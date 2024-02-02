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СБУ заявила об аресте недвижимости экс-депутата Рады Царева - РИА Новости, 02.02.2024
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14:28 02.02.2024
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СБУ заявила об аресте недвижимости экс-депутата Рады Царева
СБУ заявила об аресте недвижимости экс-депутата Рады Царева - РИА Новости, 02.02.2024
СБУ заявила об аресте недвижимости экс-депутата Рады Царева
Служба безопасности Украины заявила в Telegram-канале об аресте недвижимости бывшего депутата Верховной рады Олега Царева на сумму более 13 миллионов долларов. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T14:28
2024-02-02T14:28
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила в Telegram-канале об аресте недвижимости бывшего депутата Верховной рады Олега Царева на сумму более 13 миллионов долларов. "Благодаря СБУ арестована недвижимость Олега Царева почти на полмиллиарда гривен (более 13 миллионов долларов - ред.)", - говорится в сообщении ведомства. По данным спецслужбы, под арест попала квартира в центре Днепропетровска и земельный участок в Киевской области. Кроме того, СБУ утверждает, что "арестованы" два имущественных комплекса, якобы принадлежавших Цареву, в российском Крыму. В ночь на 27 октября 2023 года на Царева в Ялте было совершено покушение. Первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев заявлял, что в Царева стреляли по указанию СБУ, пытаясь убить. ФСБ 31 октября сообщила о задержании местного жителя, который по заданию СБУ организовал слежку за пострадавшим.
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в мире, украина, олег царев, служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Олег Царев, Служба безопасности Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СБУ заявила об аресте недвижимости экс-депутата Рады Царева

СБУ заявила, что арестовала недвижимость Олега Царева на 13 миллионов долларов

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЭкс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев
Экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила в Telegram-канале об аресте недвижимости бывшего депутата Верховной рады Олега Царева на сумму более 13 миллионов долларов.
"Благодаря СБУ арестована недвижимость Олега Царева почти на полмиллиарда гривен (более 13 миллионов долларов - ред.)", - говорится в сообщении ведомства. По данным спецслужбы, под арест попала квартира в центре Днепропетровска и земельный участок в Киевской области. Кроме того, СБУ утверждает, что "арестованы" два имущественных комплекса, якобы принадлежавших Цареву, в российском Крыму.

Олег Царев - бывший депутат Верховной рады с 2002 по 2014 годы от "Партии регионов", был заместителем главы парламентской фракции "Партии регионов". Выдвигался на пост президента Украины на досрочных выборах 25 мая 2014 года, однако снял свою кандидатуру. На Украине Царев в связи со своей поддержкой Донбасса и Русской весны заочно осужден на 12 лет лишения свободы за "посягательство на территориальную целостность Украины" и "попытку свержения конституционного строя".

В ночь на 27 октября 2023 года на Царева в Ялте было совершено покушение. Первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев заявлял, что в Царева стреляли по указанию СБУ, пытаясь убить. ФСБ 31 октября сообщила о задержании местного жителя, который по заданию СБУ организовал слежку за пострадавшим.
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