https://ria.ru/20240202/ubiystvo-1924991556.html

Астраханца приговорили к 18 годам заключения за похищение людей и убийство

Астраханца приговорили к 18 годам заключения за похищение людей и убийство - РИА Новости, 02.02.2024

Астраханца приговорили к 18 годам заключения за похищение людей и убийство

Астраханский областной суд назначил местному жителю 18 лет колонии за похищение двух человек в 2002 году и убийство одного из них, сообщает СУСК России по... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T11:41

2024-02-02T11:41

2024-02-02T11:41

происшествия

астраханская область

россия

астраханский областной суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 фев - РИА Новости. Астраханский областной суд назначил местному жителю 18 лет колонии за похищение двух человек в 2002 году и убийство одного из них, сообщает СУСК России по Астраханской области. По данным ведомства, летом 2002 года в селе Черный Яр трое подельников похитили 20-летнего сына местного предпринимателя и его 18-летнюю знакомую. Девушку они вывезли в степную зону, где связали и осужденный задушил ее веревкой. После этого они приехали к отцу потерпевшего, избили его и потребовали выкуп за освобождение сына. Мужчине удалось сбежать и обратиться в правоохранительные органы. Не получив выкуп, похитители оставили сына предпринимателя в багажнике его же автомобиля и скрылись. Двое фигурантов были задержаны и осуждены за похищение. Третьему, которому инкриминировали похищение и убийство, удалось скрыться. В 2023 году его задержали. Прокуратура Астраханской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. "На основании вердикта коллегии присяжных заседателей Астраханский областной суд назначил мужчине наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Приговор в законную силу еще не вступил.

https://ria.ru/20240201/sud-1924813238.html

астраханская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, астраханская область, россия, астраханский областной суд