО Сирии отразили атаку Израиля на юг Дамаска