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Почему одно море — Черное, другое — Красное, а третье — Белое - РИА Новости, 02.02.2024
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12:00 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/tsveta-1924952538.html
Почему одно море — Черное, другое — Красное, а третье — Белое
Почему одно море — Черное, другое — Красное, а третье — Белое - РИА Новости, 02.02.2024
Почему одно море — Черное, другое — Красное, а третье — Белое
Как древние греки прозвали Черное море и откуда в современном названии появился черный цвет? Почему второе имя озера Шара-Нур — "Желтое", река Синяя на самом деле вовсе не связана с синим цветом, в название Красного моря вообще закралась лингвистическая ошибка. Изучаем "разноцветные" топонимы.
2024-02-02T12:00
2024-02-02T12:00
как это по-русски
подкаст
черное море
белое море
красное море
байкал
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Почему одно море — Черное, другое — Красное, а третье — Белое
Как древние греки прозвали Черное море и откуда в современном названии появился черный цвет? Почему второе имя озера Шара-Нур — "Желтое", река Синяя на самом деле вовсе не связана с синим цветом, в название Красного моря вообще закралась лингвистическая ошибка. Изучаем "разноцветные" топонимы.
audio/mpeg
Почему одно море — Черное, другое — Красное, а третье — Белое
Как древние греки прозвали Черное море и откуда в современном названии появился черный цвет? Почему второе имя озера Шара-Нур — "Желтое", река Синяя на самом деле вовсе не связана с синим цветом, в название Красного моря вообще закралась лингвистическая ошибка. Изучаем "разноцветные" топонимы.
audio/mpeg
Легенду о байкальском желтом змее, поедающем людей, слушайте в эпизоде "Куда пропадают утопленники и почему тонут корабли? Мистика Байкала".О поверьях, связанных с крымским горным массивом Кара-Даг, — в эпизоде "Карадагский змей, циклоп-людоед и чудотворная икона. Легенды Крыма".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:iTunesGoogle PodcastsЯндекс.МузыкаCastboxSoundstreamВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Автор эпизода: Анна ГлушенковаЗвукорежиссер: Андрей Темнов
черное море
белое море
красное море
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подкаст, черное море, белое море, красное море, байкал, аудио
Как это по-русски, Подкаст, Черное море, Белое море, Красное море, Байкал
Как это по-русски

Почему одно море — Черное, другое — Красное, а третье — Белое

Как это по-русски
Почему одно море — Черное, другое — Красное, а третье — Белое
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Как древние греки прозвали Черное море и откуда в современном названии появился черный цвет? Почему второе имя озера Шара-Нур — "Желтое", река Синяя на самом деле вовсе не связана с синим цветом, в название Красного моря вообще закралась лингвистическая ошибка. Изучаем "разноцветные" топонимы.
Легенду о байкальском желтом змее, поедающем людей, слушайте в эпизоде "Куда пропадают утопленники и почему тонут корабли? Мистика Байкала".
О поверьях, связанных с крымским горным массивом Кара-Даг, — в эпизоде "Карадагский змей, циклоп-людоед и чудотворная икона. Легенды Крыма".
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ВКонтакте
Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Автор эпизода: Анна Глушенкова
Звукорежиссер: Андрей Темнов
 
Как это по-русскиПодкастЧерное мореБелое мореКрасное мореБайкал
 
 
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