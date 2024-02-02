https://ria.ru/20240202/tsarev-1925037499.html

СБУ заявила об аресте недвижимости экс-депутата Рады Царева

СБУ заявила об аресте недвижимости экс-депутата Рады Царева - РИА Новости, 02.02.2024

СБУ заявила об аресте недвижимости экс-депутата Рады Царева

Служба безопасности Украины заявила в Telegram-канале об аресте недвижимости бывшего депутата Верховной рады Олега Царева на сумму более 13 миллионов долларов. РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T14:28

2024-02-02T14:28

2024-02-02T14:28

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила в Telegram-канале об аресте недвижимости бывшего депутата Верховной рады Олега Царева на сумму более 13 миллионов долларов. "Благодаря СБУ арестована недвижимость Олега Царева почти на полмиллиарда гривен (более 13 миллионов долларов - ред.)", - говорится в сообщении ведомства. По данным спецслужбы, под арест попала квартира в центре Днепропетровска и земельный участок в Киевской области. Кроме того, СБУ утверждает, что "арестованы" два имущественных комплекса, якобы принадлежавших Цареву, в российском Крыму. В ночь на 27 октября 2023 года на Царева в Ялте было совершено покушение. Первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев заявлял, что в Царева стреляли по указанию СБУ, пытаясь убить. ФСБ 31 октября сообщила о задержании местного жителя, который по заданию СБУ организовал слежку за пострадавшим.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, олег царев, служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр