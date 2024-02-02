https://ria.ru/20240202/tsveta-1924952538.html
Почему одно море — Черное, другое — Красное, а третье — Белое
Почему одно море — Черное, другое — Красное, а третье — Белое - РИА Новости, 02.02.2024
Почему одно море — Черное, другое — Красное, а третье — Белое
Как древние греки прозвали Черное море и откуда в современном названии появился черный цвет? Почему второе имя озера Шара-Нур — "Желтое", река Синяя на самом деле вовсе не связана с синим цветом, в название Красного моря вообще закралась лингвистическая ошибка. Изучаем "разноцветные" топонимы.
2024-02-02T12:00
2024-02-02T12:00
2024-02-02T12:00
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Почему одно море — Черное, другое — Красное, а третье — Белое
Как древние греки прозвали Черное море и откуда в современном названии появился черный цвет? Почему второе имя озера Шара-Нур — "Желтое", река Синяя на самом деле вовсе не связана с синим цветом, в название Красного моря вообще закралась лингвистическая ошибка. Изучаем "разноцветные" топонимы.
audio/mpeg
Почему одно море — Черное, другое — Красное, а третье — Белое
Как древние греки прозвали Черное море и откуда в современном названии появился черный цвет? Почему второе имя озера Шара-Нур — "Желтое", река Синяя на самом деле вовсе не связана с синим цветом, в название Красного моря вообще закралась лингвистическая ошибка. Изучаем "разноцветные" топонимы.
audio/mpeg
Легенду о байкальском желтом змее, поедающем людей, слушайте в эпизоде "Куда пропадают утопленники и почему тонут корабли? Мистика Байкала".О поверьях, связанных с крымским горным массивом Кара-Даг, — в эпизоде "Карадагский змей, циклоп-людоед и чудотворная икона. Легенды Крыма".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:iTunesGoogle PodcastsЯндекс.МузыкаCastboxSoundstreamВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Автор эпизода: Анна ГлушенковаЗвукорежиссер: Андрей Темнов
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Как это по-русски, Подкаст, Черное море, Белое море, Красное море, Байкал
Почему одно море — Черное, другое — Красное, а третье — Белое
Как древние греки прозвали Черное море и откуда в современном названии появился черный цвет? Почему второе имя озера Шара-Нур — "Желтое", река Синяя на самом деле вовсе не связана с синим цветом, в название Красного моря вообще закралась лингвистическая ошибка. Изучаем "разноцветные" топонимы.