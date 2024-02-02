https://ria.ru/20240202/turtsiya-1924945584.html

Турецкая партия назвала США врагом

Турецкая партия назвала США врагом - РИА Новости, 02.02.2024

Турецкая партия назвала США врагом

Турция должна увидеть реальность, что США являются вражеской страной, заявил РИА Новости председатель турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек. РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T08:13

2024-02-02T08:13

2024-02-02T10:43

в мире

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сша

догу перинчек

ирак

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АНКАРА, 2 фев — РИА Новости. Турция должна увидеть реальность, что США являются вражеской страной, заявил РИА Новости председатель турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек. "Есть попытка внедрить в сознание общественности такое понимание: "США — это арбитр наверху, который пытается выступить посредником между Грецией и Турцией". И всегда якобы есть требование равенства со стороны США. Турция должна сначала увидеть реальность. Недавно девять наших солдат погибли в Метине (север Ирака. — Прим. ред.). США напрямую сбили наши самолеты (беспилотник. — Прим. ред.). И в рейде на Метину участвовали американские солдаты вместе со своими командирами и офицерами спецназа. Америка против нас. Америка — враг Турции. Америка создала свои базы по всему побережью Греции", — сказал политик."Родина" является партией левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.

https://ria.ru/20240201/banki-1924719926.html

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в мире, турция, сша, догу перинчек, ирак, греция