https://ria.ru/20240202/turtsiya-1924951631.html
Турецкая партия раскритиковала решение одобрить членство Швеции в НАТО
Турецкая партия раскритиковала решение одобрить членство Швеции в НАТО - РИА Новости, 02.02.2024
Турецкая партия раскритиковала решение одобрить членство Швеции в НАТО
Турция, одобрив членство Швеции в НАТО, согласилась на расширение своего врага на север и восток, заявил РИА Новости председатель турецкой партии Vatan... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T09:27
2024-02-02T09:27
2024-02-02T09:27
в мире
турция
швеция
догу перинчек
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883440994_0:19:3072:1747_1920x0_80_0_0_5771cf5275193f3c99def714aaa41274.jpg
АНКАРА, 2 фев – РИА Новости. Турция, одобрив членство Швеции в НАТО, согласилась на расширение своего врага на север и восток, заявил РИА Новости председатель турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек. Великое национальное собрание (парламент) Турции ранее ратифицировало протокол о членстве Швеции в НАТО. В свою очередь президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, утверждающий решение турецкого парламента, который был опубликован в официальном печатном органе правительства – Resmı Gazete. Тем самым Турция официально завершила процесс ратификации. "Одобрение Турцией членства Швеции в НАТО – это усиление угрозы расширения альянса на севере и востоке. Это не только угроза безопасности России. Но и Турции. Давайте обратим внимание на запад Турции – Греция. Против кого направлены, имеющиеся там базы? Против Турции. Против кого проводятся военные учения США и Греции?" - задался вопросом политик. По его словам, в ближайший период нормализация отношений Турции и США не предвидится, это временный отрезок, когда Вашингтон увидел, что политика потерпела крах. "Согласившись на включение Швеции и Финляндии в НАТО, Турция согласилась на расширение своего врага на север и восток. Правительство несет ответственность за это. Турция избавится от атлантистской системы под руководством партии "Родина" в предстоящий период", - считает политик. "Родина" является партией левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.
https://ria.ru/20240131/ucheniya-1924423843.html
https://ria.ru/20240128/turtsiya-1924019300.html
турция
швеция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883440994_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_a57617437f96b059986ed86256a0e6c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, швеция, догу перинчек, нато
В мире, Турция, Швеция, Догу Перинчек, НАТО
Турецкая партия раскритиковала решение одобрить членство Швеции в НАТО
Перинчек: Турция согласилась на расширение врага, одобрив членство Швеции в НАТО
АНКАРА, 2 фев – РИА Новости. Турция, одобрив членство Швеции в НАТО, согласилась на расширение своего врага на север и восток, заявил РИА Новости председатель турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек.
Великое национальное собрание (парламент) Турции ранее ратифицировало протокол о членстве Швеции в НАТО. В свою очередь президент Реджеп Тайип Эрдоган
подписал указ, утверждающий решение турецкого парламента, который был опубликован в официальном печатном органе правительства – Resmı Gazete. Тем самым Турция официально завершила процесс ратификации.
"Сигнал европейцам". НАТО подтягивает к границам России 90 тысяч военных
"Одобрение Турцией членства Швеции в НАТО – это усиление угрозы расширения альянса на севере и востоке. Это не только угроза безопасности России
. Но и Турции. Давайте обратим внимание на запад Турции – Греция
. Против кого направлены, имеющиеся там базы? Против Турции. Против кого проводятся военные учения США
и Греции?" - задался вопросом политик.
По его словам, в ближайший период нормализация отношений Турции и США не предвидится, это временный отрезок, когда Вашингтон увидел, что политика потерпела крах.
«
"Согласившись на включение Швеции и Финляндии в НАТО, Турция согласилась на расширение своего врага на север и восток. Правительство несет ответственность за это. Турция избавится от атлантистской системы под руководством партии "Родина" в предстоящий период", - считает политик.
"Родина" является партией левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.
Турция не должна была одобрять вступление Швеции в НАТО, считает политик