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Астраханца приговорили к 18 годам заключения за похищение людей и убийство - РИА Новости, 02.02.2024
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11:41 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/ubiystvo-1924991556.html
Астраханца приговорили к 18 годам заключения за похищение людей и убийство
Астраханца приговорили к 18 годам заключения за похищение людей и убийство - РИА Новости, 02.02.2024
Астраханца приговорили к 18 годам заключения за похищение людей и убийство
Астраханский областной суд назначил местному жителю 18 лет колонии за похищение двух человек в 2002 году и убийство одного из них, сообщает СУСК России по... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T11:41
2024-02-02T11:41
происшествия
астраханская область
россия
астраханский областной суд
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 фев - РИА Новости. Астраханский областной суд назначил местному жителю 18 лет колонии за похищение двух человек в 2002 году и убийство одного из них, сообщает СУСК России по Астраханской области. По данным ведомства, летом 2002 года в селе Черный Яр трое подельников похитили 20-летнего сына местного предпринимателя и его 18-летнюю знакомую. Девушку они вывезли в степную зону, где связали и осужденный задушил ее веревкой. После этого они приехали к отцу потерпевшего, избили его и потребовали выкуп за освобождение сына. Мужчине удалось сбежать и обратиться в правоохранительные органы. Не получив выкуп, похитители оставили сына предпринимателя в багажнике его же автомобиля и скрылись. Двое фигурантов были задержаны и осуждены за похищение. Третьему, которому инкриминировали похищение и убийство, удалось скрыться. В 2023 году его задержали. Прокуратура Астраханской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. "На основании вердикта коллегии присяжных заседателей Астраханский областной суд назначил мужчине наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Приговор в законную силу еще не вступил.
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происшествия, астраханская область, россия, астраханский областной суд
Происшествия, Астраханская область, Россия, Астраханский областной суд
Астраханца приговорили к 18 годам заключения за похищение людей и убийство

СУСК: суд приговорил астраханца к 18 годам колонии за похищение людей и убийство

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 фев - РИА Новости. Астраханский областной суд назначил местному жителю 18 лет колонии за похищение двух человек в 2002 году и убийство одного из них, сообщает СУСК России по Астраханской области.
По данным ведомства, летом 2002 года в селе Черный Яр трое подельников похитили 20-летнего сына местного предпринимателя и его 18-летнюю знакомую. Девушку они вывезли в степную зону, где связали и осужденный задушил ее веревкой. После этого они приехали к отцу потерпевшего, избили его и потребовали выкуп за освобождение сына. Мужчине удалось сбежать и обратиться в правоохранительные органы. Не получив выкуп, похитители оставили сына предпринимателя в багажнике его же автомобиля и скрылись.
Двое фигурантов были задержаны и осуждены за похищение. Третьему, которому инкриминировали похищение и убийство, удалось скрыться. В 2023 году его задержали. Прокуратура Астраханской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу.
"На основании вердикта коллегии присяжных заседателей Астраханский областной суд назначил мужчине наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Приговор в законную силу еще не вступил.
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