https://ria.ru/20240202/udary-1924976103.html

СМИ: Израиль нанес несколько ударов по Дамаску

СМИ: Израиль нанес несколько ударов по Дамаску - РИА Новости, 02.02.2024

СМИ: Израиль нанес несколько ударов по Дамаску

Израиль в пятницу на рассвете нанёс несколько ударов по югу Дамаска, атаку отразили силы ПВО Сирии, никто не пострадал, передал сирийский телеканал "Аль-... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T10:39

2024-02-02T10:39

2024-02-02T10:54

в мире

израиль

дамаск (город)

сирия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ДУБАЙ, 2 фев - РИА Новости. Израиль в пятницу на рассвете нанёс несколько ударов по югу Дамаска, атаку отразили силы ПВО Сирии, никто не пострадал, передал сирийский телеканал "Аль- Ихбария" со ссылкой на источник в министерстве обороны Сирии."Сегодня примерно в 4:20 утра израильский противник начал воздушную агрессию со стороны оккупированных сирийских Голан, нанеся удары по ряду мест на юге Дамаска. Наши средства ПВО отреагировали на агрессию ракетами и сбили несколько из них, потери ограничились материальным убытком", - отметил источник.После начала военных действий между Израилем и палестинским движением ХАМАС израильская авиация регулярно наносит удары по Сирии. Ранее Израиль обстреливал аэропорты Дамаска и Алеппо, выведя их из строя на некоторое время.

https://ria.ru/20240120/siriya-1922511299.html

израиль

дамаск (город)

сирия

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в мире, израиль, дамаск (город), сирия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году