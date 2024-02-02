https://ria.ru/20240202/turtsiya-1924951631.html

Турецкая партия раскритиковала решение одобрить членство Швеции в НАТО

Турецкая партия раскритиковала решение одобрить членство Швеции в НАТО - РИА Новости, 02.02.2024

Турецкая партия раскритиковала решение одобрить членство Швеции в НАТО

Турция, одобрив членство Швеции в НАТО, согласилась на расширение своего врага на север и восток, заявил РИА Новости председатель турецкой партии Vatan... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T09:27

2024-02-02T09:27

2024-02-02T09:27

в мире

турция

швеция

догу перинчек

нато

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АНКАРА, 2 фев – РИА Новости. Турция, одобрив членство Швеции в НАТО, согласилась на расширение своего врага на север и восток, заявил РИА Новости председатель турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек. Великое национальное собрание (парламент) Турции ранее ратифицировало протокол о членстве Швеции в НАТО. В свою очередь президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, утверждающий решение турецкого парламента, который был опубликован в официальном печатном органе правительства – Resmı Gazete. Тем самым Турция официально завершила процесс ратификации. "Одобрение Турцией членства Швеции в НАТО – это усиление угрозы расширения альянса на севере и востоке. Это не только угроза безопасности России. Но и Турции. Давайте обратим внимание на запад Турции – Греция. Против кого направлены, имеющиеся там базы? Против Турции. Против кого проводятся военные учения США и Греции?" - задался вопросом политик. По его словам, в ближайший период нормализация отношений Турции и США не предвидится, это временный отрезок, когда Вашингтон увидел, что политика потерпела крах. "Согласившись на включение Швеции и Финляндии в НАТО, Турция согласилась на расширение своего врага на север и восток. Правительство несет ответственность за это. Турция избавится от атлантистской системы под руководством партии "Родина" в предстоящий период", - считает политик. "Родина" является партией левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.

https://ria.ru/20240131/ucheniya-1924423843.html

https://ria.ru/20240128/turtsiya-1924019300.html

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в мире, турция, швеция, догу перинчек, нато